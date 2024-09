Apple Keynote 2024 : comment suivre la conférence de rentrée en direct

C'est ce soir, lundi 9 septembre à 19 h heure française qu'Apple tiendra sa traditionnelle conférence de rentrée pour présenter ses nouveautés, et notamment l'iPhone 16. Voici comment suivre la conférence en direct sur Internet.

C'est une tradition désormais bien établie. Chaque année en septembre, Apple tient une conférence de rentrée (une keynote comme on l'appelle) pour présenter ses nouveautés. Et 2024 n'échappe pas à la règle, à un petit détail près sur le choix de la date. Car au lieu d'un mardi, comme c'est de coutume à Cupertino, la firme à la pomme a du décaler sa présentation au lundi 9 septembre, en raison du débat télévisé entre les candidats à la présidence des États-Unis qui se teindra le 10.

Excepté ce petit décalage temporel, le principe reste identique. La grand-messe sera l'occasion pour Tim Cook et ses équipe de lever le voile sur de nouveaux produits, à commencer par l'iPhone 16, le nouveau smartphone vedette, dans ses différentes déclinaisons (voir notre article). Si les prévisions des oracles se révèlent justes, comme souvent, Apple devrait également présenter des nouvelles montres connectées, les Apple Watch, ainsi que de nouveaux AirPods, ses célèbres écouteurs sans fil.

Et comme c'est le cas depuis plusieurs années, seuls quelques privilégiés – toujours les mêmes – sont invités en Californie pour assister à l'événement sur place, à l'Apple Park de Cupertino. Mais nul besoin pour autant de faire partie de cette caste pour suivre la conférence, puisqu'elle sera diffusée en direct en vidéo sur le site d'Apple, sur YouTube et même sur cette page, à partir de 19 h heure française. Vous pouvez donc suivre toute les annonces en temps réel, en profitant en plus de sous-titre sen français. Et même les revoir à n'importe quel moment, puisque ces vidéos seront disponibles en replay. Et même si vous n'êtes pas passionné par les nouveautés Apple, vous pourrez toujorus vous amuser à compter les amazing, exciting et autres superlatifs dont les intervenants ponctuent leurs discours enthousiastes. Mais également observer l'attitude très particulière que les présentateurs adoptent pendant ces conférences, comme nous l'expliquons dans notre article.

Voir la keynote en direct sur le site d'Apple

Voir la keynote d'Apple en direct sur YouTube

Apple Keynote 2024 : une conférence avancée pour raison d'État

il y a quelques jours, à la fin août, Apple avait officiellement annoncé que sa prochaine keynote se tiendra le lundi 9 septembre 2024 à 19 heures, heure de Paris. Ce choix de date constitue une petite surprise, la firme de Cupertino ayant habituellement l'habitude de tenir cet événement annuel le mardi. La modification de dernière minute s'explique par un conflit d'agenda avec le débat présidentiel américain entre Donald Trump et Kamala Harris, prévu pour le 10 septembre, date évoquée initialement par certains observateurs pour la conférence d'Apple. En avançant son événement d'un journ, Apple espère capter l'attention des médias et de ses fans.

Le slogan de cette année, "It's Glowtime" (littéralement, "C'est le moment de briller", traduit en français par "Lumière sur le futur"), promet un regard vers l'avenir, en mettant en avant l'intelligence artificielle et d'autres innovations technologiques. Malgré le changement de date inhabituel, la keynote du 9 septembre s'annonce comme l'un des événements les plus importants de l'année pour Apple. Avec des annonces attendues autour de l'iPhone 16, de l'Apple Watch Series 10 et de potentielles nouvelles versions des AirPods,

© Apple

Apple Keynote 2024 : iPhone 16, Apple Watch, AirPods et Apple Intelligence

Comme attendu, l'iPhone 16 sera au centre de toutes les attentions. Bien que son design extérieur ne devrait pas marquer de rupture majeure par rapport à l'iPhone 15, c'est à l'intérieur que l'évolution se fera sentir. L'iPhone 16 sera équipé de la puce A18 et de 8 Go de RAM, promettant de belles performances, notamment en matière d'intelligence artificielle grâce à Apple Intelligence. Cette nouvelle brique logicielle permettra des interactions plus intuitives avec Siri et des améliorations notables en matière de photographie, avec un nouveau module photo repensé et un bouton capacitif pour faciliter les prises de vue.

Pour les amateurs de photographie, les modèles Pro et Pro Max promettent d'offrir des innovations supplémentaires. En plus d'un zoom optique 5x et de capteurs photo disposés verticalement, un bouton d'action fera son apparition sur toute la gamme, un atout jusque-là réservé aux modèles Pro.

Outre l'iPhone 16, la keynote célébrera également les 10 ans de l'Apple Watch avec l'introduction de la Series 10. Cet anniversaire promet quelques surprises, notamment des écrans plus grands et plus fins, ainsi que des améliorations en matière de santé. On parle notamment de la surveillance de la pression artérielle, de l'apnée du sommeil, et d'une meilleure autonomie. La version la plus haut de gamme, l'Apple Watch Ultra 3, devrait également être dévoilée, bien que les améliorations semblent plus modestes.

Le slogan "Lumière sur le futur" semble indiquer que l'intelligence artificielle jouera un rôle central lors de cette keynote. Apple prévoit de déployer de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, qui amélioreront non seulement l'expérience utilisateur avec Siri, mais aussi l'ensemble de l'écosystème iOS 18. Toutefois, ces fonctions pourraient ne pas être disponibles immédiatement dans certaines régions, notamment en Europe, où Apple a déjà indiqué que certaines innovations arriveraient en 2025.