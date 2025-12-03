Google Lens vous aide maintenant à détecter les SMS frauduleux

Le module de recherche visuelle Google Lens peut maintenant vous aider à détecter les arnaques reçues par SMS. Grâce à la fonction Entourer pour chercher, vous saurez en un clin d'œil quelle conduite adopter.

Chaque jour, nous sommes envahis par une avalanche d'arnaques en tout genre : faux colis, cartes vitales à renouveler, avertissements de la banque... Beaucoup sont grossières et faciles à repérer, mais d'autres, de plus en plus sophistiquées, imitent à la perfection les messages légitimes et piègent même les plus vigilants. Aussi, pour nous aider à distinguer le vrai du faux, Google permet désormais de soumettre les messages suspects à Google Lens, comme il l'annonce dans un billet de blog.

Google Lens : la fonction Entourer pour chercher à la rescousse

Pour rappel, Google Lens est un outil lancé en 2017 qui permet d'effectuer une recherche sur une image afin de trouver des clichés similaires sur Internet. Grâce aux algorithmes du géant du numérique, il permet d'en extraire de nombreuses informations. Il peut même traduire les textes en temps réel ! Et, dorénavant, il peut aussi repérer les arnaques !

© Google

Pour cela, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Entourer pour chercher (Circle to search), qui est intégrée à Google Lens. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle permet d'entourer une zone de l'écran afin de lancer une recherche Google la concernant. C'est un moyen rapide et pratique d'effectuer une recherche sans prendre en compte tout ce qui est présent sur l'écran, ce qui rend la recherche plus pertinente. Google déploie une mise à jour afin de lui permettre d'identifier les messages frauduleux.

Pour utiliser cette fonction sur Android, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur le bouton d'accueil puis d'entourer le texte suspect. Google va alors ouvrir AI Overview afin d'indiquer s'il s'agit d'une arnaque ou non et, si c'est le cas, donner des conseils sur la conduite à tenir. Notons qu'il est également possible de soumettre les messages à analyser directement dans Google Lens, par l'intermédiaire de l'application Google, sur Android comme sur iOS, par l'intermédiaire d'une capture d'écran. La fonction est en cours de déploiement dans le monde entier.