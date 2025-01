Google Lens devient beaucoup plus pratique avec cette nouveauté

Google fait évoluer le comportement de Lens, sa fonction de recherche par image sur smartphone. Désormais, l'appli active immédiatement la caméra de l'appareil. Une petite nouveauté qui la rend beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien.

Google Lens, l'outil de recherche par image de Google, a été mis à jour. Dans cette nouvelle version, l'application modifie son comportement au démarrage. Comme l'ont remarqué nos confrères de 9to5Google, Google Lens active désormais directement la caméra du smartphone, tandis qu'auparavant, c'est la galerie des images de l'appareil qui s'affichait en premier plan.

En effet, sur l'ancienne version de Lens, l'écran était scindé en deux parties. Dans le premier tiers, en haut, on voyait un aperçu en direct de l'image captée par la caméra arrière du smartphone. Il était alors possible pour l'utilisateur de "rechercher" (search) ou "traduire" (translate) l'image. Quant aux deux tiers restants, ils étaient réservés à l'affichage de la galerie d'images de l'appareil, dont les captures d'écran les plus récentes.

© 9to5Google

Google Lens : une nouveauté dans l'esprit de la fonction Entourer pour chercher

Cette mise à jour de Google Lens s'inscrit plus largement dans le courant "Circle to Search" (Entourer pour chercher) porté par la firme californienne. Présentée en marge de la sortie des Samsung Galaxy S24, cette fonction innovante intégrée désormais à nombreux modèles comme les Pixel facilite notablement la recherche d'informations sur Internet sur un élément affiché sur l'écran avec un geste simple et naturel (entourer, souligner, gribouiller).

Mais pour l'heure, Google Lens reste l'outil majeur pour effectuer une recherche dans le monde réel, c'est-à-dire en captant une image du monde extérieur telle qu'une fleur, un monument ou encore une affiche publicitaire.

Google Lens : des légères modifications apportées à l'outil

En plus de l'activation immédiate de la caméra de l'appareil au démarrage de l'appli, de légères modifications ont été apportées à Google Lens. Désormais, le viseur utilise un aperçu circulaire de la dernière image captée. De plus, pour accéder à la galerie, il est possible d'appuyer sur la dernière image captée ou de faire glisser son doigt vers le haut de l'écran.

En 2024, la firme avait déjà simplifié la saisie vocale de Google Lens. Pour rappel, il est désormais possible d'appuyer longuement sur le bouton de l'appareil photo et de commencer à parler pour ajouter une requête textuelle à la photo. Dans les prochains mois, la recherche vidéo devrait également être testée et ajoutée à Lens.

Vous pouvez dès à présent retrouver la nouvelle mise à jour de Google Lens dans la version 16.0.7 de l'application, sur Android et iOS.