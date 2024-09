De faux conseillers SFR arnaquent des victimes avec des numéros surtaxés

Une nouvelle arnaque cible les abonnés SFR. De faux conseillers appellent des clients de l'opérateur en prétextant un problème de réseau pour les inciter à appeler des numéros surtaxés. Et la facture est salée !

On le sait, les opérateurs télécoms sont souvent la cible d'escrocs, qui cherchent à récupérer des informations personnelles (numéro de téléphone, identifiants, mots de passe…) de leurs abonnés pour mettre en place de nouvelles arnaques, ainsi qu'à s'emparer de leurs coordonnées bancaires. Et c'est au tour des clients de SFR d'en faire les frais ! Sur le forum de RED, la marque low cost de l'opérateur, un client se plaint d'avoir reçu un appel provenant soi-disant d'un conseiller SFR, venu l'informer d'un problème de réseau. Il lui a demandé de composer un numéro de téléphone pour effectuer des tests afin de désengorger le réseau. Mauvaise surprise : il s'agissait en réalité d'un numéro surtaxé, ce qui a généré un gros hors forfait pour la victime. L'arnaque a été répétée à plusieurs reprises.

Arnaque SFR : attention aux numéros surtaxés

Plusieurs signes auraient pourtant dû mettre la puce à l'oreille de la victime. En effet, la première fois, l'appel frauduleux provenait d'un numéro de portable situé en République du Congo. La victime est restée en ligne avec le numéro surtaxé environ 20 minutes, à écouter la musique d'attente. Par la suite, elle a reçu plusieurs appels lui faisant la même demande, avec à chaque fois un numéro à appeler différent. L'un d'entre eux se situait au Nigeria, et un autre débutait même par 0892.

Il est important de savoir reconnaître les signes d'une arnaque téléphonique. Si vous recevez un appel prétendant provenir de SFR ou de tout autre opérateur, soyez vigilant. Comme l'indique un membre de la team RED by SFR, un représentant de l'entreprise ne demandera jamais au client de composer un numéro surtaxé pour résoudre un problème. Méfiez-vous également de tous les appels qui créent un sentiment d'urgence ou de panique car, même si le motif est différent, le principe reste le même : soutirer de l'argent et des informations personnelles. Par exemple, il peut s'agir de l'arnaque du contrat modifié, où la victime reçoit un e-mail prétextant une modification de contrat et l'invitant à consulter sa facture. Il peut également s'agir d'un message prétextant des frais de réactivation à payer afin de pouvoir continuer à profiter des services de l'opérateur sans interruption, accompagné d'un lien permettant de renouveler leur abonnement.

Rappelons qu'il ne faut jamais partager d'informations personnelles, surtout bancaires, par téléphone. Pour limiter ce type de désagréments, il est recommandé d'utiliser des applications de blocage d'appels. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à mettre fin à l'appel et à contacter soi-même le service client de l'opérateur. Dans le cas où vous recevriez un appel de ce type, bloquez immédiatement le numéro depuis les paramètres d'appels de votre téléphone portable et signalez-le par SMS au 33 700, la plateforme spécialisée dans le signalement d'arnaques. Vous pouvez également signaler les messages frauduleux auprès du site internet-signalement.gouv.fr.