Cette option cachée permet d'utiliser facilement un smartphone avec des gants

Pas besoin de retirer vos gants pour répondre à un appel ou rédiger un message en extérieur, quand il fait froid : une fonction méconnue des smartphones permet d'utiliser l'écran en gardant vos mains bien au chaud.

L'hiver impose une gymnastique agaçante à tous les utilisateurs de smartphones. Vous marchez dans la rue, emmitouflé, lorsque votre téléphone vibre. Pour décrocher ou taper un message, vous êtes contraint de retirer votre gant en urgence, exposant votre peau au froid piquant. Certains tentent des méthodes désespérées, comme taper avec le bout du nez, tandis que d'autres investissent dans des "gants tactiles" dont l'efficacité s'estompe souvent après quelques lavages. Cette barrière technologique semble infranchissable : nos écrans modernes, dits capacitifs, réagissent à l'électricité statique du corps humain, que la laine ou le cuir bloquent totalement.

Pourtant, les constructeurs comme Samsung, Google, Xiaomi ou Sony ont anticipé ce problème depuis des années. Ils ont intégré au cœur du système d'exploitation une solution logicielle capable de contourner cette limitation physique. Ce n'est pas une application à télécharger ni un accessoire à acheter, mais un simple interrupteur virtuel enfoui dans les méandres des paramètres, que l'immense majorité des utilisateurs n'a jamais activé, faute de savoir qu'il existait.

Ce réglage secret agit directement sur la sensibilité de la dalle tactile. En temps normal, l'écran est calibré pour ignorer les effleurements trop légers ou les matières non conductrices afin d'éviter les fausses manipulations dans la poche. En modifiant ce paramètre, vous ordonnez au téléphone de booster la détection du signal électrique. Le capteur devient alors capable de repérer la présence de votre doigt, même à travers une couche de tissu, de laine épaisse ou de cuir.

Pour réveiller cette capacité hivernale, la manipulation est rapide. Sur la plupart des modèles Android, il faut se rendre dans les Paramètres, puis dans la section Écran, Affichage ou Accessibilité. Il suffit alors de faire défiler les options vers le bas pour trouver une ligne intitulée "Mode Gants", "Sensibilité tactile", "Adaptation tactile" ou "Augmenter la sensibilité". Il suffit de basculer l'interrupteur pour que l'effet soit immédiat. Sur certains modèles Sony, l'option est parfois si poussée qu'elle détecte le doigt avant même qu'il ne touche la vitre.

Une fois activée, la différence est flagrante. Vous pouvez garder vos moufles ou vos gants de cuir et naviguer, scroller ou taper un message avec une aisance surprenante. Bien sûr, la précision sera légèrement moindre qu'à main nue à cause de l'épaisseur du gant, mais suffisante pour les tâches courantes. Pensez simplement à désactiver cette option au retour des beaux jours, car elle peut parfois rendre l'écran un peu trop réactif et déclencher des actions involontaires si le téléphone frotte contre le tissu fin d'une poche de pantalon d'été.