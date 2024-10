Piratage Free : une nouvelle fuite de données, ça n'en finit plus !

Encore un nouveau piratage, chez Free cette fois, avec un accès non autorisé aux données personnelles de certains ses clients. Une énième alerte qui entraîne un risque élevé de phishing et d'arnaques en tout genre. Prudence !

Ça n'en finit plus ! Depuis quelques semaines maintenant, les entreprises et les organismes français sont victimes de piratages en série, qui aboutissent aux vols de données personnelles des clients et des usagers. Boulanger, Truffaut, Cultura, SFR, l'Assurance retraite ou encore Meilleurtaux... C'est une véritable hécatombe ! Les opérateurs mobiles ne sont pas épargnés. Ils constituent en effet des cibles particulièrement attrayantes pour les cybercriminels, du fait de la quantité colossale d'informations personnelles qu'ils possèdent sur leurs abonnés.

En septembre dernier, SFR en faisait d'ailleurs les frais et alertait ses clients qu'il avait repéré un accès non autorisé à leurs données personnelles, dont leurs IBAN et leurs numéros de carte SIM. Cette fois, c'est au tour de Free de subir une fuite, comme le rapporte UniversFreebox. Dans un mail adressé à certains de ses abonnés Freebox, l'opérateur révèle avoir "constaté une consultation de vos données personnelles".

Piratage Free : une intrusion dans la base de données

Comme le souligne le FAI, cette intrusion peut " mener à une perte de confidentialité de certaines de vos informations ". Parmi les données consultées par l'attaquant, on trouve les noms, prénoms, numéros de téléphone, et adresses postales des abonnés. La tournure de phrase utilisée par Free pourrait laisser penser que d'autres données pourraient être concernées, mais l'opérateur assure que les coordonnées bancaires et les mots de passe ne sont pas concernés.

Pour l'heure, il est difficile de connaître le nombre d'abonnés concernés, et encore moins l'origine de la fuite. Free assure avoir pris "toutes les mesures nécessaires" pour éviter que cela ne se reproduise et garantir au mieux la confidentialité des informations personnelles.

Piratage Free : des risques élevés de phishing et d'arnaques

Même si les données récoltées ne sont pas particulièrement sensibles, il faut s'attendre à des campagnes de phishing dans les semaines à venir. En effet, quand ils mettent la main sur des bases de données, les escrocs utilisent des informations personnelles pour adapter leurs pièges et rendre leurs messages plus crédibles, y compris en se faisant passer pour votre opérateur – ici, Free en l'occurrence. L'opérateur avoue d'ailleurs qu'"il est possible que vous receviez des appels indésirables qui semblent provenir de Free (ou d'un autre organisme) mais qui en réalité ne le sont pas", faisant référence à la célèbre arnaque du faux conseiller.

Bref, si vous êtes un abonné de l'opérateur, redoublez de vigilance dans les prochaines semaines et comme toujours, ne répondez pas précipitamment aux e-mails, SMS, appels, et même courriers recommandés dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou qui vous paraissent suspects. Prenez le temps de vérifier l'identité de l'interlocuteur avant de faire quoi que ce soit !

Ce n'est pas la première fois que Free est victime d'un piratage ! En février dernier, le même scénario s'était déjà produit (voir notre article). De plus, une faille avait permis en mars à des clients de consulter les factures d'autres abonnés Freebox depuis leur espace client. Mais, cette fois, la multiplication des fuites de données ne se limite pas au secteur des télécommunications. Au final, ces incidents ont engendré une fuite des données personnelles de dizaines de millions de Français. La prudence est plus que jamais de mise !