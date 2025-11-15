Ne tombez pas dans le piège : ces pseudo sites administratifs font payer des démarches gratuites

Alors que presque toutes les démarches administratives sont gratuites en France, des sites sans scrupule vous proposent de payer pour les réaliser, en volant vos données personnelles et vous abonnant à des services hors de prix.

En France, la grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des démarches administratives sont gratuites. Qu'il s'agisse d'une demande de passeport, de permis de conduire ou de carte d'identité, d'une inscription sur les listes électorales, de la délivrance d'une carte grise ou d'une vignette Crit'Air, ou encore de l'obtention d'un acte de naissance ou d'un extrait de casier judiciaire, aucune n'est payante.

Cependant, de nombreux sites peu scrupuleux proposent des services payants pour réaliser ces mêmes démarches. Cette pratique, bien que n'étant pas illégale en soi, est encadrée par la loi. Or, la quasi-totalité de ces sites commerciaux enfreignent les règles, voire contiennent de véritables arnaques, comme l'a montré une enquête de la répression des fraudes (DGCCRF) menée en 2023.

Tout d'abord, ces sites "usurpent" souvent l'identité des administrations publiques. Pour tromper les citoyens, ils s'approprient des éléments de l'identité visuelle de l'État (logos, couleurs, typographies) et utilisent des noms de domaine proches de ceux des sites officiels/ De cette manière, ils créent et entretiennent la confusion dans l'esprit des usagers, qui se montrent alors moins méfiants.

Le site officiel Service-Public.fr, qui répond à tous les besoins en matière de démarche administrative © République Française

Ensuite, la plupart de ces sites procèdent à de la vente déguisée. Pour engranger des revenus, ils dissimulent une inscription à un abonnement hors de prix derrière une première prestation peu chère (quelques euros). L'usager, souvent pressé et peu attentif, se retrouve alors engagé à son insu dans un contrat onéreux, et ne découvre la supercherie qu'une fois les sommes prélevées sur son compte.

Enfin, ces sites peuvent collecter et revendre les données personnelles fournies par les usagers dans le cadre de la démarche administrative. Ces informations, qui peuvent être très sensibles (numéro de sécurité sociale, adresse postale, etc.), peuvent alors tomber entre les mains d'acteurs encore moins recommandables, et servir à mener des campagnes d'escroqueries.

L'utilisation de sites payants pour réaliser des démarches administratives est donc non seulement inutile, puisque ces démarches sont gratuites, mais également dangereuse. De façon générale, il est vivement recommandé de toujours passer par les sites officiels de l'administration, qui se terminent par ".gouv.fr", ou par le portail Service-Public pour accomplir des démarches.