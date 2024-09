Test Honor Magic V3 : la minceur au prix fort

Honor rebat les cartes dans le petit monde des smartphones pliables. Son Magic V3, le plus fin du monde dans sa catégorie, ne néglige pas pour autant tout ce qui constitue un bon smartphone. Mais la facture est salée.

Avec son Magic V3, Honor signe le smartphone pliable le plus fin du monde. Rien que ça. De quoi pavaner devant le taulier Samsung avec son Galaxy Z Fold6 et le challenger Google avec son Pixel 9 Pro Fold fraîchement débarqué sur notre territoire. C'est bien simple, ce smartphone pliable présente une épaisseur similaire — et parfois moindre — à celle d'un grand smartphone classique. Une jolie prouesse dont la marque chinoise nous avait déjà gratifiés l'an passé avec le Magic V2, mais poussée encore un cran au-dessus aujourd'hui.

De quoi, peut-être, faire sauter les réticences de ceux qui trouvent encore les smartphones pliants trop gros et trop massifs… et qui ne regardent pas à la dépense. Car c'est le pendant de cette évolution technologique. Si l'on trouvait que Samsung y allait un peu fort sur le prix de son Z Fold (à partir de 1999 euros), la réponse de Honor tape tout aussi fort dans le portefeuille. C'est probablement le prix à payer, aujourd'hui, pour profiter d'un smartphone d'avant-garde avant que d'avantage de marques ne se plient à l'exercice et qu'une vraie concurrence ne se mette en place pour faire chuter les prix. En attendant, nous avons pu utiliser ce Magic V3 pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Test Honor Magic V3 : un design tout en finesse

Changement de cap pour le design de ce Magic V3. Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, ce qui frappe en premier les yeux, et indubitablement la prise en main, c'est sa finesse. Voyez plutôt : 9,2 mm d'épaisseur une fois replié. Comptez 12,1 mm pour la Galaxy Z Fold6 de Samsung, 11,7 mm pour le OnePlus Open et 10,5 mm pour le tout frais Google Pixel 9 Pro Fold. Quelques millimètres qui n'ont l'air de rien mais changent tout. Replié, ce Magic V3 est à peine plus épais (0,6 mm) qu'un Galaxy S24 Ultra. Honor se rapproche donc de plus en plus du gabarit des smartphones classiques malgré la présence de deux écrans. Une jolie prouesse technique. Côté poids en revanche, mieux vaudra le glisser dans une poche solide avec ses 230 g.

À gauche, le Google Pixel 9 Pro Fold, au centre le Honor Magic V3, à droite, le Samsung Galaxy S24 Ultra © CCM

Au-delà de la finesse, le Magic V3 s'orne à présent au dos d'un ilot photo assez massif qui semble devenir sa marque de fabrique sur ses modèles haut de gamme. Celui-ci est posé sur un octogone métallisé plutôt seyant. Notons enfin que l'appareil bénéficie d'une certification IPX8 pour résister à l'eau mais pas à la poussière. Et, petit bonus par rapport au modèle de Samsung : la marque fournie une coque de protection dans la boîte.

Test Honor Magic V3 : un écran interne très confortable

L'avantage des smartphones pliables est bien sûr de profiter de deux écrans. L'un externe pour la majorité des tâches du quotidien, comme avec un smartphone classique, l'autre externe offrant une surface d'affichage doublée pour regarder des photos, des vidéo ou travailler dans de meilleures conditions. Sur le Magic V3, les évolutions sont minimes vis-à-vis de son prédécesseur. L'écran externe affiche une taille de 6,43 pouces quand la dalle interne présente un gabarit de 7,92 pouces. La firme indique avoir amélioré leur luminosité, ce qui ne nous a pas sauté vraiment aux yeux.

Il n'empêche, ces deux écrans offrent une très belle lisibilité quelles que soient les conditions de lumière ambiante. Un travail particulier a été porté sur le pli de l'écran interne. Il se fait de moins en moins visible.

Test Honor Magic V3 : des performances dans la moyenne

Taille écran externe 6,43 pouces Définition écran externe 1060 x 2376 pixels Technologie écran externe Amoled Taux de rafraîchissement 120 Hz Taille écran interne 7,92 pouces Définition écran interne 2344 x 2156 pixels Technologie écran interne Amoled Taux de rafraîchissement 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Adreno 750 Mémoire vive 12 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 40 + 50 Mpx Capteur photo (selfie) 20 + 20 Mpx Vidéo Jusqu'à 4K 60 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte sur le côté Reconnaissance faciale Oui Batterie 5150 mAh Android 14 Dimensions plié 156,6 x 74 x 9,2 mm Dimensions déplié 16,6 x 145,3 x 4,35 mm Poids 230 g

Inévitablement, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm que l'on retrouve à bord de cet appareil haut de gamme. Il est ici épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage dans une configuration unique. Sans grande surprise, l'appareil s'en sort allègrement dans tous les benchmarks auxquels nous l'avons soumis. Il reste toutefois un poil en-dessous du Galaxy Z Fold6. La raison est simple : jouer la finesse implique de brider un peu l'enthousiasme du processeur pour éviter la surchauffe. Un point sur lequel le Magic V3 est tout de même à la peine puisque l'appareil tend à grimper en température lorsqu'il est fortement sollicité. Néanmoins, l'usage reste très confortable, y compris en jeu.

