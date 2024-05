Ce jeu téléchargé des millions de fois espionne tout ce que vous faites sur votre smartphone - supprimez-le vite !

Attention aux applis que vous installez ! Certaines n'ont aucun respect pour votre vie privée et espionnent tout ce que vous faites sur votre téléphone. C'est le cas de ce jeu, pourtant téléchargé par des millions d'utilisateurs.

Il faut toujours se méfier des applications que vous téléchargez, y compris sur le Play Store de Google et l'App Store d'Apple ! Car ce n'est pas parce qu'elles ont passé les tests de sécurité des magasins d'applis qu'elles sont sûres, loin de là ! La preuve en est avec les dizaines d'applis vérolées que Google découvre et supprime chaque mois. Mais les malwares ne sont pas la seule menace. Parfois, le danger vient de l'absence de confidentialité et de l'exploitation de vos données personnelles.

Et ne vous fiez pas à la popularité de l'application, il ne s'agit nullement d'une garantie ! La plateforme Mobilsicher, soutenue par le ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs (BMUV), a analysé ainsi un jeu mobile téléchargé pas moins de 100 millions de fois sur le Play Store – il est aussi disponible sur l'App Store. Et, d'après les résultats de cette analyse, il faudrait le supprimer immédiatement si vous attachez de l'importance à la protection de votre vie privée.

Ce jeu particulièrement invasif, c'est Flight Pilot Simulator 3D, un simulateur de vol développé par Wildlife Studios. Les tests ont révélé la présence de vingt trackers dans l'appli, des petits espions qui pistent les activités de l'utilisateur, sans qu'il s'en aperçoive, évidemment. La plupart sont liés à des sociétés tierces spécialisées qui récoltent des informations sur l'identité et l'activité pour les revendre à des fins publicitaires, et certaines émanent d'entreprises bien connue pour l'exploitation de données, comme Amazon, Meta (Facebook) ou Google.

Ce n'est pas tout ! En plus des "pisteurs", Mobilsicher a identifié sept autorisations accordées par défaut, sans contentement explicite de l'utilisateur ! Certaines concernent essentiellement des fonctions du jeu (accès aux réseaux, connexion Wi-Fi, achats intégrés via le service de facturation Google Play, etc.). Mais d'autres semblent nettement plus indiscrètes, et sans rapport avec le fonctionnement du jeu. Ainsi des données personnelles telles que les adresses e-mail et les identifiants d'utilisateur, mais également la localisation approximative et exacte ainsi que les identifiants d'appareil et les messages intégrés à l'application sont également collectées.

Alors oui, ce jeu est peut-être très bon, comme en témoignent les notes des utilisateurs sur le Play Store et l'App Store. Mais compte tenu du nombre et du type de données personnelles qu'il récolte sans rien dire, nous ne saurions trop vous recommander de l'éviter. Et de le désinstaller sans attendre si vous l'avez téléchargé.