Orange Cybersecure : un portail collaboratif pour détecter les tentatives de phishing

L'opérateur lance un nouveau portail collaboratif, Orange Cybersecure, qui permet à n'importe quel internaute de vérifier si un lien est malveillant. Vous ne vous ferez plus avoir par les tentatives de phishing !

"Amendes.gouv : vous avez une amende de stationnement impayée", "Chronopost : votre colis est retenu en centre de tri. Pour une livraison rapide, veuillez régler les frais nécessaires via ce lien", "Pour recevoir votre nouvelle carte Vitale, merci de mettre à jour vos données personnelles". Pas une semaine ne passe sans que l'on ne reçoive des SMS ou des mails de ce type, grossières tentatives de phishing destinées à dérober nos données personnelles et bancaires.

Le problème, c'est que les Français ne savent pas toujours analyser la fiabilité ou le caractère frauduleux des communications numériques. La preuve : en 2023, 280 000 demandes d'assistance ont été enregistrées sur le site cybermalveillance.gouv.fr, dont 38 % pour hameçonnage. Aussi, dans cette ambiance de menace permanente, il n'est guère étonnant que seuls 15 % d'entre eux se sentent bien protégés vis-à-vis du risque numérique.

Dans ce contexte, les fournisseurs d'accès à Internet sont la première ligne de défense contre les menaces. Aussi, à partir du 6 juin, Orange lance le portail participatif Orange Cybersecure, qui permettra à chacun de vérifier si un lien est malveillant. Il sera accessible à tous, que l'on soit client ou non.

Orange Cybersecure : un moteur de vérification de liens pour tous

Le principe d'Orange Cybersecure est simple : si l'on reçoit un message suspect, qu'il vienne prétendument de Netflix, du fisc, d'un transporteur, de notre banque ou de notre opérateur, il suffira de copier/coller le texte du SMS, du mail ou le lien contenu à l'adresse cybersecurite.orange.fr pour savoir s'il est frauduleux ou non.

"Si le lien est déjà connu, la réponse est instantanée. S'il est inconnu, les experts d'Orange Cyberdefense vérifieront rapidement la fiabilité et ajouteront le résultat à sa base de données pour l'enrichir en continu", explique Orange dans son communiqué. D'où le caractère communautaire et participatif du portail, qui reprend le principe de Waze : plus les utilisateurs seront nombreux à l'utiliser, plus le moteur sera performant.

Pack Orange Cybersecure : la sécurité numérique pour 7 euros

Ce n'est pas là la seule solution que propose l'opérateur. Ce dernier a également mis en place une offre payante, le pack Orange Cybersecure, cette fois uniquement destinée aux clients Orange et Sosh. Pour 7 euros par mois, ils pourront sécuriser jusqu'à 10 appareils de leur foyer (ordinateurs, mobiles, tablettes) contre les messages malveillants comme les arnaques sur Internet, les virus, les sites frauduleux, l'usurpation d'identité, etc. Notons que, contrairement aux antivirus classiques, l'outil de l'opérateur ne nécessite pas d'effectuer de mise à jour manuelle pour rester à jour, mais s'enrichit en continu par le biais de mises à jour automatiques.

Ce pack comprend également des solutions permettant de bloquer les appels mobiles et fixes indésirables. De plus, les clients bénéficient de l'assistance de spécialistes en cybersécurtié pour les aider sept jours sur sept en cas de doute sur la fiabilité d'un site ou d'une application, de piratage de données, de fraude avérée, de difficultés à l'installation ou pour toute autre question. Un vrai plus pour les moins technophiles ! À noter que ce nouveau pack sera inclus sans surcoût pour les abonnés à Livebox Max.