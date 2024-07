Ce nouveau virus indétectable utilise ChatGPT pour écrire des mails à tous vos contacts

Méfiez-vous quand vous ouvrez vos mails : un virus informatique d'un nouveau genre utilise l'intelligence artificielle pour rédiger des messages dans un style humain et se propager à tous vos contacts.

Un nouveau virus informatique, surnommé "cancer synthétique", vient de voir le jour et il s'avère particulièrement inquiétant. Et pour cause : il utilise l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT, pour se métamorphoser en permanence et se propager de manière insidieuse, à travers les messageries électroniques. Surtout, il est indétectable !

Ce qui rend ce virus si redoutable, c'est sa capacité à se transformer constamment. ChatGPT réécrit automatiquement son code en changeant les noms des variables et en modifiant légèrement sa logique, ce qui lui permet d'échapper aux mécanismes de détection des au logiciels antivirus traditionnels. Une fois qu'il a infecté un ordinateur, il utilise la messagerie pour envoyer des mails à tous les contacts de sa victime. Et comme les messages sont rédigés par ChatGPT, dans un style humain, avec le nom d'un contact existant, ils semblent tout à fait légitimes.

Le scénario de l'attaque est simple et astucieux. Imaginez que vous recevez un mail provenant d'un ami qui vous invite à son anniversaire avec une pièce jointe intitulée 80s_Nostalgia_Playlist. Le message est tellement bien écrit que vous n'avez aucune raison de soupçonner qu'il est en réalité généré par un virus. En ouvrant la pièce jointe, vous lancez un programme exécutable qui permet au virus de s'installer sur votre ordinateur. Dès lors, il commence à infecter vos propres contacts de la même manière, en piochant dans vos messages et votre carnet d'adresses.

© tonktiti-Adobe Stock

Fort heureusement, ce virus effrayant n'est pas en libre circulation dans la nature : il est encore dans un laboratoire. Il a en effet été développé par David Zollikofer, étudiant en informatique à l'ETH de Zurich, et Ben Zimmerman, chercheur en cybersécurité à l'Université d'État de l'Ohio montre à quel point l'intelligence artificielle peut être exploitée à des fins malveillantes. Ces chercheurs veulent ainsi souligner l'urgence de développer des moyens de défense plus efficaces. D'autres experts, comme Alan Woodward de l'Université de Surrey, avertissent que nous n'avons encore vu que la pointe de l'iceberg en matière de cyberattaques utilisant l'intelligence artificielle.

Cependant, tout n'est pas si sombre. Zollikofer estime que les mêmes technologies peuvent également être utilisées pour renforcer les défenses contre les cyberattaques. En intégrant l'intelligence artificielle dans les systèmes de sécurité, il est possible de développer des méthodes plus sophistiquées pour détecter et neutraliser les menaces. Le défi consiste à rester un pas en avant des cybercriminels qui exploitent ces nouvelles technologies.