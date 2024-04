Sur les sites de rencontres, des arnaques indétectables grâce à l'IA

Attention à ne pas accorder votre confiance à n'importe qui sur les sites de rencontres ! Sur Tinder, des escrocs se servent de l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes et tromper leurs victimes lors d'appels vidéo.

Les applications de rencontre peuvent déclencher des papillons dans le ventre, mais aussi se transformer en cauchemar. Avec la multiplication des faux comptes d'escrocs qui simulent des sentiments amoureux pour gagner l'affection et la confiance de leurs proies afin de leur soutirer de l'argent, les utilisateurs peuvent être réticents à entrer en contact avec des inconnus ! La célèbre application Tinder n'est pas épargnée par le problème et, en moyenne, un quart de ses utilisateurs français sont victimes d'arnaques, d'après les chiffres de Norton. Ce sont d'ailleurs les escroqueries les plus rentables sur Internet, selon les rapports du FBI. Et ça ne risque pas d'aller en s'améliorant avec la popularisation de l'IA !

Pour protéger leurs utilisateurs, certaines plateformes comme Tinder ont mis au point des processus de vérification. Un profil vérifié inspire généralement la confiance, puisque le petit badge bleu indique que l'utilisateur a prouvé son identité à la plateforme avec un selfie vidéo en temps réel. Mais la vérité, c'est que ce n'est plus aujourd'hui un gage de sécurité. Comme le rapporte Wired, des escrocs, que l'on surnomme les "Yahoo Boys", se servent désormais de l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes utilisés lors des appels vidéo pour tromper leurs victimes. Et cela peut leur coûter très cher...

Arnaque Tinder : des deepfakes plus vrais que nature

Les arnaques sentimentales reposent sur des stratégies de manipulation psychologique. Les escrocs, parfois camouflés derrière des profils féminins séduisants, engagent des relations de confiance et intimes pour pouvoir orienter la conversation vers des investissements dans des cryptomonnaies via de fausses plateformes, voire emprunter directement de l'argent aux victimes en utilisant divers prétextes. Ils peuvent également en profiter pour récupérer du contenu sensible et faire du chantage sexuel – c'est ce qu'on appelle de la sextorsion.

Avec le développement de l'IA, les cybercriminels ont perfectionné leur technique de tromperie en créant des profils, pourtant vérifiés et certifiés par les plateformes, en utilisant simplement deux téléphones et des applications de modification faciale. Un premier smartphone sert à capturer et à modifier le visage de l'escroc en temps réel, tandis que le second enregistre cette image modifiée pour la transmettre à l'interlocuteur du site de rencontres lors d'un appel vidéo. Pour parfaire le subterfuge, les escrocs utilisent un stabilisateur et des éclairages professionnels, ce qui améliore la qualité visuelle. Cette technique de superposition d'images rend les faux profils pratiquement indétectables lors des vérifications sur les plateformes. Cela leur permet d'accréditer leur compte, renforçant ainsi leur crédibilité et facilitant l'établissement d'une confiance avec les victimes. Rassurées par le petit badge, ces dernières baissent leur garde et sont alors plus disposées à révéler des informations personnelles ou à effectuer des transferts d'argent.

Selon Wired, les Yahoo Boys utilisent cette technique de deepfake depuis environ deux ans. D'après le FBI, plus de 650 millions de dollars ont été perdus par les victimes dans des escroqueries sentimentales l'année dernière. Aussi, si vous utilisez des applications comme Tinder, Badoo ou encore Bumble, méfiez-vous même des profils vérifiés et ne partagez pas trop rapidement des informations personnelles et du contenu sensible. Essayez de vérifier l'identité de votre interlocuteur en lui demandant ses réseaux sociaux. Et, surtout, n'effectuez pas de transfert d'argent avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée physiquement, ça pourrait vous coûter très cher !