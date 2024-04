Sites X : Pornhub, Stripchat et Xvideos vont devoir se conformer au DSA

S'ils avaient espéré y échapper, c'est raté ! À partir de la semaine prochaine, Pornhub, Stripchat et Xvideos vont devoir se soumettre au règlement européen sur les services numériques (DSA), sous peine d'une lourde sanction.

Ça sent le roussi pour Pornhub, Stripchat et Xvideos, les plateformes pornographiques les plus populaires sur le Vieux continent, avec le DSA (Digital Services Act) qui est entré en application le 17 février dernier. Pour rappel, cette nouvelle réglementation vise à encadrer les "plateformes et intermédiaires en ligne" accessibles au sein de l'Union européenne. Cette liste inclut notamment les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, les moteurs de recherche, les marketplaces, les boutiques d'applications mobiles ou encore les sites de réservation de voyages et d'hébergements. Dans un premier temps, seules "les très grandes plateformes", à savoir celles qui atteignent ou dépassent les 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE, ont été sommées de se mettre en conformité avec le DSA. Passé ce seuil, elles doivent intégrer des mécanismes de blocage d'accès pour les mineurs, publier un répertoire des publicités sur leurs sites, ou encore communiquer sur leurs systèmes de recommandation.

Parmi ces grandes plateformes ont été nommés Pornhub, Stripchat et Xvideos. Ils avaient jusqu'à début mars pour contester leur statut auprès du Tribunal de l'Union européenne, ce qu'ils avaient immédiatement fait. Ce 19 avril, la Commission européenne a rendu son verdict et a confirmé que les trois sites devront se conformer au DSA, et ce, dès la semaine prochaine – plus précisément le 21 avril pour Pornhub et Stripchat, et le 23 avril pour XVideos.

Sites X en Europe : des obligations à respecter sous peine de sanctions

Pour échapper à ses obligations, Aylo, la maison-mère de Pornhub, avait prétendu que la Commission avait fait une erreur dans ses calculs et que la plateforme ne compterait en réalité que 33 millions de visiteurs chaque mois dans l'UE. Stripchat, de son côté, avait indiqué un total de 32 millions de visiteurs. Quant à Xvideos, le site avait concédé avoir 85 millions d'internautes par mois en moyenne, ce qui lui laissait peu de chances de ne pas être considéré comme une très grande plateforme.

Le DSA "rend les très grandes plateformes en ligne désignées responsables de la création d'espaces en ligne plus sûrs et plus transparents", explique le communiqué de presse. "Elles doivent identifier et traiter de manière efficace les risques systémiques, en particulier lorsqu'il s'agit d'atténuer les risques pour le bien-être des mineurs, l'amplification des contenus illégaux, les systèmes de recommandation, etc." Pornhub, Stripchat et Xvideos vont donc devoir mettre en place un système de notification et d'action convivial, interdire les publicités ciblées pour les enfants et améliorer des rapports de transparence. En cas de non-respect du DSA, les sanctions comprennent une amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Voilà qui est assez dissuasif…