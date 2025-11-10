Partage d'abonnements : Spliiit lance son appli mobile pour faire des économies

Spliiit, la plateforme française de partage d'abonnements, lance son application mobile sur iOS et Android pour simplifier la gestion des comptes partagés. Une façon ingénieuse de faire des économies !

Netflix, Amazon Prime, Disney+, Canal+, Deezer, Spotify, Microsoft 365, Xbox Game Pass, Nintendo Switch Online, Google One, YouTube Premium, NordVPN, CyberGhost, Le Figaro, Le Monde, Ouest France, Libération… Tous ces contenus, ces outils et ces services ont un point commun : leur accès est soumis à un abonnement, évidemment payant. Mais, avec leur accumulation, la facture peut très vite grimper, d'autant plus que les prix ne cessent d'augmenter ! Certains foyers se retrouvent ainsi à dépenser plus de 50 € par mois (soit 600 € par an) en abonnements numériques. Mais il existe une façon légale de diminuer les coûts grâce au partage de compte, en mutualisant le coût d'un abonnement familial, c'est-à-dire en demandant une participation aux frais à ceux qui souhaitent profiter du service (voir notre article). C'est ce que propose le service Spliiit.

Jusqu'ici, la plateforme reposait uniquement sur une interface Web. Elle se décline désormais en application mobile, disponible dans le Play Store et l'App Store, de façon à faciliter la gestion quotidienne de ses abonnements numériques. De cette façon, les utilisateurs vont pouvoir mieux contrôler leurs dépenses et, à terme, réussir à les réduire.

© Spliiit

Spliiit : pour une meilleure gestion des abonnements numériques

En quelques années, Spliiit s'est imposé comme une alternative légale et pratique pour partager ses abonnements. Journaux en ligne, streaming musical, SVOD, services d'e-commerce (tels que Cdiscount et Amazon Prime), lecture, bien-être, e-learning, services de stockages Cloud, solutions de sécurité informatique, logiciels... Il y en a vraiment pour tous les goûts. La plateforme permet de profiter du partage d'abonnements de façon sécurisée et confidentielle.

La nouvelle application fonctionne comme un tableau de bord. Il est ainsi possible de consulter ses abonnements partagés et co-abonnements, de suivre ses paiements et son solde en temps réel, de recevoir des notifications push pour les renouvellements ou les paiements, d'échanger avec ses co-abonnés via un chat intégré, et de transférer son solde vers son compte bancaire. En revanche, toutes les fonctions communautaires, comme le fait de proposer un abonnement à partager, restent exclusives au site Web. Avec son application mobile, Spliiit a vraiment tenu à se focaliser sur la gestion, étant donné qu'un Français sur trois paie pour au moins un service qu'il n'utilise plus – ce sont les fameux abonnements fantômes.

Le lancement de l'application mobile intervient alors que Spliiit est en conflit avec plusieurs acteurs majeurs du streaming, à savoir Apple, Netflix et Disney++. Ces derniers, réunis au sein de la coalition ACE, ont relancé en 2024 une action en justice qu'ils avaient initiée en 202 pour "parasitisme" et violation des conditions d'utilisation. Pour l'instant, le tribunal a demandé aux parties prenantes d'essayer de s'entendre via une médiation.