Revenus, situation familiale… Le comparateur Meilleurtaux est à son tour victime d'un piratage

Des cybercriminels ont piraté le comparateur de prêts immobiliers Meilleurtaux.com et ont récupéré de nombreuses informations sensibles, comme les revenus, la situation professionnelle et familiale des clients.

Ça n'en finit plus ! Depuis quelques semaines maintenant, les entreprises et les organismes français sont victimes de piratages en série, qui aboutissent aux vols de données personnelles des clients et des usagers. Et ça n'a pas l'air de s'arrêter ! Après Boulanger, Truffaut, Cultura, SFR et même l'Assurance retraite, c'est au tour de Meilleurtaux de faire les frais d'un hacking. En effet, le comparateur de prêt immobilier a envoyé un mail à tous ses clients le 28 septembre pour les prévenir que de nombreuses données personnelles ont fuité – aucune annonce n'a cependant été faite sur le site officiel.

Selon l'enquête interne de Meilleurtaux, les fichiers dérobés par les hackers contiennent les prénoms, les noms, les adresses, les numéros de téléphone, les situations professionnelles, les revenus, les situations familiales, les dates de naissance et les nationalités des clients, mais aussi de prospects. Aïe !

Piratage Meilleurtaux : les clients et les prospects touchés

Dans son mail, Meilleurtaux n'indique pas par quel moyen les pirates sont entrés dans les systèmes de l'entreprise. Le comparateur parle seulement d'"une attaque externe" sur les systèmes informatiques d'un franchisé. Il ne précise pas non plus le nombre de personnes concernées.

Cette fuite de données n'est pas à prendre à la légère, car elle concerne de nombreuses informations que les malfaiteurs peuvent réutiliser dans des opérations de phishing. La situation professionnelle ainsi que les revenus vont permettre aux pirates de personnaliser leurs mails d'hameçonnage, les rendant plus redoutables.

Aussi, redoublez de vigilance dans les prochaines semaines et comme toujours, ne répondez pas précipitamment aux e-mails, SMS, appels, et même courriers recommandés dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou qui vous paraissent suspects. Méfiez-vous également des courriels venant soi-disant de Meilleurtaux, car il est possible que les cybercriminels aient usurpé l'identité de l'entreprise. Bref, prenez le temps de vérifier l'identité de l'interlocuteur avant de faire quoi que ce soit !