Samsung sonne l'alerte : ces smartphones doivent être mis à jour sans attendre

Si vous possédez un de ces smartphones Samsung, dépêchez-vous d'installer la dernière mise à jour de sécurité, qui vient corriger pas moins de 51 failles, donc certaines ont été jugées critiques par le constructeur.

Lors de l'achat d'un smartphone Android, la politique de mise à jour du constructeur est un élément important à prendre en compte. Celle-ci impacte la durée de vie du mobile en assurant deux types de mises à jour : les mises à jour majeures du système d'exploitation – qui apportent de nouvelles fonctions ainsi que des modifications au niveau de l'interface – et les mises à jour de sécurité – qui visent à corriger des failles dans le smartphone afin de le protéger contre les virus et autres malwares. Ces dernières sont vitales, puisque, si les failles de sécurité ne sont plus corrigées, l'appareil est alors exposé à des risques. Et justement, une nouvelle mise à jour vient d'être publiée et, au vu des détails, il faut vite l'installer sur ces smartphones Samsung !

Mise à jour Samsung : 51 failles de sécurité à corriger

Comme le constructeur coréen l'a indiqué dans son communiqué, la dernière mise à jour de sécurité vient corriger un total de 51 vulnérabilités de sécurité. Parmi ceux-ci, 29 concernent les systèmes d'exploitation Android 12 , Android 13 , Android 14 et Android 15, et 22 vulnérabilités ont été découvertes exclusivement sur les smartphones Samsung. 5 des nouvelles failles concernant le système d'exploitation de Google ont été jugées "critiques", et 32 "à haut risque", dont 8 exclusives aux appareils de Samsung. Les 24 vulnérabilités restantes concernent Android.

Ces failles de sécurité ne sont pas à prendre à la légère, car des pirates peuvent s'en servir pour effacer les données des smartphones, et même à corrompre leur mémoire. La mise à jour de sécurité de janvier 2025 vise à empêcher à l'avenir les attaquants d'avoir ce type d'accès aux appareils. Voici les téléphones Samsung qu'il faut absolument mettre à jour :

Galaxy S24 Ultra

Galaxie S24+

Galaxie S24

Galaxy S24 FE

Galaxie S23

Galaxie S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy S21 FE

Sur certains appareils, comme le Galaxy S21 FE, la mise à jour n'est pour l'instant disponible que dans certaines régions des États-Unis, mais elle ne devrait pas tarder à arriver dans nos contrées. Restez donc à l'affût ! Il suffira d'aller dans Paramètres < Mise à jour du logiciel < Télécharger et installer. En revanche, pour les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, il est possible d'obtenir directement cette mise à jour de sécurité en téléchargeant la dernière mise à jour bêta de One UI.7.0, qui apporte les dernières nouveautés logicielles.