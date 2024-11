Black Friday iPhone : les meilleurs prix

Le Black Friday représente la meilleure occasion de l'année pour faire plaisir ou se faire plaisir avec un nouvel iPhone. Les modèles de cette année comme les versions antérieures profitent de belles promotions.

Depuis le tout premier modèle sorti en 2007, l'iPhone demeure une référence. Chaque nouvelle itération s'accompagne de nombreuses rumeurs jusqu'à la sortie officielle, en automne. Et à chaque fois, c'est l'effervescence. Il y a d'un côté ceux qui se montrent déçus car ils en attendaient plus et de l'autre, les enthousiastes, fans de la première heure, ou non qui ne jurent plus que par les mobiles d'Apple et qui se réjouissent de l'arrivée d'une nouvelle génération. Seulement voilà, à chaque nouveau modèle, il faut se préparer à débourser au moins près de 1000 euros pour profiter des dernières avancées de la firme à la pomme. De quoi calmer les ardeurs si bien que l'on trouve encore en circulation bon nombre d'iPhone sortis il y a plusieurs années. Il faut dire qu'Apple figure parmi les rares constructeurs à assurer un suivi des mises à jour de ses appareils assez étendu dans le temps. iOS 18 par exemple peut s'installer sur des iPhone sortis il y a six ans. Pas mal.

Cependant, si le logiciel évolue, le matériel, lui, reste figé à son année de fabrication. Et pour bénéficier des progrès réalisés en photo ou en vidéo, des jeux récents ou tout simplement retrouver un peu de fluidité dans le maniement général de l'appareil, il n'y a d'autre choix que de repasser à la caisse pour adopter un modèle plus récent. Et pour cela, les périodes de grandes promotions comme le Black Friday sont à privilégier. Si Apple ne concède que très rarement des rabais sur ses produits, les revendeurs, eux, ne se privent pas pour faire descendre les prix. C'est donc le bon moment pour mettre la main sur l'un des tous récents iPhone 16 pour un tarif plus abordable que l'ordinaire. Et s'il est encore trop cher, vous pouvez vous tourner les yeux fermés vers la famille d'iPhone 15 sortie en 2023. Exception faite du processeur qui l'anime, l'iPhone 15 n'a pas grand-chose à envier à son successeur. Il demeure une très bonne référence, notamment les modèles 15 Plus et 15 Pro Max avec leur batterie généreuse. Enfin, il est également possible de reculer encore un peu dans le temps pour se procurer un iPhone 14 ou 13, respectivement sortis en 2022 et 2021, qui restent eux aussi des appareils de choix pour tous les usages du quotidien. Petite mention pour l'iPhone 13 mini, le modèle le plus compact d'Apple.

Nous avons répertorié ci-dessous les meilleurs plans pour vous procurer un iPhone au meilleur prix pendant la période du Black Friday.

Black Friday iPhone 16 : les meilleurs prix

iPhone 16 128 Go Neuf à partir de 799,99 € Occasion à partir de 845,00 € Rakuten 799,99 € Voir

Pixmania 969,00 € 919,00 € Voir

Electro Dépôt 939,00 € Voir

Fnac 967,99 € Voir

Darty 969,99 € Voir

Amazon 969,00 € Voir

Cdiscount 969,00 € Voir

Boulanger 969,99 € Voir

Ubaldi 980,00 € Voir Rakuten 799,99 € 845,00 € Voir

Reconditionné 889,00 € 845,00 € Voir

Fnac 967,99 € 891,00 € Voir

Amazon 969,00 € 930,24 € Voir

iPhone 16 Plus 128 Go Neuf à partir de 969,99 € Occasion à partir de 944,00 € Rakuten 969,99 € Voir

Fnac 1117,99 € Voir

Darty 1119,99 € Voir

Amazon 1119,00 € Voir

Cdiscount 1119,00 € Voir

Leclerc 1119,00 € Voir

Ubaldi 1119,00 € Voir

Boulanger 1119,99 € Voir

Pixmania 1266,34 € 1193,67 € Voir Rakuten 969,99 € 944,00 € Voir

Reconditionné 999,00 € 944,00 € Voir

Fnac 1117,99 € 1025,00 € Voir

Amazon 1119,00 € 1074,24 € Voir

iPhone 16 Pro 128 Go Neuf à partir de 1099,99 € Occasion à partir de 1138,00 € Rakuten 1099,99 € Voir

Fnac 1227,99 € Voir

Pixmania 1229,00 € Voir

Darty 1229,99 € Voir

Amazon 1229,00 € Voir

Cdiscount 1229,00 € Voir

Boulanger 1229,99 € Voir Fnac 1227,99 € 1138,00 € Voir

iPhone 16 Pro Max 512 Go Neuf à partir de 1579,00 € Occasion à partir de 1643,00 € Rakuten 1579,00 € Voir

Reconditionné 1649,00 € 1594,00 € Voir

Amazon 1714,00 € Voir

Fnac 1727,99 € Voir

Darty 1729,99 € Voir

Cdiscount 1729,00 € Voir

Boulanger 1729,99 € Voir

Pixmania 2070,07 € 1959,12 € Voir Fnac 1727,99 € 1643,00 € Voir

Amazon 1714,00 € 1677,13 € Voir

Black Friday iPhone 15 : les meilleurs prix

iPhone 15 128 Go Neuf à partir de 689,00 € Occasion à partir de 600,00 € Pixmania 689,00 € Voir

