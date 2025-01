Voici des petites blagues à faire sur le PC de vos collègues pour les rendre fous

Envie de mettre un peu d'ambiance au bureau pour égayer vos journées de travail ? Faites des petites blagues sur le PC de vos collègues : c'est facile, sans danger, et vous passerez un bon moment en les entendant pester.

Vos journées de travail se suivent et se ressemblent, et vous avez envie de mettre un peu de joie au bureau en faisant une petite blague à vos collègues favoris ? Ça tombe bien, les ordinateurs sont un terrain de jeu très propice à ce genre d'espiègleries. Pas d'inquiétude, aucune de ces plaisanteries n'est dangereuse, vous ne détruirez pas les précieux documents de vos collègues (enfin, probablement) et vous ne mettrez pas en péril la sécurité informatique de votre entreprise. Tout ce qu'il vous faudra, c'est accéder quelques instants au PC de votre collègue, en profitant de sa pause toilette ou cigarette par exemple.

La première est un classique indémodable : inverser les clics de la souris. Simple et rapide à mettre en place, sans aucun risque, et redoutablement efficace si vous aimez entendre un collègue pester à haute voix dans son bureau. Voici la marche à suivre : sur Windows 11, allez dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Souris et définissez Bouton principal de la souris sur Droite ; sur Windows 10, ouvrez Paramètres > Périphériques > Souris puis mettez Choisir le bouton principal sur Droite.

Deuxième option : si vous avez un collègue qui a tendance à remplir son bureau Windows avec des tas et des tas d'icônes, vous pouvez facilement lui faire une belle frayeur... en les faisant toutes disparaître. Pour cela, faîtes un clic droit sur une zone vide du bureau, cliquez sur Affichage dans le menu contextuel, puis sur Afficher les éléments du bureau. Toutes les icônes, qu'il s'agisse de raccourcis, de dossiers ou de documents, disparaitront alors. Rassurez-vous, rien n'est supprimé ou perdu : les icônes ne sont simplement pas affichées. Il vous suffira d'effectuer à nouveau la manipulation décrite pour tout réafficher instantanément.

Dans le même genre d'idée mais un peu plus sophistiquée, vous pouvez rendre fou ce même collègue avec son bureau rempli d'icônes. Ouvrez d'abord l'Outil Capture d'écran et utilisez-le pour enregistrer une image complète du bureau, avec toutes les icônes et la barre des tâches. Ensuite, créez un nouveau dossier dans un endroit sûr et déplacez-y tous les éléments présents sur le bureau (attention à bien les déplacer et pas les supprimer !). Allez ensuite dans Paramètres > Personnalisation > Arrière-plan et remplacez le fonds d'écran de votre collègue par la capture d'écran réalisée plus tôt.

Pour parfaire encore ce stratagème, retournez dans le menu Personnalisation des Paramètres, puis dans la section Barre des tâches. Là, cliquez sur le bandeau Comportement de la barre des tâches et cochez la case Masquer automatiquement la barre des tâches. Après toutes ces manipulations, le bureau Windows de votre collègue aura l'air parfaitement normal... mais aucun des éléments affiché ne réagira lors d'un clic, car il s'agit uniquement d'une image ! L'heure et la date figées dans la barre des tâches pourront mettre la puce à l'oreille de votre collègue, mais il devrait pester un peu avant de s'en apercevoir.

Dernière proposition, à mettre en œuvre avec précaution : utiliser la correction orthographique des applications Microsoft Office pour remplacer les expressions courantes ou préférées de votre collègue par d'autres. Dans Outlook par exemple, ouvrez les Options, rendez-vous dans la section Vérification puis cliquez sur le bouton Options de correction automatique. Dans la case blanche sous Remplacer, écrivez par exemple "Cordialement", et dans celle juste à sa droite, quelque chose comme "Gros bisous" (ou toute autre formule de politesse que vous trouverez appropriée).

Attention toutefois à ne pas faire cette blague à un collègue qui envoie ses mails un peu trop vite sans les relire. Il pourrait vous en vouloir si d'aventure la formule malicieuse était envoyé à son chef ou un client important. Pour limiter ce risque, vous pouvez plutôt modifier la correction automatique dans une application moins sensible, comme Word ou PowerPoint, en remplaçant par exemple des mots comme "conf call", "feed-back" ou "brainstorming" par "Ces expressions sont ridicules". Et pour revenir en arrière, il vous suffira de retourner dans les Options de correction automatique et de supprimer vos ajouts personnels de la liste !