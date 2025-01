N'achetez surtout pas ces téléphones : ils ne seront bientôt plus utilisables en France

Les soldes d'hiver battent leur plein, et vous allez peut-être en profiter pour acheter un téléphone portable pour vous ou pour un proche. Mais attention, certains modèles en vente seront très bientôt obsolètes.

Le téléphone portable est devenu, qu'on le veuille ou non, un outil absolument indispensable dans la vie de tous les jours. De plus en plus de démarches ou d'actes en apparence anodin, comme acheter un titre de transport dans certains réseaux de bus, nécessitent l'utilisation d'un smartphone. Mais nous ne sommes pas tous égaux face aux appareils numériques, d'autant plus que ces derniers ont tendance à devenir toujours plus complexes à utiliser.

Les personnes âgées sont souvent citées, à tort ou à raison, comme faisant partie des publics les moins à l'aise avec l'informatique en général et les téléphones mobiles en particulier. Or les seniors, et surtout ceux qui souffrent malheureusement de perte d'autonomie, ont souvent besoin de rester en contact avec leurs proches et leurs aidants via des appareils connectés. Les constructeurs l'ont bien compris, et beaucoup proposent aujourd'hui des téléphones adaptés aux publics peu à l'aise avec le numérique.

Ces téléphones simplifiés, qui ressemblent souvent à ce bon vieux Nokia 3310, sont la plupart du temps dotés d'un clavier physique à touches larges et lisibles, ce qui le rend faciles à manipuler. Ils sont concentrent par ailleurs sur les aspects essentiels que sont les appels et les SMS, et intègrent parfois quelques fonctions supplémentaires, comme une lampe-torche qui s'allume avec un seul bouton ou des appels d'urgence faciles à déclencher. Et comme ce sont des appareils simples, ils sont souvent dotés d'une bonne autonomie et peu sujets aux bugs.

Mais attention, si ces téléphones "pour seniors" sont des appareils très pratiques pour les personnes concernés, tous ne se valent pas, et certains doivent même être évités dans les prochaines années. Car en matière de connectivité, beaucoup de ces appareils se contentent aujourd'hui du réseau téléphonique mobile de 2ème génération, ou 2G (Nokia 105, Energizer E29-2G ou encore celui-ci). Or cette technologie de télécommunication est sur le déclin en France, et les quatre grands opérateurs nationaux cesseront tous de la prendre en charge d'ici fin 2026.

Chez Orange, l'arrêt du réseau 2G se fera de façon progressive, et commencera dès le mois de mars 2026 dans 9 départements, avant de s'étendre au reste du territoire et de s'achever en septembre 2026. Même calendrier chez SFR et Bouygues Telecom, chez lesquels l'arrêt définitif de la 2G est également annoncé pour le fin 2026. Et les choses pourraient aller encore plus vite chez Free, avec un arrêt du contrat d'itinérance de l'opérateur sur le réseau 2G d'Orange prévu pour le 31 décembre 2025.

Le réseau de téléphonie mobile de 3ème génération, la 3G, bénéficiera d'un répit supplémentaire avec une continuité de service jusqu'en 2028, mais sa fin est elle aussi déjà programmée. Si vous prévoyez prochainement d'acheter un téléphone portable simplifié pour vos parents ou vos grands-parents, soyez donc vigilants et consulter les fiches techniques avec attention, afin de vous assurer que le modèle choisi est bien compatible avec la norme 3G à minima, et si possible avec la 4G ou la 5G.