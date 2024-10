Chrome devient moins gourmand et plus performant avec ces nouvelles fonctions

Dans sa dernière mise à jour, Google Chrome intègre de nouveaux outils permettant de mieux contrôler l'utilisation des ressources et ainsi optimiser ses performances. Voilà qui devrait le rendre moins gourmand et plus rapide !

Google Chrome est connu pour être très gourmand en ressources, ce qui impacte fortement l'autonomie des portables. Surtout que nous avons tendance à garder une multitude d'onglets ouverts, ce qui consomme de la mémoire et peut entraîner des ralentissements. Aussi, le géant d'Internet fait depuis quelque temps des efforts pour optimiser le navigateur. Comme il l'annonce dans un billet de blog, la dernière mise à jour introduit de nouveaux outils pour mieux gérer les performances de Chrome. On y trouve trois modes de gestion de mémoire, un module de détection automatique des performances et de nouvelles options de personnalisation pour le contrôle des performances.

Google Chrome : une meilleure gestion de la mémoire

L'outil Memory Saver (Économiseur de Mémoire), qui accélère le navigateur en libérant de la mémoire des onglets inactifs, propose désormais les modes Modéré, Équilibré et Maximum. Le mode Modéré se contente de désactiver les onglets inactifs uniquement si les besoins du système le nécessitent, tandis que le mode Équilibré jongle habilement entre les habitudes de navigation de l'internaute et les ressources disponibles pour décider quels onglets désactiver. Quant au mode Maximum, il désactive les onglets lorsqu'ils cessent d'être utilisés plus rapidement que les deux autres modes. De quoi ravir les propriétaires de PC portable en quête d'autonomie ! Ces trois modes peuvent être activés en accédant aux paramètres de Chrome, dans la section "Performances".

© Google

Google introduit également un nouvel outil baptisé Détection de Performance, chargé de surveiller les onglets trop gourmands. En cas de ralentissement, le navigateur affichera une notification intitulée "Alerte de problème de performances", accompagnée d'un bouton "Réparer maintenant" pour corriger le problème. Bien évidemment, il est possible de désactiver la fonction depuis les paramètres dans le cas où on préférerait gérer les performances manuellement.

Enfin, Google Chrome intègre de nouvelles options de personnalisation pour contrôler les performances. Il est désormais possible de spécifier des sites Web pour lesquels Chrome doit conserver les onglets actifs en permanence. Il est par ailleurs possible d'activer un indicateur visuel, via l'option "Apparence des onglets inactifs", afin d'identifier visuellement les onglets inactifs, mais aussi avoir un aperçu de la consommation mémoire de chacun d'eux, et ce, directement depuis la miniature qui s'affiche au survol de la souris. Pratique !