Côté logiciel, Honor ne joue pas au même jeu que ses concurrents qui tendent à étaler les fonctions d'intelligence artificielle à tout va. Ici l'IA est saupoudrée avec parcimonie. On retrouve les fonctions de retouche d'image classiques auxquelles vient s'ajouter le Portail Magic présent sur les précédents appareils. Il permet, en glissant un élément sur le bord de l'écran (du texte, une image, une adresse) d'ouvrir l'application adéquate pour l'expédier à un contact, ouvrir Maps, une note ou encore une recherche Google.

Enfin, Honor ne parvient pas à se hisser au niveau de Samsung et de Google quant au suivi logiciel. La marque propose 4 ans de mises à jour d'Android et 5 ans de correctifs de sécurité (contre 7 ans pour le Coréen et l'Américain). Sur un smartphone de ce prix, on aurait apprécié que le Chinois s'aligne sur ses concurrents.

Test Honor Magic V3 : une belle polyvalence en photo

Les smartphones pliants, pourtant très chers, se contentent souvent d'un volet photo sous-dimensionné par rapport aux modèles premium. Pour ce Magic V3, Honor relève toutefois le niveau. L'appareil s'appuie sur trois modules : un grand-angle de 50 Mpx (f/1,6), un ultra grand-angle de 40 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif 3,5x de 50 Mpx (f/3,0). On retrouve au sommet de l'écran externe une caméra selfie de 20 Mpx (f/2,2) et une anecdotique caméra selfie de 20 Mpx (f/2,2) également sur l'écran interne.

De jour, le grand-angle donne entière satisfaction avec des clichés bien nets aux couleurs naturelles. Le piqué est lui aussi excellent et les détails nombreux. C'est un sans-faute.

Le téléobjectif donne lui aussi de bons résultats mais que l'on aurait souhaités plus précis. Le lissage peut se montrer parfois agressif. Jusqu'en 3,5x tout va bien. Au-delà, les choses se compliquent.

1X © CCM

2x © CCM

3,5x © CCM

10x © CCM

L'ultra grand-angle s'en sort allègrement en journée. Les détails sont nombreux, la colorimétrie correcte.

Lorsque la lumière tombe, l'appareil se démène pour éclairer la scène. Il en résulte parfois des clichés qui manquent de naturel. Néanmoins, on apprécie encore la quantité des détails présents dans l'image.

Notons enfin que, comme le Honor 200 Pro que nous avons testé au début de l'été, le Magic V3 propose lui aussi un mode portrait réalisé en partenariat avec le studio artistique parisien Harcourt. À vous les portraits noir et blanc (ou couleur) flanqués de la patte Harcour qui fait toujours son petit effet.

Test Honor Magic V3 : une bonne autonomie

Malgré toute sa finesse, Le Magic V3 peut aussi se vanter d'embarquer la batterie la plus grande dans un smartphone pliant. Elle offre une capacité de 5150 mAh. C'est 750 mAh de plus que dans le Z Fold6, 500 mAh de plus que dans le Pixel 9 Pro Fold et 345 mAh de plus que le OnePlus Open. Lamarque utilise une autre technologie que le traditionnel Lithium polymère lui permettant d'affiner la taille de l'accu tout en augmentant sa capacité. Et ça fonctionne bien. Ainsi armé, le Magic V3 est parvenu à tenir un peu plus d'une journée et demie sans passer par la case recharge. Attention, évidemment, plus on utilise le grand écran interne plus la décharge sera rapide.

Pour la recharge, l'appareil accepte la charge rapide 66 W (et même 50 W sans fil). Mais encore faut-il disposer du chargeur de la marque qui n'est pas fourni dans la boîte. Avec notre chargeur Anker 100 W, il nous a fallu 1h15 pour refaire le plein. 30 minutes de charge ont permis de retrouver 48 % de batterie. On continue de rêver du jour où les systèmes de charge propriétaires disparaîtront.

Test Honor Magic V3 : une facture très salée

Pour ceux qui lorgnent du côté des smartphones pliables, la proposition du Magic V3 est, à nos yeux, la plus intéressante du moment. Son design tout en finesse, sa prise en main confortable, son volet photo réussi et sa bonne autonomie font nettement pencher la balance en sa faveur face à une concurrence encore un peu faiblarde. Il prend donc une petite avance… en attendant que ses rivaux musclent leur jeu. L'offensive ne viendra pas du côté de Google mais plutôt des autres Chinois comme Oppo ou encore OnePlus qui ne devraient plus tarder à dévoiler leur riposte.

Samsung de son côté serait aussi sur le point de présenter une version " Slim " de son Z Fold6. Mais pour tous ceux qui souhaitent simplement renouveler leur smartphone et, pourquoi pas, s'orienter vers un modèle plant, la facture se révèle encore beaucoup très salée. Même avec les offres de lancement et un prix qui tombe de 1999 à 1699 euros (avec un chargeur sans fil, un chargeur filaire et des écouteurs offerts encore en plus), le Magic V3 reste un gros investissement par rapport aux smartphones classiques offrant des performances supérieures et de meilleurs résultats en photo pour le même prix, voire pour moins. Les smartphones à écran pliable demeurent encore cette année réservés aux plus fortunés.