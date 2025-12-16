Comme ChatGPT, cette nouvelle IA vous permet de dialoguer avec votre chien

Un éducateur canin et un informaticien ont mis au point une IA qui dialogue avec vous comme s'il était votre animal de compagnie ! Un "ChatGPT du chien" qui pourrait en aider plus d'un en matière d'éducation !

Vous n'en pouvez plus. Voilà que, malgré tous vos efforts, votre chiot vient de détruire votre énième paire de chaussures, et vous ne savez plus quoi faire pour éviter qu'il ne détruise son environnement. Pourtant, vous êtes persuadé d'avoir tout fait comme il faut, mais vous ne comprenez pas pourquoi votre adorable boule de poils s'obstine à mordre tout ce qui passe à portée de son museau.

Tout serait tellement plus simple si vous pouviez communiquer avec lui ! Eh bien, c'est en quelque sorte possible avec DDog, une intelligence artificielle qui permet d'"interroger" votre animal. Développée près de Clermont-Ferrand par Frédéric Arnault, un éducateur canin, et Vincent Vermersch, un spécialiste du Web, cette IA se présente un peu comme le "ChatGPT du chien", pour reprendre les mots de ses créateurs. Son but : faciliter la compréhension des comportements canins et aider les propriétaires à mieux réagir au quotidien face à certaines situations courantes.

En effet, de nombreux propriétaires se retrouvent confrontés à des situations où ils ne savent pas comment réagir – un chiot qui fait ses besoins à l'intérieur, un chien qui tire sur sa laisse, etc. Les vidéos ou articles disponibles en ligne sont souvent trop génériques et mal adaptés à chaque situation individuelle. Avec DDog, ils peuvent obtenir une réponse immédiate et contextuelle.

Mais alors, comment ça marche ? "Je joue le rôle de ton chien. Pour commencer, tu me dis comment il s'appelle, quel âge il ou elle a. Et plus j'en sais sur votre relation quotidienne, plus je lui ressemblerai. Et plus mes réponses seront précises", explique le chatbot. Les utilisateurs peuvent ainsi poser des questions en langage naturel sur un comportement, et l'IA donne une réponse contextualisée, en s'appuyant sur les schémas de comportement observés et validés par des experts.

Pour répondre à ce besoin, DDog utilise un modèle de langage entraîné spécifiquement avec des données issues de cas réels rencontrés par l'éducateur. Contrairement aux assistants de type ChatGPT classiques, cet agent conversationnel a ingéré un large corpus de situations concrètes pour apprendre à formuler des réponses qui reflètent le point de vue et les réactions plausibles d'un chien.

Le fonctionnement de l'outil reste toutefois limité à un domaine précis : il ne traite que des questions d'éducation et de comportement canin et refuse d'aborder des sujets sensibles comme la santé ou la nutrition, pour éviter toute désinformation médicale. Les créateurs ont d'ailleurs prévu des garde-fous pour rediriger l'utilisateur vers un professionnel si l'IA détecte une situation qui dépasse ses compétences – par exemple un problème de santé ou un trouble grave.

Le but de DDog est d'offrir des conseils rapides et personnalisés à un tarif inférieur à celui des consultations présentielles avec un éducateur canin – il est possible de tester l'outil gratuitement, mais il faut débourser entre 7 et 19 euros par mois pour pouvoir en profiter pleinement, quand une séance avec un professionnel coûte entre 40 et 60 euros l'heure.

Attention, l'IA doit être vue comme un outil complémentaire, qui aide à mieux comprendre certaines situations avant, éventuellement, de consulter un éducateur ou un comportementaliste. L'apprentissage social du chien, la socialisation avec d'autres animaux ou les interactions humaines restent des éléments essentiels qui ne peuvent pas être confinés à une simple interaction avec une application.