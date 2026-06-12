Test du Samsung Galaxy A57 5G : un smartphone sérieux, mais sans réelle nouveauté et trop cher

Le Galaxy A57 5G prend la relève du A56 dans le milieu de gamme Samsung. Mais malgré ses nombreuses qualités, ce modèle manque de nouveautés majeures pour faire la différence. Et son prix est plus élevé que ses concurrents directs.

Si les Galaxy S et Galaxy Z représentent la vitrine technologique de Samsung, ce sont les Galaxy A qui font l'essentiel des ventes de smartphones. Et pour cause, ces modèles d'entrée et de milieu de gamme sont nettement moins chers que les luxueux fleurons du géant coréens, attirant d'autant plus le grand public qu'ils sont généralement de très bonne qualité et que les opérateurs téléphoniques les mettent en avant dans leurs catalogues, en les associant à leurs forfaits.

Comme leurs homologues haut de gamme, les Galaxy A ont droit ont droit chaque année à des évolutions, avec des améliorations héritées de leurs grands frères, que ce soit en termes d'affichage, de finition ou de design. Autant d'arguments qui expliquent leur succès auprès des utilisateurs à la recherche d'un bon téléphonie abordable.

Toutefois, la mécanique semble s'être quelque peu enrayée ces derniers temps. Les lancements s'enchaînent et se ressemblent dans l'univers des smartphones, et Samsung s'inscrit pleinement dans cette routine ronronnante. À s'y méprendre, le tout nouveau Galaxy A57 semble être une copie conforme de son aîné, le Galaxy A56, sorti l'an dernier. Cette ressemblance ne se limite pas à la carrosserie, il se confirme également sous le capot, illustrant la maîtrise de la marque dans l'art de réutiliser ce qui fonctionne.

C'est pourtant à ce modèle que revient la lourde tâche de porter l'étendard du milieu de gamme premium pour le constructeur. Un positionnement qui garantit habituellement à Samsung une belle visibilité en boutique et chez les opérateurs. Mais la donne change pour cette génération. Les fabricants chinois tout comme Google ne sont pas restés les bras croisés et entendent bien s’approprier une part du gâteau en laissant le Coréen faire du surplace technologique. Nous avons testé le Galaxy A57 5G durant plusieurs semaines afin de déterminer s'il a vraiment les épaules pour reprendre le flambeau de ses prédécesseurs.

© Samsung

Samsung Galaxy A57 5G : l'avis de CCM Design élégant et finitions soignées

Écran lumineux et bien calibré

Bonnes performances générales

Excellente gestion thermique

Surcouche logicielle OneUI de bonne qualité

Autonomie correcte

Suivi logiciel sur 6 ans Modules photo déséquilibrés et vieillissants

Pas de zoom optique

Prix élevé par rapport à la concurrence

Samsung Galaxy A57 5G : un design digne du haut de gamme

Visuellement, ce Galaxy A57 n'aurait aucun mal à se faire passer pour un smartphone de catégorie supérieure. L'alliance d'un châssis métallique et d'une face arrière en verre Gorilla Victus+ confère au téléphone un raffinement qui fait régulièrement défaut à ses rivaux.

Le Galaxy A57 profite par ailleurs d'un bel effort d'optimisation par rapport à la génération précédente. Son profil descend à seulement 6,9 mm d'épaisseur (contre 7,4 mm auparavant), tandis que son poids s'allège de 19 g pour s'établir à 179 g. Pour un gabarit de cette envergure (161,5 x 76,8 mm), l'évolution est flagrante à l'usage. L'équilibre général rend la manipulation particulièrement agréable au quotidien.

Pour le reste, le constructeur ne change pas une équipe qui gagne : les bordures restent bien plates, les angles s'arrondissent légèrement et la dalle demeure totalement plane. Une recette éprouvée que la marque n'a pas jugé utile de modifier. L'agencement des capteurs photo à l'arrière reste lui aussi identique.

Disposés à la verticale, ils s'intègrent dans un insert en plastique translucide. Ce bloc crée une légère excroissance qui fait osciller le téléphone lorsqu'il est posé à plat, sans que cela soit véritablement handicapant. La bonne surprise vient de l'étanchéité qui passe au cap supérieur avec une certification IP68. Le smartphone gagne ainsi une protection totale contre les poussières et sortira indemne d’une immersion dans 1,5 m d'eau douce durant une demi-heure.

