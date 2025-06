Les numéros des chaînes télé changent dans quelques jours : il faudra reprogrammer votre TV

Le 6 juin 2025, la télévision numérique terrestre va changer de visage avec l'arrivée de nouvelles chaînes et une renumérotation complète. Vous devrez reprogrammer votre téléviseur pour suivre le mouvement.

Une petite manipulation sera nécessaire à partir du 6 juin 2025 pour continuer à recevoir vos chaînes favorites : reprogrammer votre téléviseur. Ce jour-là, la TNT (télévision numérique terrestre) fera peau neuve. La nouvelle grille, établie par l'Arcom, réorganise les canaux disponibles pour intégrer de nouvelles chaînes et refléter plusieurs départs majeurs, dont celui de Canal+, qui quitte définitivement la diffusion par voie hertzienne.

Pendant plus de 40 ans, Canal+ occupait le canal 4 sur la TNT. Mais le groupe a annoncé son retrait de ce mode de diffusion, jugeant qu'il ne correspond plus à ses objectifs économiques. À cela s'ajoutent deux autres changements importants : C8 et NRJ12 ne seront plus présentes non plus, leurs fréquences n'ayant pas été renouvelées par l'Arcom. En cause, des critiques sur le manque de diversité et de qualité des programmes proposés.

Pour remplacer ces chaînes disparues, deux nouvelles venues feront leur apparition : T18, une chaîne portée par CMI France, promettant des contenus orientés société, culture et débats ; et NOVO19, développée par le groupe SIPA Ouest-France, qui mettra l'accent sur l'actualité de proximité, l'environnement et le monde associatif. Ces deux chaînes seront intégrées dans une grille entièrement repensée. Car plusieurs chaînes existantes verront leur numéro changer, ce qui entrainera des confusions le temps de s'habituer à la la nouvelle organisation.

© LG

Parmi les changements les plus importants, signalons le regroupement des chaînes de France Télévisions au début, de 2 à 5, et le déplacement des chaînes d'infos, (BFM, Cnews, Franceinfo et LCI). Voici à quoi ressemblera la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT.

Dès le matin du 6 juin, il faudra effectuer une recherche automatique des chaînes pour retrouver la bonne numérotation. La manipulation est simple : elle se fait via la télécommande, dans les réglages du téléviseur ou du décodeur TV. En quelques minutes, l'appareil détectera la nouvelle grille et les chaînes seront de nouveau accessibles. Sans cette étape, certaines chaînes risquent de ne pas s'afficher correctement, ou d'apparaître en doublon ou à des numéros erronés. Notez que les chaînes TNT reçues via Internet, par l'intermédiaire d'une box TV (Bouygues, Free, Orange, SFR ou autre) se réorganiseront automatiquement, sans nécessiter d'intervention manuelle.

Avec cette réorganisation, l'Arcom entend moderniser l'accès aux chaînes gratuites et encourager une offre plus équilibrée et représentative de la société française. Le retrait de Canal+ et l'arrivée de nouvelles voix sur les canaux 18 et 19 marquent un tournant dans l'histoire de la TNT, qui s'adapte peu à peu aux nouveaux usages télévisuels et numériques.