Rakuten 689,99 € Voir

Amazon 857,00 € Voir

Fnac 867,00 € Voir

Darty 869,00 € Voir

Cdiscount 869,00 € Voir

Materiel.net 869,00 € Voir

Boulanger 869,00 € Voir Rakuten 689,99 € 600,00 € Voir

Fnac 867,00 € 633,88 € Voir

Amazon 857,00 € 809,20 € Voir

iPhone 15 Plus 128 Go Neuf à partir de 807,91 € Occasion à partir de 629,99 € Pixmania 812,90 € 807,91 € Voir

Rakuten 884,08 € Voir

Amazon 969,00 € 936,09 € Voir

Leclerc 936,09 € Voir

Boulanger 936,10 € Voir

Fnac 967,00 € Voir

Darty 971,00 € Voir

Materiel.net 969,00 € Voir

Ubaldi 1015,00 € Voir Rakuten 884,08 € 629,99 € Voir

Reconditionné 799,00 € 744,00 € Voir

Fnac 967,00 € 759,00 € Voir

iPhone 15 Pro 128 Go Neuf à partir de 889,00 € Occasion à partir de 824,76 € Pixmania 1229,00 € 889,00 € Voir

Rakuten 1019,98 € Voir

Ubaldi 1021,00 € Voir

Materiel.net 1129,00 € Voir

Amazon 1248,24 € Voir Rakuten 1019,98 € 824,76 € Voir

Darty 939,90 € Voir

Amazon 1248,24 € Voir

iPhone 15 Pro Max 256 Go Neuf à partir de 1054,82 € Occasion à partir de 1004,00 € Pixmania 1059,81 € 1054,82 € Voir

Rakuten 1169,99 € Voir

Materiel.net 1359,00 € Voir Reconditionné 1059,00 € 1004,00 € Voir

Darty 1061,00 € Voir

Rakuten 1169,99 € 1250,00 € Voir

Black Friday iPhone 14 : les meilleurs prix

iPhone 14 128 Go Neuf à partir de 519,00 € Occasion à partir de 452,52 € Pixmania 519,00 € Voir

Rakuten 614,00 € Voir

Amazon 689,00 € Voir

Cdiscount 689,00 € Voir

Materiel.net 689,00 € Voir

Darty 694,00 € Voir

Boulanger 772,99 € 699,00 € Voir Rakuten 614,00 € 452,52 € Voir

Reconditionné 549,00 € 494,00 € Voir

Amazon 689,00 € 655,86 € Voir

iPhone 14 Plus 128 Go Neuf à partir de 552,00 € Occasion à partir de 485,96 € Pixmania 552,00 € Voir

Rakuten 689,89 € Voir

Fnac 865,00 € Voir

Darty 869,00 € Voir

Amazon 910,53 € Voir Rakuten 689,89 € 485,96 € Voir

Fnac 865,00 € 536,90 € Voir

Reconditionné 619,00 € 564,00 € Voir

Amazon 910,53 € Voir

iPhone 14 Pro 128 Go Neuf à partir de 652,00 € Occasion à partir de 599,90 € Pixmania 652,00 € Voir

Rakuten 1049,98 € Voir Rakuten 1049,98 € 599,90 € Voir

Reconditionné 749,00 € 694,00 € Voir

Darty 740,99 € Voir

iPhone 14 Pro Max 256 Go Neuf à partir de 804,00 € Occasion à partir de 745,00 € Pixmania 804,00 € Voir

Rakuten 1063,00 € Voir

Amazon 1388,73 € Voir Rakuten 1063,00 € 745,00 € Voir

Reconditionné 809,00 € 754,00 € Voir

Darty 935,00 € Voir

Amazon 1388,73 € Voir

Black Friday iPhone 13 : les meilleurs prix

iPhone 13 128 Go Neuf à partir de 409,00 € Occasion à partir de 239,00 € Pixmania 409,00 € Voir

Rakuten 518,00 € Voir

Amazon 619,00 € 559,00 € Voir

Cdiscount 559,00 € Voir

Fnac 615,00 € 560,00 € Voir

Materiel.net 559,00 € Voir

Darty 564,00 € Voir Rakuten 518,00 € 239,00 € Voir

Reconditionné 419,00 € 379,00 € Voir

Fnac 615,00 € 388,90 € Voir

Amazon 619,00 € 536,64 € Voir

iPhone 13 mini 128 Go Neuf à partir de 369,99 € Occasion à partir de 330,00 € Pixmania 369,99 € Voir

Rakuten 688,00 € Voir

Amazon 704,13 € Voir Rakuten 688,00 € 330,00 € Voir

Darty 416,00 € Voir

Amazon 704,13 € Voir

iPhone 13 Pro 128 Go Neuf à partir de 499,90 € Occasion à partir de 450,00 € Rakuten 499,90 € Voir

Pixmania 529,00 € Voir Rakuten 499,90 € 450,00 € Voir

Darty 598,99 € Voir