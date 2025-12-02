C'est à ces jeux de grattage que vous avez le plus de chances de gagner (ce ne sont pas les plus chers)

Tous les jeux de grattage ne se valent pas. Et les tickets les plus chers ne sont pas toujours ceux qui offrent le plus de chances de gagner, comme en témoignent les chiffres officiels très surprenants de FDJ.

Banco, Solitaire, Millionnaire, Jackpot, X20, Cash… Chaque année, plus de 25 millions de Français se laissent tenter par un des nombreux jeux de grattage de la FDJ (ex-Française des Jeux). Mais devant la variété des tickets illiko, difficile de repérer ceux qui permettent réellement d'augmenter ses chances. Car le prix n'est pas un indicateur suffisant, loin s'en faut.

Ainsi, Banco, vendu à 1 €, offre jusqu'à 50 000 € de gain, mais les probabilités de gagner restent modestes. Astro, à 2 €, promet un gain maximal inférieur, de 20 000 € mais avec davantage de chances de remporter un lot. Quant à Méga Mots Croisés, vendu 10 €, il peut monter jusqu'à 600 000 €, mais avec des probabilités plus faibles d'obtenir quelque chose. Un vrai casse-tête pour qui veut tenter le sort !

S'il n'est évidemment pas question de question de garantir quoi que ce soit avec ces jeux de hasard, les chiffres officiels de FDJ donnent de précieuses indications sur les chances de gagner mais aussi sur le montant des gains. Ils permettent d'établir notamment deux classements selon deux critères clés : la proportion de tickets gagnants – donc les probabilités de gagner quelque chose – et le taux de redistribution – qui correspond à la proportion de mises reversées aux gagnants.

© FDJ

Voici les deux classements, avec à chaque fois le prix du ticket (entre parenthèses)..

Taux de redistribution

Millionnaire (10 €) : 73,5 % Méga Mots Croisés (10 €) : 72 % Méga Goal (10 €) : 72 % X20 (5 €) : 72 % Carré Or (5 €) : 71 % Jackpot (5 €) : 71 % Super 10 ou 200 (5 €) : 71 % Cash (5 €) : 70,5 % Maxi Mots Croisés (5 €) : 70 % Autres jeux : 63 % ou moins

Chances de gagner

À prendre ou à laisser (5 €) : 1/2,79 As de Cœur (5 €) : 1/2,92 Méga Mots Croisés (10 €) : 1/2,93 Menez l'enquête (5 €) : 1/2,98 Astro (2 €) : 1/3,14 Bingo (3 €) : 1/3,99 Numéro Fétiche (1 €) : 1/3,53 Cash (5 €) : 1/3,83 Banco (1 €) : 1/4,24 Black Jack (2 €) : 1/4,46

Le taux de redistribution donne un premier aperçu. Millionnaire apparaît comme le ticket le plus intéressant avec un taux de 73,5 %. Sur un ticket vendu à 10 €, 7,35 € reviennent en moyenne aux joueurs sous forme de gains. C'est mieux que Jackpot ou Carré Or, à 71 %.

Si l'on classe les jeux par chance globale de remporter quelque chose, les résultats diffèrent. Le ticket À prendre ou à laisser (5 €) domine avec une probabilité de 1 sur 2,79. As de Cœur arrive juste derrière. Méga Mots Croisés, pourtant plus cher, se classe troisième, avec une probabilité inférieure.

Ces deux lectures – taux de redistribution et chance globale de gain – ne racontent pas tout à fait la même histoire. Les tickets à 5 € comme À prendre ou à laisser et As de Cœur proposent une fréquence de gain très élevée, ce qui séduit les joueurs qui veulent rentabiliser leur mise. Les jeux à 10 €, eux, offrent davantage de montants importants.

En combinant ces indicateurs, un trio se démarque nettement : Millionnaire pour son taux de redistribution exceptionnel, Méga Mots Croisés pour sa régularité, et À prendre ou à laisser pour sa fréquence de gain imbattable parmi les tickets à 5 €. Trois jeux qui s'imposent comme les plus intéressants pour ceux qui veulent augmenter leurs chances.