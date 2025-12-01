Cette astuce de Gmail vous dira qui a revendu votre adresse mail pour vous inonder de spam

Votre boîte de réception est inondée de publicités et de newsletters non sollicitées ? C'est parce qu'un site Web ou un service Internet à revendu votre adresse mail. Cette astuce méconnue vous dira qui est le coupable.

Vous l'avez sans doute déjà remarqué : quelque temps après avoir passé une commande sur un site marchand ou vous être inscrit à une newsletter – lettre d 'informations en français –, votre boîte mail commence à être envahie de publicités que vous n'avez jamais sollicitées. Il en arrive tous les jours, pour tout et n'importe quoi. C'est ce que l'on appelle le spam. Un fléau quasiment impossible à endiguer.

Et il tient généralement à un seule chose : votre adresse mail a été partagée ou revendue par un site ou un service auquel vous l'avez fournie. Mais, ce marché gris de la donnée numérique qui fait la fortune de certaines entreprises peu scrupuleuses, comment savoir qui vous a trahi en communiquant cette information précieuse, qui peut en outre déboucher sur des arnaques avec des tentatives de phishing ?

Il existe pourtant un moyen très simple d'enquêter vous-même : il suffit pour cela de mettre à profit l'une des particularités de Gmail, en créant une variante de votre adresse mail Inutile d'aller fouiller dans les réglages de la messagerie de Google, qui sont d'ailleurs très fournis : vous pouvez en fait créer autant de déclinaisons de votre véritable adresse grâce à un symbole particulier. Et toutes ces variantes aboutiront automatiquement dans votre boîte de réception habituelle.

L'astuce consiste tout simplement à insérer dans votre adresse normale le symbole " + " suivi d'un nom évocateur juste avant le signe " @ ". Concrètement, si votre adresse mail est prenom.nom@gmail.com, utilisez l'adresse prenom.nom+siteabc@gmail.com quand vous vous inscrivez sur le site ABC au lieu de votre adresse classique. Le truc, c'est que Gmail ignorera totalement ce mot supplémentaire (siteabc) : vous recevrez normalement dans votre boîte mail tous les messages qui seront envoyés à cette adresse.

Mais cette adresse spéciale servira dès lors de signature numérique. Le jour où vous recevez un courrier non sollicité publicité ou autre, regardez attentivement l'adresse à laquelle le message a été envoyée, examinant le champ " À "). Si vous y lisez prenom.nom+siteabc@gmail.com, vous savez instantanément que c'est le site ABC qui a vendu votre contact à des partenaires, sans aucun doute possible.

Une fois que la source est démasquée, vous pouvez reprendre le contrôle total. Vous pouvez demander à Gmail de reconnaître ce marqueur précis (+siteabc) et de trier ou d'envoyer directement à la corbeille tous les messages qui lui sont destinés. En quelques secondes, le flux de spam est coupé. Il ne vous reste plus qu'à contacter le site pour lui demander de ne plus partager votre adresse.

Et le plus fort, c'est que vous pouvez créer une infinité de variantes d'adresses sur le même principe, chacune pour un site ou un service (prenom.nom+boutiquetruc@gmail.com, prenom.nom+servicemachin@gmail.com, etc.) et repérer ainsi très facilement tous ceux qui sont à la l'origine de ce spam insupportable.