Google Essentials : tous les services de Google en une seule appli Windows

Google lance Google Essentials, une application Windows regroupant les différents services et applications de l'entreprise. Préinstallée sur certains PC, elle vise à devenir à devenir à terme la porte d'entrée vers l'écosystème Google.

Déjà dominant sur le marché des navigateurs Web et des moteurs de recherche, Google compte renforcer ses différents logiciels et applications afin d'en faire des outils incontournables. Pour cela, l'entreprise a une stratégie radicale : les préinstaller sur vos futurs ordinateurs. Dans un billet de blog, elle annonce le lancement prochain de Google Essentials, une application intégrée dans le menu de démarrage de Windows, qui centralisera ses principaux services sur les ordinateurs de la marque HP. Bref, ce sera une porte d'entrée vers les logiciels et les services du géant du numérique, qui cherche à se rendre essentiel.

Google Essentials : simplifier le passage du smartphone vers le PC

Google Essentials sera divisé en deux grandes catégories. Premièrement, le logiciel permettra d'accéder directement à Google Photos pour feuilleter nos albums et à Google Messages pour répondre à nos SMS directement depuis notre ordinateur. Des raccourcis permettront également d'être redirigé vers les services de productivité tels que Google Docs, Drive, et Calendar, et de pouvoir les installer en quelques clics. Pour fidéliser les utilisateurs, Google offre deux mois d'essai gratuit au bouquet de services Google One, avec 100 Go de stockage en ligne.

Deuxièmement, Google Essentials comprendra une partie dédiée au gaming. L'application intégrera notamment Google Play Games, qui permet d'accéder à des milliers de jeux Android directement depuis le PC, tout en synchronisant les sauvegardes entre différents appareils. Une aubaine pour ceux qui aiment jouer sur leur smartphone et désirent poursuivre leur partie sur un écran plus grand, sans perdre leurs progrès.

Dans un premier temps, Google Essentials sera disponible uniquement sur les ordinateurs HP, à savoir les séries Spectre, Envy, Pavilion, Oen, Victus et HP Brand, puis sur les OmniBook. L'entreprise espère étendre ses partenariats à d'autres constructeurs par la suite. Notons que l'application ne sera pas imposée, puisqu'il sera possible de la supprimer à tout moment.