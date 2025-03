Test Samsung Galaxy A36 : un smartphone bien équilibré mais en retard sur la concurrence

Après une salve de smartphones prémium Galaxy S25, Samsung se concentre sur le milieu de gamme avec les Galaxy A. Parmi eux, le A36 parvient à trouver le juste équilibre. Mais est-il vraiment dans le coup ?

Quinze ans déjà que la gamme de smartphones Galaxy A figure au catalogue de Samsung. Elle se compose aujourd'hui de cinq modèles, du A06 à moins de 100 € jusqu'au A56 à partir de 499 euros en passant par le A36 facturé à partir de 399 euros que nous testons ici. Un mobile de milieu de gamme qui a fort à faire sur un secteur ultra concurrentiel.

Ici, tous les constructeurs jouent des coudes pour séduire un public toujours plus exigeant mais avec un budget serré. Ainsi, dans cette tranche de prix, on retrouve le Redmi Note 14 Pro+ 5G de Xiaomi, l'Oppo Reno 13FS 5G, le Poco X7 Pro, le Magic 7 Lite de Honor, le Realme 14 Pro 5G ou encore le Nothing 3a pour n'en citer que quelques-uns parmi les plus récents.

Du beau monde, donc, à qui le Galaxy A36 doit tenir tête. Pourtant, la firme coréenne semble sereine. Un peu comme Apple, elle continue de miser davantage sur son image de marque que sur de réelles avancées pour cette gamme. Le Galaxy A36 évolue donc en douceur par rapport à son prédécesseur le A35 5G sorti l'an passé. Suffisant pour séduire en 2025 face à une concurrence aux dents longues ? Nous avons testé le Galaxy A36 5G durant une dizaine de jours. Voici notre verdict.

Samsung Galaxy A36 : l'avis de CCM Bon écran Amoled

Performances correctes pour le prix

Autonomie convaincante

Charge assez rapide Modules photo inchangés

Dos qui accroche la moindre trace de doigt

Menton au bas de l'écran très prononcé

Pas d'emplacement pour carte microSD

Design et écran : de petites évolutions sans révolution

Alors que l'on imaginait Samsung vouloir harmoniser les designs entre la famille Galaxy S (haut de gamme) et les Galaxy A, histoire d'identifier le mobile au premier coup d'œil, voici que le Coréen change son fusil d'épaule. Le dos de l'appareil est aujourd'hui flanqué d'un unique bloc photo regroupant les trois modules à la verticale. Auparavant, chacun d'eux était isolé (ce qui est encore le cas sur la gamme S25). Ce n'est pas une révolution mais plutôt un retour en arrière. Pourquoi pas.

Autre constat, le dos est recouvert, comme l'écran d'ailleurs, de verre Cornilla Glass Victus+. Joli au premier regard, il s'empresse toutefois de collectionner toutes les traces de doigts possibles. Une coque (non fournie) est donc indispensable pour éviter le phénomène. Enfin, l'appareil profite d'une certification IP67 pour résister à la poussière et à l'immersion dans l'eau par 1 m de fond pendant 30 minutes. Pas mal si ce n'est que la plupart de ses concurrents affichent un indice IP68 pour une meilleures résistance à l'eau.

Côté écran, bonne nouvelle. D'une part, sa taille augmente, subtilement, passant de 6,6 pouces sur le A35 5G à 6,7 pouces maintenant. La définition reste cantonnée de son côté au FHD+ soit 1080 x 2340 pixels. Le taux de rafraîchissement ne bouge pas non plus et demeure à 120 Hz au maximum. D'autre part, Samsung fait passer la luminosité maximale de 1000 nits à 1200 nits. Un petit plus appréciable sur le papier mais qui ne se ressent pas vraiment au quotidien. L'écran reste très lisible mais gare aux rayons du soleil qui peuvent parfois perturber l'affichage.

Notre regret : la présence d'un menton assez prononcé au bas de l'écran et de bordures plutôt épaisses tout autour. Dommage car la plupart des smartphones jouant dans la même catégorie réussissent à présent à limiter ce phénomène.

Performances : suffisant pour la plupart des usages quotidiens

Fiche technique

Taille écran 6,7 pouces Définition écran 2340 x 1080 pixels Technologie écran Amoled 120 Hz Luminosité (Pic) 1200 nits SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Mémoire vive 8 Go Stockage 128 / 256 Go Capteurs photos (dos) 50 + 8 + 5 Mpx Capteur photo (selfie) 12 Mpx WiFi / Bluetooth 6 / 5.4 5G Oui Batterie / Charge 5000 mAh / 45 W OS Android 15 / OneUI 7 Dimensions 162,9 x 78,2 x 7,4mm Poids 195 g

Le Galaxy A36 se distingue des autres membres de la famille par son moteur. C'est le seul à s'appuyer sur un SoC Qualcomm, en l'occurrence un Snapdragon 6 Gen 3. Les autres embarquent un processeur maison Exynos. Ce SoC n'est pas un foudre de guerre mais suffit en général pour faire tourner convenablement les applis les plus populaires. Notre modèle embarque 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Attention : le slot pour une carte mémoire microSD a disparu. Il n'est donc plus possible d'étendre le stockage de l'appareil après l'achat. Dommage.

Les résultats des différents benchmarks auxquels nous l'avons soumis témoignent d'une bonne réactivité. L'appareil ne chauffe pas non plus. La navigation dans l'interface demeure fluide et sans à-coups. Un bon point.

