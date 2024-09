Tel ! : c'est quoi, ce téléphone mystère de Back Market à 299 euros ?

Pour fêter ses 10 ans, Back Market fait le plein d'annonces : vendeurs en boutique, nouveau grade premium, remplacement express et surtout, le lancement de Tel !, une boîte mystère contenant un smartphone haut de gamme pour 299 euros.

Au fil des années, Back Market a su que le reconditionné pouvait être synonyme de qualité et de fiabilité. Avec plus de 15 millions de clients dans quelque 18 pays, et un taux de retour inférieur à 4 %, la plateforme a réussi à s'imposer comme une véritable alternative écologique sur le marché des smartphones. En effet, l'impact environnemental de la fabrication de nouveaux produits électroniques est colossal, non seulement à cause de l'extraction de matières premières, de l'énergie et des ressources nécessaires à l'assemblage, mais aussi des déchets électroniques que le renouvellement des appareils entraîne.

À l'occasion de ses 10 ans d'existence, l'entreprise fait le plein d'annonces, dont le lancement d'une offre un peu particulière : une boîte mystère. Baptisée Tel !, elle prend la forme d'un colis jaune et noir contenant un smartphone conditionné haut de gamme, sorti entre 2020 et 2023. Le tout pour la modique somme de 299 euros. Un tarif réellement avantageux au vu de la qualité des appareils. Il y a toutefois une condition : vous ne saurez pas quel modèle précis vous recevrez avant l'ouverture de la boîte.

Tel ! : une boîte surprise avec un smartphone haut de gamme

Ces fameuses boîtes mystères contiennent un smartphone bénéficiant du grade d'état le plus élevé de la marque, "parfait état". Initialement, ce grade concerne uniquement l'extérieur du téléphone, mais la plateforme assure que les appareils respectent son "pacte qualité", avec un téléphone "100 % fonctionnel" et une batterie possédant au moins 85 % de sa capacité initiale. Le produit est garanti 1 an avec retour gratuit sous 30 jours.

Il y a deux types de boîtes afin que l'acheteur puisse tout de même choisir son système d'exploitation, entre Android ou iOS. La boîte Android peut contenir un Samsung Galaxy S22 (sorti en 2022, encore deux ans de mises à jour), un Galaxy S23 (sorti 2023, encore 6 ans de mises à jour) ou un Galaxy Z Flip 4 (sorti en 2022, encore deux ans de mises à jour). Quant à la boîte iOS, elle peut contenir un iPhone 12, 13 ou 14. Le modèle le plus ancien, l'iPhone 12, devrait être mis à jour jusqu'en 2025, voire 2026.

On peut le voir, il y a une grande disparité entre les différents smartphones proposés.Ils n'ont pas la même puissance, le même concept – le Galaxy Z Flip 4 est un écran pliant, ce qui peut ne pas plaire à tout le monde – ni le nombre d'années de mises à jour restantes. Ce point-là en particulier conditionne la durée de vie du smartphone, car un appareil ne recevant plus de mises à jour de sécurité s'expose à des tentatives de piratage.

Bref, il faut espérer avoir de la chance. Après, ces boîtes mystères restent tout de même avantageuses, car les smartphones les plus anciens proposés avec Tel ! valent tout de même, neuf, largement plus de 300 euros.

Back Market : des annonces à foison

Cette initiative s'inscrit dans une toute nouvelle campagne baptisée "Flambant Vieux". Un slogan provocateur qui inverse la notion de "flambant neuf" chère aux publicitaires et tombe pile au moment où Apple lance son iPhone 16, qui brille justement par son manque de réelles nouveautés, raillant ainsi la firme à la pomme qui participe au renouvellement trop fréquent d'appareils électroniques.

© Back Market

Back Market en profite également pour lancer un nouveau grade. En effet, pour aider à s'y retrouver, la plateforme propose différents grades d'état de l'appareil : correct, très bon état et parfait état. Celui-ci porte habituellement sur l'état extérieur du produit. Mais le nouveau grade, baptisé "Premium", vient également garantir que les appareils sont reconditionnés uniquement avec des pièces d'origine du fabricant et n'auront aucun défaut esthétique. Et là où Back Market garantit habituellement une batterie à 85 % minimum de sa capacité, le grade premium promet 90 % minimum.

© Back Market

Back Market va également lancer en 2025 un service de "remplacement express". Ainsi, si le smartphone reconditionné tombe en panne, l'utilisateur recevra gratuitement un appareil de remplacement. De quoi lever les derniers freins à l'achat. Enfin, Back Market inaugure un partenariat avec Bouygues Telecom. Les clients de l'opérateur pourront désormais acquérir un smartphone reconditionné adossé à un forfait mobile à un tarif réduit. De quoi toucher de nouveaux adeptes !