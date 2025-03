Cette mystérieuse application s'installe en douce sur les smartphones Android

De nombreux utilisateurs ont remarqué qu'une étrange application s'est installée discrètement sur leur smartphone Android à leur insu. Et ils s'inquiètent naturellement sur sa nature et son rôle.

Si vous avez un smartphone sous Android, il est fort probable qu'une nouvelle application se soit installée récemment dessus. Mais de manière très discrète, sans vous demander votre avis. C'est ce qu'ont remarqué de nombreux utilisateurs ces derniers temps, qui se sont naturellement inquiétés, en lançant des alertes sur Internet. Il n'en effet pas normal qu'une application s'installe toute seule : en général, c'est le signe d'un piratage ou d'une infection par un virus.

Ce n'est heureusement pas le cas ici. L'application en question, c'est SafetyCore – Android System SafetyCore de son nom complet. Et c'est Google qui l'a développée et installée, à votre insu, sans vous informer sur sa nature et son rôle. Et vous n'en saurez pas plus en cherchant à la lancer ; car contrairement aux applications traditionnelles, il est impossible de l'ouvrir pour voir à quoi elle ressemble et ce qu'elle fait !

Et si vous cherchez sur Internet ou sur le Google Play Store, la boutique d'applications, vous apprendre seulement que c'est "composant système Android qui fournit une infrastructure de protection des utilisateurs sur l'appareil tout en préservant la confidentialité des applications". Une description pas très claire qui ne donne aucune information sur son rôle.

De fait, SafetyCore n'est pas une appli au sens habituel du terme : c'est est un "service système", un composant logiciel qui fait partie des Google Play Services et qui travaille en arrière-plan, sans interface utilisateur. Il s'installe automatiquement via les mises à jour système ou le Play Store, sans nécessiter d'action de l'utilisateur. Vous ne pouvez donc pas le voir ailleurs que dans la liste des applications installées.

SafetyCore travaille donc de manière invisible. Et, en tant que service, il est au service d'autres applications. Reposant sur un système d'intelligence artificielle locale (donc uniquement sur le smartphone), il est chargé d'analyser des contenus qui pourraient poser problème quand des applications le lui demandent. Il peut ainsi examiner des messages mais aussi des images pour détecter des contenus problématiques, comme des logiciels malveillants, des spams, des escroqueries ou encore des photos à caractère violent ou sexuel.

Et s'il identifie des éléments douteux, il vous en informe en vous laissant la possibilité de les consulter. Ainsi, quand il détecte une image à caractère sexuel (un nude, par exemple), il la floute automatiquement pour vous donner le choix de la voir ou pas. C'est donc un nouvel outil de sécurité, destiné notamment à protéger les mineurs.

Mais cela signifie aussi que Google a accès à toutes vos images, y compris celles envoyées entre des adultes consentants… L'entreprise a beau affirmer que SafetyCore fonctionne entièrement en local et qu'aucune information n'est échangée avec les serveurs externes de l'entreprise, de nombreux utilisateurs n'apprécient pas du tout cette intrusion. D'autant qu'ils n'ont pas le choix !

Le mécontentement est d'autant plus grand que Google n'a aucunement communiqué sur l'installation de l'application sur les smartphones Android. Les utilisateurs ont l'impression que la manipulation a été effectuée en douce, dans leur dos, surtout que SafetyCore n'a pas d'icône et n'apparaît pas dans la liste classique des applications en cours d'exécution. Pour le trouver, il faut fouiller dans Paramètres > Applications > Toutes les applications. Ni vu, ni connu !

Il est certes possible de désinstaller l'application. Attention cependant, il semblerait que SafetyCore se réinstalle automatiquement après une mise à jour du système ou via les services Google Play. Charge à vous de répéter l'opération à chaque fois. Sécurité ou confidentialité, chacun fera son choix.