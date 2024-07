Vous pouvez maintenant dénoncer les démarcheurs téléphoniques qui vous harcèlent

Vous en avez assez d'être dérangé au téléphone par des démarcheurs qui insistent lourdement ? Vous pouvez désormais les dénoncer aux pouvoirs publics grâce à une appli bien pratique.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont assez des appels intempestifs ! La plateforme SignalConso, gérée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), évolue pour permettre aux consommateurs de dénoncer les démarcheurs téléphoniques abusifs. Ces appels, souvent provenant de numéros commençant par 09 48 ou 01 62, promettent des économies d'énergie au nom de l'État. Mais la DGCCRF rappelle fermement : " L'État ne démarche jamais ".

Pour lutter contre ces pratiques, SignalConso offre une nouvelle fonction dédiée aux signalements de démarchage téléphonique. Pour dénoncer un appel abusif, il suffit de se rendre dans la section Démarche abusive de la plateforme, puis dans Démarchage téléphonique. Vous pourrez alors indiquer le numéro de téléphone suspect ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette démarche est simple et rapide, vous permettant de contribuer à la lutte contre ces arnaques. En 2023, SignalConso a déjà enregistré 270 000 signalements de consommateurs. Avec cette nouvelle possibilité de dénoncer les démarcheurs téléphoniques, le nombre de signalements pourrait bien augmenter, renforçant ainsi la protection des consommateurs.

Mais ce n'est pas tout. La DGCCRF améliore également le suivi des demandes des consommateurs. Désormais, une fois un signalement effectué, le professionnel contacté doit indiquer les mesures qu'il compte prendre pour résoudre le problème. Une fois le signalement traité, le consommateur est invité à donner son avis sur l'efficacité de la solution proposée. Cette nouvelle procédure assure une meilleure transparence et efficacité dans le traitement des litiges.

© antonioguillem-123RF

SignalConso ne s'arrête pas là. Pour les utilisateurs de l'application mobile, disponible sur iOS et Android, il est désormais possible de recevoir des notifications sur des rappels de produits dangereux, qu'il s'agisse d'aliments, de jouets ou d'appareils électriques. Cette fonction est particulièrement utile pour les parents, qui pourront recevoir des alertes spécifiques sur les produits alimentaires infantiles.

L'application permet aussi d'accéder facilement à des conseils pratiques et aux résultats des enquêtes menées par la DGCCRF. Toutes ces informations sont disponibles dans l'onglet Actualités de l'application, vous tenant ainsi informé des dernières nouvelles sur la consommation.

SignalConso devient un outil incontournable pour tous les consommateurs soucieux de leur sécurité et de leur tranquillité. Grâce à ses nouvelles fonctions, il est désormais plus facile de dénoncer les démarcheurs téléphoniques insistants et éviter les arnaques, Que ce soit pour signaler un problème, recevoir des alertes sur les produits dangereux, adoptez le réflexe SignalConso.!