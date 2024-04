Stockwan et Relaxoria : gare à ces sites de vente en ligne qui arnaquent leurs clients !

Attention aux sites sur lesquels vous effectuez vos achats ! Stockwan et Relaxoria, deux plateformes attrayantes, sont pointées du doigt pour avoir fait des centaines de victimes qui n'ont jamais reçu leur commande ni été remboursées.

En novembre 2023, le téléviseur de Sandrine tombe en panne. Profitant de l'approche du Black Friday, la mère de famille espère réussir à trouver un modèle à bas prix et commence à écumer Internet. Rapidement, un modèle à seulement 249 euros attire son attention sur un site qu'elle ne connaît pas : Stockwan. À première vue, le site semble sérieux, avec un service client, un numéro, un e-mail... Sandrine décide de sortir sa carte bancaire. "Au moment de payer, je vérifie comme d'habitude si le petit cadenas vert apparaît bien dans la barre de recherche, c'est bien le cas, le site demande l'autorisation à ma banque, tout semble normal", explique-t-elle à Capital. Autre argument marketing : le délai de livraison est de vingt-quatre à quarante-huit heures. C'est parfait, le téléviseur devrait donc être rapidement remplacé. Mais tout ne va pas se passer comme prévu…

Arnaque Stockwan : des préjudices d'un total de 30 000 euros

Dès le lendemain, un prélèvement est effectué sur le compte en banque de Sandrine. Pourtant, une semaine après, toujours pas de télé. Elle appelle donc le numéro indiqué sur le site et tombe sur un répondeur, sur lequel elle laisse un message. Pas de réponse. Elle tente sa chance par mail et obtient très vite une réponse. On lui explique que "le délai de vingt-quatre à quarante-huit heures correspond en réalité au délai de traitement. Puisque le produit vient de Chine, il faut plutôt compter six semaines avant d'être livré". Vous sentez venir l'arnaque, vous aussi ? Sandrine n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience. Au bout de six semaines, toujours rien. Par mail, on lui sert de nouvelles excuses, comme un retard dans les commandes à cause de Noël et du nouvel an chinois. Au bout de plusieurs mois, Sandrine finit par annuler sa commande et demande un remboursement. Le service client ne donnera plus signe de vie.

La mère de famille est loin d'être un cas isolé. Sur le forum de 60 millions de consommateurs, ainsi que sur le site signal-arnaques, de nombreuses personnes témoignent de l'escroquerie qu'elles ont subie au cours des derniers mois. "Le 27 février, j'ai passé commande du canapé de 250 €. Par carte bancaire. Somme prélevée sur mon compte. Commande jamais été livrée", "Plus de nouvelle après une commande fin novembre 2023", peut-on lire sur la plateforme. Un collectif, nommé ADC France, regroupe d'ailleurs pas moins de 300 victimes de Stockwan, toutes arnaquées entre novembre 2023 et mars 2024, pour un préjudice total de 30 000 euros. Toutes ont passé commande sur le site pour de la literie, des meubles ou même encore des jacuzzis et ont reçu les mêmes mails que Sandrine au mot près. Un dépôt de plaintes collectif est actuellement en cours.

Arnaque Relaxsoria : des centaines de victimes

Mais l'escroquerie ne s'arrête pas là. Un autre site de vente en ligne, Relaxsoria, arnaque ses clients de la même façon. Il propose à la vente principalement des tapis, soi-disant réalisés à la main. 60 millions de consommateurs nous rapporte le cas de Lila, qui a acheté un canapé à 384 euros à la mi-janvier. "Au début, ils annonçaient une livraison sous quarante-huit heures, puis un report à début mars 2024, et finalement au 23 avril", déplore-t-elle. "J'ai maintenu ma commande, et je l'attends toujours. Sauf que depuis le 26 mars, je n'obtiens plus aucune réponse par mail et n'arrive à joindre personne au téléphone". Un dépôt de plaintes collectif mené par ADC France a là aussi été réalisé.

En regardant de plus près, on remarque plusieurs faits troublants. Tout d'abord, les deux entreprises derrière ces deux sites, Bystock Paris pour Stockwan et Textil de France pour Relaxsoria, ont été radiées du registre du commerce le même jour : le 7 mars 2024. De plus, elles ont utilisé le même service de domiciliation. Autant d'éléments qui laissent penser que les deux sites sont potentiellement liés. Ils sont d'ailleurs actuellement toujours en ligne et continuent d'accepter des commandes, même si les entreprises sont censées avoir fermé. Pire, ils sont bien référencés sur Google, alors que les prix attractifs qu'ils pratiquent sont de parfaits appâts pour les familles n'ayant pas beaucoup de moyens. Pour brouiller encore plus les pistes, des sites suspects comme arnaque-critique.net et signal-critique.com, qui se présentent comme des plateformes de lutte contre les arnaques, publient des avis particulièrement positifs, ce qui permet de tromper les moteurs de recherche et de rassurer les consommateurs recherchant des avis sur Internet.

Relaxsoria © CCM

Il faut plus que jamais redoubler de vigilance au moment de réaliser une transaction financière sur Internet. Les escrocs sont prêts à user de tous les moyens pour vous arnaquer, notamment lors des périodes propices aux achats en ligne, comme les fêtes de fin d'année et les périodes de soldes. Si vous avez été victime d'un des deux sites, déposez plainte et signalez-les sur Thésée, le portail spécialisé du ministère de l'Intérieur. Envoyez ensuite une alerte à la Répression des fraudes, en remplissant le formulaire disponible sur SignalConso. Pensez à contacter votre banque, car votre assurance de carte bancaire couvre peut-être les problèmes consécutifs à un achat en ligne. Vous pouvez également rejoindre le collectif ADC France. Vous pouvez également tenter la rétrofacturation, qui permet d'obtenir l'annulation de la transaction et de récupérer les sommes engagées, à condition de ne pas avoir dépassé les trente jours suivant la commande.