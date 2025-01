Galaxy Trade-In : Samsung vous rachète votre smartphone, même si vous n'en prenez pas un nouveau

Samsung lance en France un nouveau programme de reprise, baptisé Galaxy Trade-In, où il reprend votre ancien smartphone sans obligation d'achat de votre part. Mais est-ce vraiment avantageux ?

À quelques jours de la présentation de la série Galaxy S25, attendue pour le 22 janvier 2025, Samsung cherche à attirer les consommateurs et à les inciter à renouveler leurs smartphones. Aussi, l'entreprise annonce, dans un billet de blog, le lancement en France de Galaxy Trade-In, son programme de reprise qui existe depuis quelques années maintenant en Corée du Sud. Le principe est simple : le consommateur revend son ancien smartphone directement sur le site Web de Samsung et bénéficie soit d'une remise sur son nouvel achat, soit – et c'est là la nouveauté – se voit verser directement la somme, sans obligation d'achat.

Un petit coup de pouce financier en période d'inflation pour permettre aux consommateurs d'accéder aux nouveaux produits du constructeur, tout en faisant un geste pour l'environnement. Sur le papier, on ne peut que louer cette initiative. Mais est-ce intéressant financièrement parlant ?

© Samsung

Galaxy Trade-In : une reprise limitée à quelques modèles

Pour ce programme de reprise, Samsung s'est associé à Likewize, une entreprise spécialisée dans les services après-vente et la gestion des appareils mobiles. Le processus est simple : l'utilisateur indique les caractéristiques de son smartphone sur le site, puis l'envoie à l'entreprise américaine, qui effectue une inspection afin de confirmer la valeur de reprise. Une fois celle-ci validée, le montant est versé au client sans obligation d'achat. Une différence de taille par rapport à d'autres programmes concurrents, comme celui d'Apple – qui travaille lui aussi avec Likewize. Les appareils sont ensuite revendus après suppression des données ou recyclés "de manière responsable".

Pour l'instant, le programme de reprise sans obligation d'achat est limité à un nombre réduit de modèles haut de gamme. Sont concernés les Galaxy des séries S20, S21, S22 et S23, ainsi que les appareils pliables Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5, Z Fold 3, Z Fold 4 et Z Fold 5. Cette liste pourrait évoluer selon les régions et les périodes. Notons que les smartphones les plus récents de Samsung ne sont pas éligibles pour l'instant. Selon le modèle, son bon fonctionnement et son état général, les prix de rachat varient de quelques dizaines à plus de 400 euros.

Galaxy Trade-In : un programme de reprise avantageux, vraiment ?

La France est pour l'instant le seul pays d'Europe à avoir droit au programme Galaxy Trade-In, mais il devrait s'étendre par la suite, si le test est satisfaisant. Samsung met en avant la sécurité offerte par son programme de reprise, avec la garantie d'une transaction supervisée directement par le constructeur. De quoi éviter les mauvaises surprises que l'on peut parfois avoir avec certains revendeurs…

Mais, au niveau des prix, est-ce avantageux ? Prenons un Galaxy S23 de 128 Go en très bon état. Le programme de reprise de Samsung en propose 225 euros – mais le montant doit être confirmé après réception de l'appareil par Likewize, qui effectuera un diagnostic approfondi ; la somme pourra donc être moindre. Il est possible de revendre le smartphone à des prix bien supérieurs – aux alentours de 400 euros – sur les plateformes de revente, comme Leboncoin ou eBay.

Sinon, pour ceux qui n'ont pas envie de gérer une vente entre particuliers et tous les problèmes qui peuvent en découler, ces revendeurs officiels en proposent 278 euros chez Easy Cash, 334 euros chez e-recycle, 200 euros chez TechRachat, 285 euros chez Mobilorama, 347 euros chez Rebuy... Bref, Samsung semble se situer dans une fourchette basse, mais là encore il faut voir le montant réel alloué après inspection par le revendeur.

Notons qu'il est tout à fait possible de bénéficier d'un bonus de reprise avec d'autres appareils que ceux cités plus haut, dont un nombre important d'anciens smartphones de diverses marques (Apple, Asus, HTC, etc.), mais aussi des tablettes, des montres connectées et des écouteurs sans fil, là aussi de toutes marques, à condition que la remise soit appliquée directement sur le rachat d'un nouvel appareil Samsung. Mais la remise n'est alors que symbolique, puisqu'elle s'élève à 1 euro ! C'est vraiment histoire de se donner bonne conscience…

Bref, le mieux reste de passer par le marché de la seconde main en direct ou, à défaut de vouloir gérer les désagréments qui peuvent découler de ce type de vente, de bien regarder chez d'autres revendeurs reconnus et fiables si le bonus de reprise n'est pas plus intéressant. C'est un peu plus de travail, c'est sûr, mais cela vaut le coup pour le portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer du temps et qui cherchent à changer d'appareil au plus vite, le programme Galaxy Trade-In apparaît comme la solution de facilité.