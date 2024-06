Elon Musk va construire une arche de l'espace pour sauver l'humanité en cas de fin du monde

Le célèbre milliardaire veut coloniser une planète pour assurer la survie de l'espèce humaine en cas de catastrophe mondiale ou de guerre nucléaire. Un projet ambitieux reposant sur la construction d'un vaisseau spatial géant.

Elon Musk, le célèbre patron de Tesla, de X (ex-Twitter) et de SpaceX, a un projet audacieux pour sauver l'humanité en cas de catastrophe mondiale : construire une "arche de l'espace" pour nous emmener sur Mars. Face aux tensions géopolitiques actuelles, notamment aux menaces nucléaires, le milliardaire fantasque est convaincu que pour assurer la survie de l'humanité, il est crucial de rendre la vie possible sur une autre planète avant qu'une guerre mondiale ne se produise. Avec Space X, il prépare un vaisseau gênât appelé Starship. Et selon lui, la planète rouge est la meilleure option pour ce projet ambitieux.

Le plan initial de SpaceX était de faciliter les voyages vers la Station spatiale internationale (ISS). Celui de Musk va beaucoup plus loin puisqu'il vise à établir une nouvelle civilisation sur Mars, loin des conflits et des tragédies terrestres. Il ne s'agit pas d'abandonner la Terre, mais de créer une alternative viable en cas de catastrophe.. La terraformation de la planète rouge, c'est-à-dire la transformation de son environnement pour le rendre habitable, est un défi majeur. Pourtant, Musk reste optimiste, envisageant un avenir où les humains pourraient vivre et prospérer sur Mars.

Certains suggèrent que la Lune serait un refuge plus accessible. Mais Musk rejette cette idée, affirmant qu'une colonie lunaire ne serait pas suffisamment sûre car, en cas de guerre nucléaire sur Terre, les belligérants pourraient également cibler la Lune. L'idée de coloniser d'autres planètes n'est ni nouvelle ni fantasque. Le célèbre physicien Stephen Hawking avait également abordé ce sujet avant sa mort en 2018, en prévenant que des catastrophes sur Terre, telles que le réchauffement climatique, les guerres ou les virus génétiquement modifiés, pourraient menacer l'avenir de l'humanité. Il avait conclu que nous devrions nous disperser dans l'espace pour assurer notre survie à long terme.

Le projet de Musk est très ambitieux. Il prévoit d'envoyer des flottes de vaisseaux Starship vers Mars tous les deux ans, transportant à chaque fois une centaine de colons. Son objectif est de commencer cette colonisation dans les vingt prochaines années. Il n'a toutefois pas encore précisé si des représentants des espèces animales feraient partie de cette mission de colonisation.

© SpaceX

En attendant, SpaceX continue de développer et de tester le Starship, un vaisseau colossal conçu pour transporter de grandes quantités de personnes et de matériel sur de longues distances dans l'espace. Les tests récents montrent des progrès, bien que des défis techniques subsistent. Musk et son équipe travaillent d'arrache-pied pour surmonter ces obstacles et rendre leur vision d'une colonie martienne viable.

La vision de Musk d'une arche de l'espace peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est basée sur des préoccupations réelles et des technologies en développement. Si ses plans aboutissent, ils pourraient transformer notre compréhension de la survie humaine et ouvrir de nouvelles frontières pour l'humanité. Le projet de Musk rappelle que, malgré les défis, l'exploration et la colonisation de nouveaux mondes restent une possibilité fascinante et peut-être nécessaire pour notre avenir.