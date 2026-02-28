Un SMIC à 4400 euros : c'est le salaire minimum garanti dans ce pays européen

De nombreux pays garantissent un salaire minimum pour les travailleurs, avec des montants qui diffèrent selon les réglementation. Mais il y a un endroit qui bat tous les records, avec un SMIC trois fois supérieur à la France !

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont fixé un salaire minimum pour éviter que personne ne travaille pour trop peu. Aux États-Unis, par exemple, ce montant varie selon les États. En Europe, la plupart des pays ont un salaire minimum national : en Espagne ou en Bulgarie, il reste relativement bas, tandis qu'en Irlande ou aux Pays-Bas il se rapproche de 2 300 € par mois. En Afrique ou en Asie, il peut parfois être dérisoire ou même inexistant. Des écarts qui s'expliquent essentiellement par des différences de coût de la vie locale.

Dans l'Union européenne, les écarts sont tout aussi marqués. Certains pays d'Europe de l'Est affichent des minimums inférieurs à 300 €, reflet de structures économiques encore en développement. À l'inverse, des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande garantissent des salaires de plusieurs milliers d'euros par mois, permettant à leurs habitants de faire face à des dépenses plus élevées.

La France se situe plutôt dans la partie haute de ce classement européen. En 2025, le SMIC français est fixé à 11,88 € brut de l'heure, soit un peu moins de 1 802 € mensuels pour un temps plein. Cela place notre pays autour de la douzième ou quinzième place mondiale si l'on compte certains États américains ou des micro-États, mais sixième en Europe, juste derrière le Luxembourg ou l'Allemagne.

Pourtant, ce n'est pas dans l'Union européenne qu'on trouve le salaire minimum le plus élevé au monde. Là où la situation devient vraiment étonnante, c'est en Suisse. Ce pays ne dispose pas d'un salaire minimum national unique, mais certains cantons ont choisi d'en instaurer un, adapté à leur réalité locale. C'est dans l'un d'eux que se trouve actuellement le salaire minimum le plus élevé connu à l'échelle mondiale.

Le canton de Genève, à la frontière française, a fixé un salaire minimum à environ 24,48 francs suisses de l'heure en 2025. Converti en euros selon les taux du moment, cela correspond à un salaire mensuel brut d'environ 4 400 € pour un plein temps, soit environ le triple du SMIC français actuel. Un montant qui dépasse largement les niveaux observés ailleurs, même dans des pays riches : il équivaut même à un salaire de cadre moyen en France.

Ce niveau exceptionnel s'explique en grande partie par le coût de la vie à Genève, souvent classé parmi les plus élevés au monde pour le logement, la nourriture ou les services. Vivre dans cette région demande donc des revenus plus importants que dans la plupart des autres pays européens. Cette réalité a poussé les autorités locales à adopter ce salaire minimum, pour aider les travailleurs à affronter ces dépenses quotidiennes.

On le voit, la notion et le niveau de salaire minimum varient énormément d'un pays à l'autre, selon les réalités économiques et sociales. Et pour qu'une comparaison soit pertinente, il faut aller au-delà des chiffres bruts et prendre en compte d'autres critères, à commencer par le coût de la vie locale. Il n'empêche que le SMIC genevois à quoi faire rêver de ce côté de la frontière !