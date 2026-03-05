Ce logiciel gratuit répare automatiquement Windows quand votre PC a des problèmes

Votre PC est très lent au démarrage, vos applications plantent sans arrêt, vous n'arrivez pas à installer les mises à jour de Windows ? Ce petit logiciel gratuit et simple d'emploi peut remédier à vos problèmes.

Windows est une machinerie complexe et délicate dont les rouages peuvent se gripper, entraînant ainsi toute une variété de bugs et de dysfonctionnements plus ou moins gênants. Parmi les éléments nécessaires au bon fonctionnement de Windows, les fichiers système sont des composants à la fois essentiels et très fragiles, qui peuvent malheureusement être endommagés et générer des problèmes. Démarrage lent de l'ordinateur, barre des tâches qui ne répond plus, messages d'erreur énigmatiques ou mises à jour qui ne s'installent pas sont autant de signes qui peuvent indiquer des fichiers systèmes corrompus.

Nous vous avons déjà présenté System File Checker, ou SFC, un outil pratique intégré à Windows (et donc gratuit) qui permet de vérifier l'état des fichiers système et de les réparer en cas de problème, le tout à partir d'une simple commande textuelle. Mais il arrive que SFC détecte des erreurs et soit incapable de les corriger, ce qu'il indique avec cet inquiétant message : « La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer ». Heureusement tout n'est pas perdu, car il existe un autre outil de réparation de Windows, que vous pouvez utilisez de façon complémentaire à SFC.

Intitulée DISM, pour Deployment Imaging and Servicing Management, ou Gestion et maintenance des images de déploiement en français, cette petite boite à outils permet elle aussi d'analyser et de réparer Windows, mais le fait à une autre échelle. De façon simplifiée, SFC contrôle chaque fichier système individuellement, tandis que DISM vérifie la structure globale de Windows, en contrôlant l'intégrité de l'image du système. Dans la plupart des cas, SFC pourra résoudre les problèmes d'applications qui plantent ou de messages d'erreur qui apparaissent, mais s'il échoue, alors DISM pourra prendre le relais.

Tout comme SFC, DISM est un outil qui s'utilise normalement en "mode texte", via l'Invite de commandes ou le Terminal de Windows, ce qui n'est pas très commode pour la plupart des gens. Cependant, l'excellent site spécialisé allemand Deskmodder a développé un petit utilitaire nommé DISM-Gui, que vous pouvez télécharger gratuitement via ce lien, et qui vous permet de profiter des fonctions de DISM à travers une interface graphique toute simple. Le programme est portable, c'est-à-dire qu'il ne nécessite même pas d'installation. Surtout, il s'avère très simple à utiliser avec quelques boutons sur lesquels il suffit de cliquer.

En cas de problème persistant que SFC semble ne pas pouvoir résoudre, lancez donc DISM-Gui et commencez par cliquer sur Check puis Scan pour voir si le programme détecte des erreurs avec les fichiers système. Si c'est le cas, cliquez alors sur le bouton Restore pour effectuer une restauration des composants corrompus, à partir d'une image saine du Windows que DISM va récupérer en ligne. Enfin, cliquez sur le bouton SFC Scan pour relancer l'outil du même nom. Grâce aux corrections réalisées en amont par DISM, il se peut que SFC puisse finalement réparer les fichiers systèmes endommagés sur lesquels il échouait précédemment !