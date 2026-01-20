Oubliez Photoshop : ce logiciel gratuit fait pareil, et il est beaucoup plus léger

Inutile de payer des fortunes chaque mois pour Photoshop ! Un logiciel entièrement gratuit et ultra léger offre des fonctions équivalentes pour la retouche photo et la création d'image. Et il fonctionne même sur de vieux PC !

Depuis sa toute première version, apparue au début des années 90, Photoshop fait figure de référence dans le monde du graphisme sur ordinateur. Puissant et complet, c'est incontestablement le logiciel des professionnels pour la retouche photo comme pour la création d'image. Le hic, c'est qu'il est cher. D'autant plus cher, même, qu'il est désormais proposé uniquement sur abonnement payant et non plus vendu comme un logiciel utilisable "à vie", comme c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, une fois les promotions initiales passées, il faut compter 26 euros par mois pour Photoshop seul, et 79 euros par mois pour la suite complète Adobe Creative Pro. Des tarifs très élevés – certains diront indécents – hors de portée des particuliers.

Fort heureusement, il existe de nombreuses solutions alternatives pour qui ne veut pas payer cette dîme à Adobe, dont beaucoup gratuites, telles que Gimp, Photopea, Affinity, PhotoScape ou Photofiltre, pour ne citer que les plus populaires. Mais un logiciel encore peu connu se distingue à la fois par sa puissance, sa légèreté et ses similitudes avec Photoshop : PhotoDemon, un éditeur d'images open-source réservé à Windows.

Sa première particularité saute aux yeux dès le téléchargement : PhotoDemon "pèse" moins de 15 Mo, là où Photoshop dépasse le gigaoctet ! Il n'a même pas besoin d'être installé. On décompresse l'archive, on clique sur l'exécutable, et le programme démarre. Il peut aussi être lancé depuis une clé USB, sans laisser de traces sur l'ordinateur utilisé.

PhotoDemon est tellement bien optimisé qu'il fonctionne de façon fluide même sur des PC modestes et anciens, y compris sur de très anciennes versions de Windows comme XP ou 7 ! Un véritable exploit quand on sait qu'il est écrit et entretenu essentiellement par un unique développeur, Tanner Helland, avec l'aide de quelques contributeurs. On est loin des armées des grands éditeurs qui produisent des usines à gaz…

Les habitués à Photoshop ne seront pas dépaysés. L'interface reprend une organisation très proche : outils à gauche, panneaux de calques et d'historique à droite, menus en haut de la fenêtre. Plusieurs thèmes sont proposés, dont un mode sombre qui met bien en valeur les couleurs. Un champ de recherche intégré permet de retrouver rapidement un filtre ou un réglage, pratique quand on ne connaît pas encore tous les menus par cœur.

La gestion des calques constitue l'un de ses points forts. PhotoDemon prend en charge les modes de fusion classiques, l'opacité, les groupes de calques et les masques, ce qui permet de retoucher une image sans modifier définitivement l'original. Les calques de texte restent modifiables à tout moment, avec des options avancées pour l'espacement des lettres et la mise en forme. Certaines transformations peuvent même être ajustées après coup, sans dégradation de l'image.

Côté outils, la panoplie est large. Sélections au lasso ou à la baguette magique, choix par couleur, tampon de duplication pour effacer un détail gênant, brosses numériques compatibles avec les tablettes graphiques, correction de perspective pour redresser une façade penchée… On trouve aussi des réglages précis pour la luminosité, le contraste, la balance des blancs, les courbes de couleur ou la récupération des zones trop sombres ou trop claires.

Les filtres ne sont pas en reste, avec plus de 200 effets intégrés. Certains servent à réduire le bruit des photos prises de nuit, d'autres à accentuer la netteté, flouter un arrière-plan ou appliquer des rendus artistiques. PhotoDemon propose même des outils de remplissage intelligent pour supprimer un objet et reconstruire automatiquement l'arrière-plan, ainsi qu'un redimensionnement dit "intelligent" qui limite les déformations.

Pour gagner du temps, le logiciel inclut un système de macros. Il est possible d'enregistrer une suite d'actions, puis de l'appliquer en un clic à une ou plusieurs images. Le traitement par lot permet ainsi de redimensionner, renommer ou corriger des centaines de photos d'un coup. L'historique des actions est illimité, avec la possibilité d'atténuer l'effet de la dernière modification.

Autre atout important : la compatibilité avec de nombreux formats. PhotoDemon ouvre et enregistre les fichiers PSD de Photoshop en conservant les calques, mais aussi ceux de GIMP ou de PaintShop Pro. Il sait lire les photos RAW des appareils numériques, ainsi que des formats modernes comme WebP ou JPEG XR. La gestion des profils de couleur est également assurée, ce qui limite les mauvaises surprises entre l'écran et l'impression.

Bien sûr, Photoshop conserve une avance dans certains domaines, notamment les outils reposant sur l'intelligence artificielle ou les chaînes de production très complexes utilisées dans l'édition et la publicité. Mais pour la retouche photo classique, le graphisme Web, les montages ou la préparation d'images pour les réseaux sociaux, PhotoDemon est plus que suffisant pour des particuliers comme pour des professionnels, d'autant qu'il est entièrement gratuit et téléchargeable directement sur son site officiel. Léger, rapide, puissant et complet, c'est une pépite à découvrir – et à soutenir – absolument pour ne pas rester prisonnier des abonnements payants.