Ils créent une cagnotte en ligne pour envoyer Elon Musk sur Mars (définitivement)

Lassés des frasques d'Elon Musk, des internautes viennent de lancer une cagnotte pour financer le rêve ultime du célèbre milliardaire : coloniser la planète Mars. Mais ils ne parlent que d'un aller simple, sans retour.

Voilà des années qu'Elon Musk fait régulièrement la Une des médias partout dans le monde. Il faut dire que le célèbre milliardaire adore faire parler de lui. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'il a acheté Twitter en 2022 pour en faire son propre réseau social en le rebaptisant au passage de sa lettre fétiche, X.

Mais la notoriété n'est pas son seul but : installé aux États-Unis depuis 1988,, cet originaire d'Afrique du Sud incarne le rêve américain à la fois par sa fortune considérable – c'est toujours l'homme le plus riche du monde – et par son esprit entrepreneurial impressionnant : il est en effet à la tête de plusieurs sociétés emblématiques et innovantes, comme Tesla, le constructeur de voitures électriques, Starlink, qui fabrique des satellites de télécommunications, Neuralink, qui teste des implants électroniques pour le cerveau humaine, ou encore de SpaceX, la société qui envoie des fusées dans l'espace.

Et toutes ces entreprises sont reliées par un projet commun, qui constitue le rêve ultime de Musk : coloniser Mars. Il travaille ainsi depuis des années à l'élaboration d'un vaisseau spatial géant capable de transporter des centaines d'être humains à la conquête de la planète rouge (voir notre article). Une véritable arche destinée à sauver l'humanité d'un désastre sur Terre.

© SpaceX

Seulement voilà, s'il apparaît comme un génie visionnaire pour certains, Elon Musk est aussi considéré par un dangereux mégalomane – voire un psychopathe – pour d'autres. Ses innombrables déclarations à l'emporte-pièce sur X agite souvent le Net. Mais depuis son rapprochement à Donald Trump, ses interventions, ses déclarations et ses prises de position font polémique, à l'instar de son geste curieux évoquant un salut nazi ou de son soutien à un parti d'extrême droite allemand/ Sans parler de sa mission de nettoyage des comptes publics dans l'administration américaine, qui soulève de nombreuses questions.

Et c'est précisément pour se désolidariser de Musk et de sa réputation de plus en plus sulfureuse que de nombreux utilisateurs de Tesla cachent la marque de leur véhicule, ou apposent un sticker d'excuse quand ils ne le revendent pas tout simplement.

Mais certains mécontents ont décidé d'aller beaucoup plus loin encore dans la lutte anti-Musk. Avec un projet aussi provocateur que les déclarations du milliardaire. Un groupe de militants vient ainsi de créer une cagnotte en ligne sur la plateforme GuFundMe avec un objectif fou : financer un voyage pour Mars. Son but : expédier Musk sur Mars. Au plus vite, et, surtout, définitivement, sans billet de retour !

L'idée est de lui fournir les fonds nécessaires pour accélérer son programme Starship et l'envoyer à quelque 62 millions de kilomètres pour ne plus le voir revenir sévir sur Terre. Baptisée Musk on Mars (MoM), la cagnotte se trouve dans la rubrique voyages de GoFundMe. Ouverte aux contributeurs du monde entier (États-Unis, Mexique, Canada, Australie, France, Allemagne, Espagne, etc.), elle aurait déjà recueilli plus de 125 000 dollars quelques heures après son lancement. On ignore les intentions réelles de ces généreux donateurs, mais il en faudra beaucoup plus pour envoyer Musk dans les étoiles.