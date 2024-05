FR-Alert a lancé une fausse alerte à Paris pour les JO 2024

Voilà qui a eu de quoi surprendre ! À Paris, les habitants ont reçu une notification de FR-Alert. Point d'attentat ou de tremblement de terre, mais un rappel du Gouvernement pour le dispositif de sécurité à venir pendant les JO.

Les Jeux olympiques de Paris approchent à grands pas et entraînent dans leur sillage tout un tas de bouleversements et de dispositifs pour le moins contraignants. Entre les QR codes pour avoir le droit de circuler et l'application Transport Public Paris 2024 pour fluidifier au mieux les déplacements, qui s'annoncent laborieux, et sans compter la multiplication des cyberattaques, l'événement est attendu avec autant d'impatience que d'anxiété. Et ce n'est pas la dernière manœuvre de la préfecture qui va rassurer les Parisiens !

Le lundi 13 mai à 20 h, de nombreux habitants de la Ville Lumière ont reçu un message de FR-Alert, un dispositif d'information d'urgence qui permet normalement aux autorités (forces de l'ordre, secours, etc.) d'envoyer en temps réel des notifications sur les téléphones portables des personnes se trouvant dans une zone confrontée à un grave danger (catastrophe naturelle ou industrielle, attentat, accident grave de la route, accident chimique ou nucléaire, etc.). La raison de cette alerte anxiogène ? Rien de tel, il s'agissait simplement de la Préfecture de Paris qui informait que, en raison de la cérémonie d'ouverte des Jeux olympiques qui se tiendra le 26 juillet le long de la Seine, "les accès aux lieux où se déroule la cérémonie le long de la Seine" allaient être restreints du 18 au 26 juillet. Les personnes ayant des impératifs dans ces zones à ce moment-là (habitants, commerçants...) sont invitées à déposer leur dossier pour obtenir un QR Code.

Cette "Alerte extrême" a été reçue avec inquiétude, puis irritation. "Quand vous avez ça sur votre téléphone, à Los Angeles, c'est qu'il y a un tremblement de terre !", s'est étonnée en direct sur France Inter l'invitée Judith Godrèche. Des internautes n'ont pas hésité à s'insurger contre une utilisation abusive et honteuse d'un tel service d'urgence ! Il est vrai que l'utilisation du terme "Alerte extrêmement grave" pour ce qui n'est qu'une simple information peut sembler inadaptée. Cela aurait très bien pu créer des scènes de panique ! Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Intérieur a assumé le dispositif : "Ce n'est pas un test. C'est une information (…) À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel".

Une opération de communication qui n'a pas plu à tout le monde, dans la mesure où ce dispositif est conçu à l'origine pour les urgences vitales. Et passé la frayeur, beaucoup se sont plaints sur les réseaux sociaux de cette utilisation détournée. D'autant qu'elle pourrait réduire l'impact d'une véritable alerte…

FR-Alert : à quoi sert normalement ce dispositif ?

Opérationnel depuis le 21 juin 2022, le système d'alerte générale FR-Alert n'est pas encore très connu par les Français, malgré son déploiement automatique sur tous les téléphones mobiles. C'est pourquoi le Gouvernement avait lancé une campagne de communication via les réseaux sociaux, YouTube ou encore des spots TV en octobre dernier. Après une phase de test, FR-Alert a été intégralement déployé à la fin du mois de juin 2022 dans toute la France et les départements d'Outre-mer, pour les possesseurs de smartphones dotés de la 4G et de la 5G, mais aussi pour les appareils 2G et 3G.

Normalement, FR-Alert est un système qui alerte les populations pour signaler "tout type d'événement majeur justifiant d'alerter la population concernée pour une mise en sécurité", pour reprendre les mots du ministère de l'Intérieur. Dès lors qu'une personne se situe dans la zone confrontée à un danger immédiat (catastrophes naturelles, événements biologiques ou chimiques, événements sanitaires, accidents technologiques et industriels, événements graves de sécurité publique ou actes à caractère terroristes), le dispositif lui envoie des notifications d'alerte sur son téléphone portable – sous Android et iOS – accompagnées d'un signal sonore assez strident, y compris quand le mobile est en mode silencieux – en revanche, cela ne marche pas si l'appareil est éteint ou en mode avion.