Cette application permet de faire sauter vos PV à moindres frais - et de récupérer vos points

Comme de nombreux automobilistes, il est possible que vous ayez commis une infraction au code de la route qui vous a valu une amende et la perte de quelques points de permis. De fait, depuis l'instauration du système de permis à points en 1992, chaque infraction routière entraîne une déduction allant de un à six points, voire jusqu'à huit en cas d'infractions multiples simultanées. Dans les cas les plus graves, la perte de la totalité des douze points initiaux peut entraîner la suspension de votre permis de conduire, suivie de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière afin de tenter de récupérer quelques points. Mais il y a un moyen d'éviter d'en passer par là. Un cabinet d'avocats a mis en place une application mobile pour Android et iPhone permettant de réaliser les démarches juridiques de contestation à moindres frais.