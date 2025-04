Test SPC Polaris : un téléphone à petit prix pour senior avec un suivi à distance

Avec son tout nouveau Polaris, le constructeur espagnol SPC propose un téléphone à clapet abordable et adapté aux besoins des personnes âgées. En prime, l'appli SPC Care permet aux aidants de surveiller l'appareil et son utilisateur à distance.

Si le numérique a transformé le quotidien de beaucoup, il n'en va pas de même pour les personnes âgées. Selon une étude de l'Insee, 17 % des Français sont en situation d'illectronisme, soit près de 9 millions de personnes. Parmi elles, plus de 65 % ont plus de 75 ans. Car même si le numérique est désormais incontournable, il reste souvent trop complexe pour ceux qui l'ont découvert tardivement et peinent à en maîtriser les codes. Cette fracture, à la fois générationnelle et numérique, peut avoir de lourdes conséquences, jusqu'à entraîner une véritable exclusion sociale.

Le smartphone, plus encore que l'ordinateur, est devenu un outil central dans la vie de tous les jours : il permet de rester en lien avec ses proches et d'accéder à une multitude de services. Il est même devenu indispensable pour certaines démarches, y compris administratives — une évolution préoccupante… Face à cette réalité, certaines entreprises ont décidé de proposer des smartphones spécialement conçus pour les seniors afin de simplifier leur usage et ainsi rendre le numérique plus accessible.

Parmi ces entreprises, on trouve la marque espagnole SPC, qui occupe la première position sur le marché espagnol et s'implante doucement en France depuis quelques années. Ses produits ont pour but d'offrir un moyen de communication accessible aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, mais aussi d'aider leurs proches à veiller sur elles. Parmi eux, le SPC Polaris, qui est le premier téléphone portable de la marque compatible avec l'assistant de santé SPC Care.

© SPC

SPC Polaris : un téléphone à clapet fonctionnel

Le SPC Polaris est un téléphone à clapet tout ce qu'il y a de traditionnel, compact et minimaliste. Avec ses dimensions de 110 x 55 x 20 mm pour un poids total de seulement 105 g, le téléphone est léger, tient facilement dans une main et offre une position confortable en conversation. Son revêtement noir offre un rendu plutôt élégant qui vient cacher le côté un peu cheap que pourrait avoir le plastique gris. Il possède des touches larges et spacieuses, que l'on sent bien sous les doigts : parfait quand la vue commence à faiblir et pour faciliter la frappe.

Au-dessus du clavier, on trouve un panneau de boutons central avec des flèches pour naviguer dans le menu, une touche de confirmation centrale, des boutons pour décrocher et raccrocher, deux menus représentés par trois petits points, un accès direct à l'appareil photo, et des boutons M1, M2 et M3, qui permettent d'accéder aux trois mémoires directes pour enregistrer les trois contacts les plus fréquents et les appeler d'une simple pression sur un bouton. On trouve également sur la tranche gauche, les boutons + et - pour le volume et, du côté droit, un bouton à glissière pour allumer la lampe torche. Le téléphone est également équipé de la radio et d'une prise audio jack 3,5 mm pour brancher son casque et/ou ses écouteurs. Enfin, on trouve un bouton SOS au dos (nous y reviendrons plus loin) et une fente permettant de passer une lanière.

Du côté des caractéristiques techniques, le Polaris est on ne peut plus basique. Il dispose d'un écran principal avec une définition QVGA (320x240 pixels) de 2,8 pouces et d'un écran secondaire QQVGA (128x64 pixels) sur le clapet de 1,4 pouce, qui affiche l'heure et le niveau de charge de la batterie. C'est tout à fait satisfaisant pour naviguer sereinement, et il y a un bon rendu des couleurs. Le téléphone s'avère plutôt réactif dans la navigation des menus et des applications, à l'exception de l'appareil photo, où il lui faut un temps de chargement.

Le Polaris possède 48 Mb + 128 Mb de stockage extensibles de 32 Go supplémentaires grâce à une carte microSD. Au niveau de la connectivité, le smartphone gère la 2G, la 3G, la 4G, et le GPS. Point d'Internet ou de Bluetooth ici, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, au niveau de la photo, le smartphone embarque une caméra de 2 Mpx avec flash, mais pas de caméra frontale — il ne permet donc pas de passer des appels en visio. Sur ce point, c'est vraiment histoire de, car le rendu est extrêmement terne et pixelisé, avec une gestion très difficile de la lumière. Notons toutefois que le téléphone propose quelques options de réglages (expositions, contrastes, luminosité, retardateur, flash, mode nuit).

La petite batterie de 1 400 mAh se recharge via un socle, qui permet de garder son appareil à un endroit défini – un peu comme les téléphones fixes qui trônent dans le salon ou dans l'entrée – et de savoir quand la batterie est pleine grâce à un voyant lumineux. Un connecteur USB Type-C réversible permet également de le recharger sans avoir à transporter le socle en permanence avec soi.

SPC Polaris : une interface minimaliste à l'ergonomie adaptée

L'interface du SPC Polaris est tout ce qu'il y a de minimaliste, elle va vraiment au plus simple. La navigation se fait naturellement, avec un bouton pour ouvrir le menu, un bouton retour, les flèches pour naviguer, la touche Entrée, et les raccourcis. En parlant du menu, celui-ci donne accès au journal d'appels, aux contacts, aux messages, au SPC Care, aux paramètres, à différents outils, à la radio FM – un paramètre important pour les personnes âgées –, aux options de connectivité et aux fichiers multimédia. L'appareil se révèle accessible pour les personnes âgées ayant des compétences technologiques limitées. Au niveau de l'écriture, il est possible de choisir une grande taille de caractères, et le contraste se révèle plutôt bon.

