Comme les modes vestimentaires, les prénoms suivent l'air du temps. Pour savoir si le vôtre (ou ceux de vos enfants) est toujours dans le coup, consultez le palmarès que l'Insee a établi avec les données de l'état civil.

Le choix d'un prénom est souvent un casse-tête pour les futurs parents. Véritables reflets des époques, ils évoluent au gré des modes et des influences culturelles. Ils racontent une histoire, celle des évolutions sociétales, des aspirations parentales et des personnalités qui marquent leur temps. Au début du XXᵉ siècle, des prénoms comme Marie, Jeanne, Marguerite, Jean, Pierre ou Louis dominaient les registres de l'état civil. Puis, au fil des décennies, d'autres prénoms ont pris le relais, témoignant des changements de goûts et des influences du moment.

Pour suivre ces évolutions, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met à disposition un outil en ligne ludique et pratique : un grand classement des prénoms les plus populaires en France, décennie après décennie depuis 1900, selon les registres de l'état civil. Un excellent moyen pour connaître les goûts d'une époque, et pour voir si votre prénom est toujours apprécié ou, au contraire, en voie de disparition. C'est aussi une source d'inspiration pour trouver le prénom d'un enfant à naître.

Si l'on se plonge dans les archives de l'Insee, les tendances sont frappantes. Dans les années 1960, Nathalie, Sylvie, Isabelle, Philippe, Éric, Pascal et Thierry caracolaient en tête des classements. Dans les années 1980, le podium était occupé par Aurélie, Émilie, Élodie, Julien, Nicolas et Sébastien, tandis que l'on voyer émerger des Kevin et autre Cindy inspirés par la culture américaine et les séries télévisées, avant d'être remplacés par d'autres, plus en phase avec une époque.

Parfois, un prénom peut également rester en tête des classements pendant plusieurs années avant de progressivement laisser sa place. À l'inverse, des prénoms anciens refont surface, portés par un effet rétro qui séduit de plus en plus. Dans tous els cas, les prénoms reflètent une époque, avec ses valeurs, ses modèles et ses modes.

Aujourd'hui (les données s'arrêtent en 2023), les prénoms Louise, Ambre, Alba et Jade dominent le classement pour les filles. Toutefois, on peut noter que les prénoms finissant en "a" connaissent un fort succès (Anna, Eva, Lina, Emma, Julia…). Du côté des garçons, Gabriel reste indétrônable depuis plusieurs années maintenant, suivi de près par Léo, Raphaël, Louis et Maël. On note toutefois que les prénoms d'origine biblique gagnent également du terrain (Isaac, Adam, Noé, Eden…).

Pour savoir si votre prénom est toujours à la mode, vous pouvez consulter l'outil interactif de l'Insee afin de visualiser son évolution sur plusieurs décennies. Vous pourrez ainsi découvrir si votre prénom est en plein essor ou s'il appartient à une époque révolue.