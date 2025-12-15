La prise USB des smartphones a une fonction bien pratique que la plupart des gens ignorent

Vous utilisez le port USB de votre téléphone uniquement pour le recharger ou transférer des photos sur un ordinateur ? Cette petite prise a pourtant une autre fonction méconnue qui peut vous rendre d'immenses services.

Quel que soit son format – USB-C, micro USB ou Lightning, sur les anciens iPhone –, la prise USB de nos smartphone sert essentiellement à les recharger via un adaptateur secteur. Certains l'emploient encore pour brancher leur téléphone à une ordinateur, afin de transférer directement des photos ou des vidéos, sans passer par un service en ligne, de type stockage en cloud, mais cet usage devient rare.

Pourtant, cette prise très banale a une autre fonction très utile que la plupart des gens ignorent. Elle est liée à une technologie méconnue, appelée USB On-The-Go (OTG) qui permet un smartphone de se comporter un peu comme un ordinateur en acceptant de nombreux appareils externes. Elle ne nécessite qu'un simple adapteur USB OTG : un petit accessoire que l'on trouve pour quelques euros dans les boutiques spécialisées.

L'une des utilisations les plus courantes de l'OTG est le transfert de données sans passer par le cloud ou un ordinateur. Vous avez des centaines de photos à sauvegarder rapidement ? Connectez simplement une clé USB classique ou même un disque dur à votre téléphone via l'adaptateur OTG. L'appareil reconnaîtra la clé instantanément, vous permettant de glisser-déposer des fichiers volumineux en quelques secondes, ce qui est idéal si votre espace de stockage interne est saturé.

L'intérêt de l'OTG va bien au-delà du stockage. Votre téléphone est parfaitement capable d'interagir avec une foule de périphériques. Vous pouvez brancher un clavier ou une souris pour transformer votre smartphone ou votre tablette en une mini-station de travail, très utile pour répondre à de longs courriels ou rédiger des documents complexes en voyage.

Les amateurs de jeux vidéo seront ravis d'apprendre qu'il est souvent possible de connecter une manette de console de jeu (Xbox ou PlayStation) pour profiter de leurs titres mobiles avec une précision nettement supérieure. Et si vous êtes musicien ou amateur de son, vous pouvez utiliser l'OTG pour brancher un microphone USB – qui sera de meilleure qualité que le micro de votre téléphone – ou même une interface audio pour effectuer des enregistrements.

Si la plupart des adaptateurs OTG comportent une prise femelle de type USB-A – le format le plus répandu pour les clés et bon nombre d'appareils –, on en trouve aussi avec d'autres connecteurs : fente pour les cartes mémoire mémoire, port Ethernet pour le réseau filaire ou encore HDMI pour un écran externe. Il en existe même qui font office de hub, avec plusieurs prises différentes !

En outre, l'OTG ne se limite pas aux smartphones : vous pouvez parfaitement l'employer sur une tablette, en profitant là encore d'une foule d'accessoires et de fonctions pratiques, pour travailler comme pour vous divertir.

Bref, vous l'aurez compris, l'OTG ouvre les portes à de nombreux usages insoupçonnés avec des appareils externes. Notez que la quais totalité des smartphones et des tablettes récents sont compatibles avec l'OTG. Si vous avez un doute, faites un tour sur le site du constructeur ou effectuez une recherche dans les paramètres en tapant simplement OTG !