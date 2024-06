Des scientifiques ont étudié l'influence des signes astrologiques sur nos vies - Voici leur conclusion

Une équipe de scientifiques a mené une longue étude avec plus de 12 000 participants sur l'impact des signes du zodiaque sur nos vies. Ses résultats vont à l'encontre des idées reçues.

Dans notre quotidien, il n'est pas rare d'entendre des gens expliquer leur comportement par leur signe astrologique. Qui n'a jamais entendu dire qu'un Bélier est impulsif ou qu'une Vierge est pointilleuse ? Pourtant, une récente étude scientifique menée par Mohsen Joshanloo, professeur de psychologie à l'université Keimyung en Corée du Sud, vient bouleverser ces idées reçues. Joshanloo s'est penché sur la question de l'influence des signes du zodiaque sur notre bien-être et les résultats sont sans appel : les signes astrologiques n'ont aucune influence significative sur notre état d'esprit.

Pour mener à bien cette étude, Joshanloo a analysé les données de plus de 12 000 participants issus de l'Enquête sociale générale des États-Unis, une étude de longue date qui recueille des informations variées sur la population américaine. Il s'est intéressé à divers aspects du bien-être subjectif, tels que le bonheur général, les symptômes dépressifs, la détresse psychologique, la satisfaction au travail et financière, la monotonie perçue de la vie, l'auto-évaluation de la santé et le bonheur marital. Les résultats ont montré qu'il n'existe aucune corrélation significative entre ces aspects du bien-être et les signes astrologiques des participants.

Autrement dit, que vous soyez Lion, Scorpion ou Poissons, votre signe astrologique n'a pas d'impact sur votre bonheur ou votre satisfaction dans la vie. Joshanloo a même poussé l'analyse plus loin en vérifiant si les signes du zodiaque pouvaient prédire le bien-être futur des individus. Là encore, aucune prédiction n'a pu être établie, les signes astrologiques n'étant pas plus pertinents que des nombres choisis au hasard. Ces conclusions viennent ébranler une croyance populaire largement répandue. Selon un sondage, environ 30 % des Américains croient que les astres influencent leur vie et leur personnalité. Pourtant, cette étude rigoureuse et basée sur un échantillon de grande taille montre que cette croyance n'a aucun fondement scientifique.

© Alex-Adobe Stock

Il est intéressant de noter que cette découverte n'est pas isolée. D'autres études ont également tenté de trouver un lien entre l'astrologie et divers aspects de la vie humaine, sans succès. Par exemple, des recherches antérieures ont montré qu'il n'y a pas de corrélation entre les signes astrologiques et les traits de personnalité mesurés par des tests psychologiques standardisés.

Malgré cela, l'astrologie continue de fasciner et d'influencer de nombreuses personnes. Cette fascination peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, les horoscopes et les descriptions des signes du zodiaque sont souvent rédigés de manière vague et générale, permettant à chacun de s'y reconnaître. De plus, l'astrologie offre une explication simple et rassurante à la complexité de la vie humaine et des relations interpersonnelles.

De fait, bien que l'astrologie puisse être divertissante et fournir un certain réconfort, elle ne doit pas être prise au sérieux comme un outil pour comprendre ou prédire notre bien-être. Les résultats de l'étude de Joshanloo nous rappellent l'importance de baser nos croyances sur des preuves scientifiques plutôt que sur des idées reçues. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez d'humeur maussade, ne blâmez pas votre signe astrologique, mais cherchez plutôt des solutions concrètes pour améliorer votre bien-être.