Quant aux jeux, Il ne faudra pas trop lui en demander. Il reste un bon partenaire si l'on ne se montre pas trop exigeant. Avec notre titre de référence Genshin Impact, nous avons pu jouer à 30 images par seconde pour un niveau de graphisme réglé sur Moyen.

Interface : One UI 7 et fonctions IA à bord

Comme la gamme S25, ce A36 est animé par Android 15 épaulé de la surcouche maison OneUI 7 qui devrait débarquer sur les smartphones Samsung sortis l'an dernier début avril. On retrouve donc quelques nouvelles fonctions croisées lors de notre test du Galaxy S25 Ultra telles que la NowBar qui, à la façon de la Dynamic Island sur iOS, présente des informations en temps réel dans une petite pilule au base de l'écran (score d'un match en cours, itinéraire à suivre, etc.). L'iA maison, la Galaxy AI est aussi au rendez-vous en se limitant toutefois sur ce modèle, à des fonctions basiques comme Entourer pour chercher, la gomme magique, l'application de filtres, la sélection d'éléments d'une image ou encore la lecture à haute voix. Et, alors qu'on le croyait relégué aux oubliettes, Bixby, l'assistant vocal de Samsung, squatte toujours le bouton de mise sous tension. Si Gemini, l'IA de Google est bien présente, elle n'a pas encore réussi à déloger Bixby de son trône. Dommage.

Enfin, et c'est appréciable, Samsung pousse à 6 ans le suivi des mises à jour logicielle et correctifs de sécurité. Le Galaxy A36 se distingue sur ce point de la concurrence qui reste timide dans cette gamme de prix en proposant généralement 3 à 4 ans de mises à jour.

Photo : on ne touche à rien et c'est dommage

C'est l'un des points qui déçoit le plus sur ce Galaxy A36. Non pas qu'il soit un mauvais élève pour saisir des clichés mais Samsung n'a pas modifié la monture depuis l'an passé. Et la firme se place donc derrière la concurrence qui ne lésine pas à perfectionner ses mobiles dans ce domaine. On dispose donc au dos d'un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8), d'un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d'un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4). En façade, seule la caméra selfie évolue. Elle passe d'un capteur de 13 Mpx à un module de 12 Mpx mais qui bénéficie d'un mode Sper HDR. Une monture très légère avec des modules datés donc. L'ajout d'un téléobjectif optique, même 2x seulement aurait été un vrai plus. Tant pis.

C'est donc sans surprise que l'on constate les mêmes qualités et défauts de l'an passé avec le A35 5G. De jour l'appareil s'en sort plutôt bien. Les couleurs restent fidèles à la réalité. Le niveau de détails demeure lui aussi très correct et la lumière bien gérée. C'est satisfaisant pour un usage basique.

À défaut d'un zoom optique donc, on se rabat sur le zoom numérique qui fait ce qu'il peut. Passé le 2x (on peut grimper jusqu'à 10x), les détails se perdent et le traitement logiciel applique un lissage trop prononcé.

L'ultra grand-angle ne brille pas non plus par sa qualité. La luminosité prend un coup dans l'aile et les couleurs ternissent.

Le mode portrait s'en sort plutôt bien avec un détourage bien géré et un effet bokeh appliqué correctement.

De nuit, le Galaxy A36 est à la peine. Le temps d'exposition s'allonge renforçant au passage le risque de flous. Mais lorsque les conditions sont bonnes, le traitement appliqué par Samsung délivre de bons résultats.

Autonomie et recharge : en progrès, merci à One UI 7

La batterie non plus n'a pas varié d'un iota depuis le A35 5G. Samsung opte ici pour la formule minimum soit 5000 mAh. Néanmoins, la conjugaison de SoC Snapdragon et de One-UI 7 semble bien fonctionner. Avec notre test PCMark, l'appareil a tenu un peu plus de 14h en conservant 17% de batterie en réserve. C'est mieux que le A35 qui nous avait lâché après presque 12h de travail. De quoi donc tenir largement une bonne journée et demi.

Côté recharge, l'appareil accepte une puissance de 45W. Le chargeur n'est bien sûr pas livré. Connecté à notre chargeur Anker de 100W, le Galaxy A36 a récupéré 68 % de batterie en 30 minutes, 89 % en 45 minutes et finalement 100 % en 65 minutes. C'est bien meilleur que le A35 5G qui limitait la recharge à 25W.

Samsung Galaxy A36 5G : une valeur sûre ?

Le Galaxy A36 5G n'est pas un mauvais smartphone. Il coche toutes les cases d'un modèle de milieu de gamme avec un look soigné, un écran confortable, des performances très correctes, un volet photo convenable et une autonomie satisfaisante. Tout irait pour le mieux si Samsung était le seul constructeur à proposer un appareil dans cette gamme de prix.

Mais ce n'est pas le cas. Et la concurrence chinoise, particulièrement féroce, lui dame le pion sur plusieurs aspects. Si Samsung excelle avec sa gamme S en photo, le Coréen est en net recul sur cette gamme A face à des mobiles bien mieux équipés. L'écran Amoled, de bonne facture prend lui aussi un coup de vieux en regardant les dalles bord à bord que l'on croise régulièrement ailleurs.

Pour le prix, on trouvera mieux chez Xiaomi, Honor ou encore Realme avec un niveau de finition qui n'a rien à envier à la proposition de Samsung. Bref, le Coréen doit se ressaisir s'il ne veut pas se faire définitivement dépasser. L'image de marque, qui joue beaucoup sur la fiabilité, ne fait pas tout.