Samsung Galaxy A57 5G : un grand écran lumineux et fidèle

Pour l'affichage, Samsung mise sur une configuration classique mais diablement efficace. L'écran Super AMOLED affiche une diagonale de 6,7 pouces. Si la taille ne bouge pas par rapport au A56 de l’an passé, l'affichage semble plus immersif grâce à l'amincissement des bordures noires.

La dalle propose une définition de 1080 x 2340 pixels pour une densité de 385 ppp, épaulée par une fréquence de rafraîchissement adaptative oscillant entre 60 et 120 Hz.

L'intensité lumineuse s'avère excellente. Nous avons ainsi relevé une pointe à 1681 nits en HDR et jusqu'à 1833 nits grâce à la luminosité automatique. La promesse des 1900 nits annoncés par la marque est presque tenue. Aucune gêne donc pour lire ce qui s’y affiche, même en extérieur sous un soleil de plomb comme c’est le cas en cette fin mai. Il faudra toutefois composer avec des reflets parfois tenaces, la protection Gorilla Victus+ se montrant assez brillante.

Samsung Galaxy A57 5G : des performances bien équilibrées

À l'instar du Galaxy A37 (l’autre modèle de milieu de gamme Samsung, un brin plus accessible), le Galaxy A57 est animé par une puce maison. Cependant, Samsung n'a pas recyclé de vieux composants puisque l'Exynos 1680 embarqué est une puce totalement nouvelle. Ce processeur gravé en 4 nm s'articule autour de huit cœurs (cinq cœurs Cortex-720 cadencés jusqu'à 2,9 GHz et trois cœurs Cortex-520 à 1,95 GHz), épaulés pour la partie graphique par un GPU Xclipse 550. Notre version d'essai profite de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

Ce nouveau SoC délivre de belles prestations. Ses capacités hisse au niveau d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen4 ou du Tensor G4 que l'on croise sur les Pixel 9a et 10a de la même tranche de prix. Les tâches du quotidien s'exécutent avec bien plus de souplesse qu'avec l'ancien Exynos 1480 du Galaxy A37. Nous n'avons relevé aucune saccade ni baisse de régime durant la navigation au sein de l'interface, le smartphone se montrant d'une fluidité exemplaire.

La gestion thermique s'avère elle aussi remarquable, aidée par un système de refroidissement par chambre à vapeur dont les dimensions se rapprochent de celles du Galaxy S25+. Le processeur n'a ainsi jamais eu besoin de brider ses performances pour éviter le coup de chaud (throttling).

En session de jeu, l'appareil s'en sort très honorablement pour son prix. Sur notre titre de référence Genshin Impact, les parties se déroulent à 60 images par seconde de manière stable avec les graphismes positionnés sur le niveau "moyen". C’est très acceptable.

Samsung Galaxy A57 5G : une interface One UI agréable et intelligente

Comme les autres Galaxy sortis depuis le débit de l’année, le A57 est livrée avec l'interface One UI 8.5, la surcouche logicielle de Samsung appliquée par-dessus Android 16. Elle propose des fonctions d’intelligence artificielle mais à la différence des Galaxy S (haut de gamme) elles ne sont pas réunies sous la bannière Galaxy AI mais tout simplement « fonctions intelligentes ». Un panel de fonctions bien moins large parmi lesquelles l'Effaceur d'objet, l'outil Meilleure pose pour peaufiner les photos de groupe, les Suggestions de retouche, le Montage vidéo assisté par IA, la Sélection IA et la Transcription vocale. C’est assez complet dans cette tranche de prix.

Reste le suivi logiciel avec lequel Samsung devance une grande partie de la concurrence. La marque garantit 6 ans de mises à jour majeures du système et de correctifs de sécurité. De quoi garantir une utilisation tranquille jusqu'en 2032 au moins. Bravo !

Samsung Galaxy A57 5G : rien de nouveau en photo

Pour la partie photographique, le constructeur ne prend aucun risque et réutilise sans vergogne les composants du Galaxy A56 de l'an passé. Le bloc arrière réunit un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4). En façade, la caméra dédiée aux selfies conserve elle aussi le module de 12 Mpx (f/2,2) déjà vu l'an dernier. On se retrouve face à un ensemble maîtrisé mais dénué de la moindre originalité et de la moindre audace.

Avec l'optique principale (équivalent 23 mm), le Galaxy A57 offre des clichés convaincants en journée. Les images issues du capteur de 50 Mpx affichent une belle netteté et des couleurs fidèles à la réalité.

