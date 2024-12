Google Traduction améliore ses fonctions de traduction en temps réel

Google Traduction améliore sa fonction de traduction instantanée. Désormais, vous pouvez plus facilement utiliser les options de prononciation et de copier-coller. Et pas besoin d'attendre pour en profiter, tout est dans la dernière version !

En ligne depuis pas moins de dix-huit ans déjà, Google Traduction n'a eu de cesse de s'améliorer et s'appuie maintenant sur la technique de deep learning ("apprentissage profond" en français), qui lui permet d'imiter le fonctionnement du cerveau humain grâce à un réseau de neurones artificiels. De cette façon, l'IA apprend de ses erreurs, corrigées par les internautes, pour se perfectionner. Et autant dire que le service a progressé de manière extraordinaire au fil des années ! Loin de se contenter, comme un simple dictionnaire, de traduire en français un mot saisi depuis le clavier d'un smartphone, il reconnaît aujourd'hui l'écriture manuscrite, peut lire en quelques secondes de longs textes d'actualités publiés sur le Web dans la langue de notre choix et joue même les interprètes pour faciliter les échanges verbaux, le tout gratuitement ! Ce n'est guère étonnant que Google Traduction soit devenu un véritable réflexe pour certains !

Mais Google ne se repose pas sur ses lauriers pour autant ! En octobre dernier nos confrères d'Android Authority étaient parvenus à activer, dans l'APK de l'application, de nouvelles fonctions de traduction en temps réel. Celles-ci sont finalement déployées dans la version stable 8.22.46.698958551.3 de Google Traduction sur mobile.

Google Traduction : une amélioration de la traduction instantanée

L'une des fonctions phares de Google Traduction est la traduction instantanée, qui traduit le texte en temps réel, à mesure que l'on écrit. L'inconvénient, c'est que les autres actions sont limitées jusqu'à ce que l'on quitte l'aperçu de traduction instantanée en appuyant sur la touche Entrée du clavier virtuel. Impossible d'entendre la sortie vocale, de copier le résultat ou de voir les définitions et autres conseils de grammaire affichés par Google Translate.

À gauche, l'interface actuelle ; à droite, l'interface. à venir © Android Authority

Avec la mise à jour, Google Traduction prend désormais en charge l'affichage en instantané des icônes de prononciation et de copier-coller – et donc utilisation en temps réel de ces deux fonctions –, l'affichage en instantané du genre d'un terme et de ses synonymes, l'affichage en instantané du champ "Autres traductions" et l'affichage en instantané de la définition d'un mot.

De plus, Google Traduction permettait de supprimer les résultats de notre historique de traduction en faisant glisser notre doigt, mais il n'existait aucun moyen de revenir en arrière si nous supprimons accidentellement une entrée que nous préfèrerions conserver. Désormais, Google Traduction nous permet de restaurer une traduction supprimée d'un seul geste. Toutes ces nouveautés sont disponibles sur l'application mobile. Il suffit de la mettre à jour via le Google Play Store ou l'App Store.