Au niveau des applications, nous avons un calendrier pour gérer les dates, une calculatrice, une alarme, un chronomètre, un endroit pour stocker les dossiers et un autre pour accéder à toutes les fonctions multimédias de l'appareil, telles que la caméra, les photos, les vidéos, les magnétophones et l'audio. Pas de jeux en revanche.

Pour assurer la sécurité de son utilisateur, le Polaris est équipé d'un bouton SOS situé à l'arrière, permettant d'alerter rapidement une liste de contacts de confiance en cas de souci – malaise, chute, agression, etc. Ce bouton a évidemment été pensé pour éviter toute activation involontaire, il faut donc rester appuyé cinq secondes dessus pour l'actionner. La fonction SOS peut être configurée via SPC Care pour appeler automatiquement le premier contact et/ou envoyer un message préenregistré. Si le premier contact ne répond pas, le téléphone passe au suivant, puis au troisième, avant de recommencer le cycle.

Pour les personnes malentendantes, le SPC Polaris est compatible avec les appareils auditifs grâce à sa compatibilité M3/T3. Cela permet aux personnes malentendantes de profiter pleinement de leurs conversations sans être gênées par le bruit ambiant ou le sifflement de leurs appareils auditifs. Le volume des appels atteint 107 dB.

Pour les personnes malvoyantes, il est possible d'activer la numérotation vocale. De cette manière, une voix indique quel numéro a été appuyé avant que la personne passe un appel, afin qu'elle puisse confirmer avoir bien appuyé sur le numéro désiré. Une autre fonction permet de répondre ou de mettre fin aux appels en ouvrant ou en fermant le couvercle, ce qui se révèle intuitif.

SPC Care : l'application mobile de suivi et d'accompagnement

Le SPC Polaris est le premier téléphone portable de la marque compatible avec SPC Care, leur nouvelle application qui permet de contrôler à distance un téléphone portable et de le localiser. Pour faire simple, l'aidant télécharge l'appli sur son propre smartphone, via le Play Store ou l'App Store, se créer un profil et appareille l'appli avec le téléphone du senior – il peut y avoir plusieurs "aidants" et plusieurs personnes prises en charge. Cela permet de garder un œil sur lui et de pouvoir l'aider à utiliser son appareil. Les autres téléphones de la marque se débrouillent sans, ce qui oblige la personne aidante à passer par sa messagerie. Ici, l'application centralise tout en un seul et même endroit, en offrant une navigation beaucoup plus intuitive, avec davantage d'options de suivi. Finalement, c'est un peu comme une sorte de télécommande !

© SPC

En premier lieu, SPC Care permet de recevoir des alertes de sécurité en cas de situations pouvant compromettre le bien-être de la personne prise en charge, par exemple en cas d'appels manqués, si la batterie est sur le point de se décharger ou si elle détecte une inactivité de plus de 8, 12 ou 24 heures, selon les paramétrages. C'est ce que proposaient déjà les autres smartphones de la marque, sauf qu'elles sont reçues via l'application. De plus, il permet de suivre l'utilisateur à distance, sans que celui-ci n'ait à faire quoi que ce soit. Parfait pour avoir l'esprit tranquille !

© SPC

SPC Care permet de configurer le Polaris à distance, pour régler la luminosité, la taille de police, le volume, ajouter des contacts ou encore paramétrer le bouton SOS. C'est particulièrement pratique lorsque le senior décide de mettre le bazar en trifouillant dans ses paramètres et se retrouve ensuite incapable de tout remettre à la normale. Il est également possible d'accéder à ses contacts, son journal d'appels, aux messages reçus, etc.

© SPC

L'application intègre également une protection contre le SPAM, avec la création de listes noires pour bloquer les numéros indésirables et marquer les messages comme lus. Elle propose également des rappels de santé, pour rappeler de prendre un médicament ou un rendez-vous par exemple. Le podomètre permet également de surveiller l'activité physique. Enfin, SPC Care prend en charge la gestion collaborative, permettant à plusieurs membres de la famille d'accéder au profil d'une même personne et de gérer plusieurs profils seniors sur un seul appareil. L'interface est claire et bien pensée, et permet à chacun de s'y retrouver.

SPC Polaris : un téléphone pour avoir l'esprit tranquille

SPC Polaris Neuf à partir de 93,52 € Occasion à partir de 73,87 € Cdiscount 93,52 € Voir

Rakuten 94,66 € Voir

Amazon 98,14 € Voir Amazon 98,14 € 73,87 € Voir

Le SPC Polaris est donc un téléphone à clapet pour senior tout ce qu'il y a de plus classique. Minimaliste et fonctionnel, il fait le stricte minimum – et c'est ce qu'on lui demande – tout en intégrant les fonctions habituelles pour les personnes âgées qu'on retrouve sur les appareils du marché. L'intérêt vient avant tout de sa compatibilité avec l'application SPC Care, qui vient tout juste d'être déployée – par la suite, d'autres téléphones de la marques devraient la prendre en charge. Elle simplifie grandement la gestion de l'appareil par les proches et permet à ces derniers de garder un œil sur la personne âgée en toutes circonstances et à distance. Et ça, c'est parfois un véritable soulagement !

Le Polaris est déjà disponible à moins de 100 euros sur le site officiel de SPC ainsi que dans des magasins physiques (Fnac, Darty, Système U…) et chez de nombreux marchands en ligne comme Amazon et Cdiscount. Le smartphone est fourni avec le socle de maintien/recharge, un câble USB-C, sa batterie et un guide d'utilisation.