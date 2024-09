Cette technique secrète permet d'avoir Windows et Microsoft Office gratuitement et à vie

Il existe une méthode peu connue pour activer gratuitement et en quelques secondes n'importe quelle version de Windows ou de Microsoft Office. Une technique si simple et rapide que même l'assistance de Microsoft l'utilise !

Windows et Office sont parmi les logiciels les plus utilisés au monde, mais ni l'un ni l'autre ne sont gratuits. Quand vous achetez un PC neuf doté du système d'exploitation de Microsoft, son coût est inclus dans le prix de l'ordinateur, et pour utiliser la célèbre suite bureautique, vous avez le choix entre un abonnement ou l'achat d'une licence à vie. Du coup, chercher à obtenir gratuitement ces logiciels est une activité aussi répandue qu'ils sont populaires, et les versions "crackées" de Windows et d'Office pullulent sur le Web. Mais ces versions pirates et illégales ne sont pas sans risque, car elles contiennent parfois des logiciels malveillants ou peuvent s'avérer instables et entraîner des bugs gênants.

Cependant, il existe une technique moins connue et d'une facilité déconcertante pour activer à vie n'importe quelle version (ou presque) de Windows et d'Office, le tout en moins d'une minute et sans installer aucun logiciel. Cette technique "magique" s'appelle MAS, pour Microsoft Activation Script. Il s'agit d'un projet open source, disposant d'un site Web officiel (https://massgrave.dev) qui explique de façon très claire comment utiliser l'outil. Et autant dire que la méthode est à la portée de tous : il suffit de saisir une ligne de commande dans Windows.

La particularité de cette technique est qu'elle ne nécessite pas de télécharger une version piratée de Windows ou d'Office, au risque d'introduire des logiciels malveillants sur son ordinateur. Le script d'activation fonctionne avec les versions officielles des logiciels, et le site de MAS dispose d'ailleurs d'une page dédiée pour les télécharger. Une fois les programmes récupérés, il suffit de les installer puis d'utiliser MAS pour les activer définitivement.

Et l'opération est d'une facilité étonnante : il suffit en effet de faire un clic droit sur le menu Démarrer, de cliquer sur Terminal (administrateur), de cliquer sur Oui lorsque le Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, puis de copier-coller la commande irm https://get.activated.win | iex dans le Terminal et d'appuyer sur la touche Entrée pour valider. Dès lors, il ne reste plus qu'à se laisser guider par les instructions affichées à l'écran pour utiliser le script d'activation, qui ne comporte que deux étapes toutes simples : choisir le produit Microsoft à activer puis l'action à effectuer.

Le processus ne prend que quelques secondes et une fois le script exécuté, le produit Microsoft choisi (Windows ou Office) est activé et parfaitement fonctionnel, sans aucune restriction et "à vie". Évidemment, cette technique d'activation n'est pas plus légale que d'utiliser une version piratée des logiciels. Mais elle est beaucoup plus accessible et moins risquée. D'ailleurs, et de façon assez insolite, plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux rapportent que l'Assistance Technique de Microsoft elle-même emploie cette méthode pour dépanner certains utilisateurs, ce qui explique peut-être pourquoi l'entreprise ne semble pas faire la guerre à cet outil.