En revanche, à la tombée de la nuit, le traitement logiciel a tendance à surcompenser le manque de lumière, quitte à produire un rendu artificiel. Les algorithmes de traitement d’image appliquent un lissage assez agressif qui gomme les détails fins. Les couleurs sont cependant préservées.

L'ultra grand-angle (équivalent 13 mm) s'avère décevant. Le piqué fait défaut au centre comme sur la périphérie de l'image. Les bords souffrent par ailleurs d'une distorsion assez marquée. La balance des blancs est également prise à défaut, avec des couleurs qui virent anormalement vers les tons rouges. Dans l'obscurité, ce module capitule totalement : le bruit numérique envahit la scène et le lissage intensif détruit les dernières textures disponibles.

Toujours privé de téléobjectif optique, le smartphone doit s'en remettre exclusivement à un grossissement numérique. L'illusion fonctionne plutôt bien jusqu'en x2 avec un niveau de détails et des couleurs exploitables. Les choses se gâtent en x4, où l'effet "aquarelle" s'invite pour masquer la perte de définition. Au niveau maximal en x10, le rendu n'est plus du tout utilisable.

Le mode portrait se montre globalement efficace. Bien que le détourage logiciel supprime parfois des éléments fins comme des mèches de cheveux, et que le bokeh se fasse parfois avoir avec les espaces creux, le résultat final s'avère assez satisfaisant.

Quant au capteur macro de 5 Mpx, il n’est là que pour la déco. Les résultats se montrent bien meilleurs avec le zoom numérique x2 ou x4 de l'appareil photo principal.

Samsung Galaxy A57 5G : une autonomie correcte, sans plus

Côté endurance, Samsung rempile avec sa batterie de 5000 mAh déjà présente sur le A56 (2025) et le A55 (2024). Après tout, la formule fonctionne alors à quoi bon changer ? L'harmonie entre l'interface One UI 8.5 et le processeur Exynos porte visiblement ses fruits. En streaming vidéo 4K, le Galaxy A57 a rendu les armes après 26 heures et 48 minutes de fonctionnement continu. Pas mal ! En pratique, une utilisation modérée permet de dépasser sereinement la journée d'autonomie. En sollicitant plus intensément l'appareil (jeux vidéo, navigation GPS, forte luminosité), il terminera sa course sur la réserve en fin de soirée.

Concernant la recharge, la puissance stagne à un maximum de 45W. Pour le test, nous avons utilisé un chargeur Anker Nano de puissance équivalente. Dans ces conditions, le smartphone récupère 29 % d'énergie en 15 minutes, puis atteint 67 % après une demi-heure. Comptez 78 minutes pour une recharge complète à 100 %. Des valeurs qui pourraient être légèrement optimisées en utilisant l'adaptateur officiel de la marque, vendu séparément au tarif de 49 euros tout de même. Attention : pas de charge sans fil sur le Galaxy A57 5G. C'est un privilège réservé au Galaxy S et Z.

Samsung Galaxy A57 5G : un smartphone sérieux sans atout majeur

Samsung Galaxy A57 5G 8-128 Go

Samsung Galaxy A57 5G 8-256 Go

Avec ce Galaxy A57 5G, Samsung réaffirme son savoir-faire esthétique sur le milieu de gamme. Le soin apporté aux lignes du produit est indiscutable. La maîtrise technologique se vérifie également au niveau de l'affichage, toujours aussi flatteur et calibré avec soin.

Néanmoins, à bien y regarder, il n’est rien de plus qu’un Galaxy A56 amélioré, lui-même s’apparentant à un Galaxy A55 remis au goût du jour. Samsung a le copier-coller un peu trop facile et en 2026 l’entourloupe ne prend plus. La concurrence chinoise aux dents longues se montre bien plus innovante et n’hésite pas à en donner davantage pour un tarif équivalent voire inférieur. Capacité de batterie supérieure, charge plus rapide, volet photo plus équilibré ou plus riche avec parfois un zoom optique… autant d’atouts qui donnent immédiatement un coup de vieux au Galaxy A57 5G à peine débarqué sur les étals.

Pour ne rien arranger, son prix est en hausse par rapport à celui du A56 de l’an dernier. On ne trouve en effet autour de 350 euros chez les revendeurs en verison 8-128 Go, et à plus de 400 eiuros voire à près de 500 euros en version 8-256 Go, la plus intéressante en terme de stockage. Des tarifs très élevés quand on la compare à ceux des ses concurrents chinois directs actuel. Alors, même si l’image de marque continue de jouer en sa faveur, il pourrait bien ne pas reprendre le trône de ses aînés de milieu de gamme.