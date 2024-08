JO 2024 : les athlètes revendent déjà leur Samsung Galaxy Z Flip 6

Pour les JO, Samsung a offert un Galaxy Z Flip 6 Édition Olympique à tous les athlètes. Toutefois, certains revendent déjà les smartphones en édition limitée sur Internet. Mais attention, ce n'est pas donné…

Habituellement, Samsung donne rendez-vous à ses utilisateurs en août pour le lancement de ses nouveaux Galaxy Z Flip et Fold. Mais, cette année, le constructeur coréen a exceptionnellement décalé la date de sortie de ses nouveaux fleurons à juillet (voir notre test). La raison ? Les Jeux olympiques 2024, dont il est un des sponsors officiels. L'occasion parfaite pour promouvoir la sixième génération de ses smartphones pliants, en leur offrant une visibilité inégalable.

Samsung en a même profité pour présenter une édition limitée du Galaxy Z Flip 6, d'un coloris jaune avec une gravure spéciale JO au dos de l'appareil, qu'il a offert aux 17 000 athlètes participant à la compétition. Les sportifs se prennent d'ailleurs en photo sur le podium en gage de promotion pour la marque. Les nouveaux smartphones sont livrés avec une carte eSIM Orange offrant 100 Go de données 5G, une carte virtuelle d'accès illimité et gratuit aux transports publics Île-de-France Mobilités (IdFM) et des crédits pour consommer à volonté dans les distributeurs de boissons du fournisseur officiel. Toutefois, certains ont visiblement préféré revendre le cadeau sur des sites spécialisés comme Leboncoin ou eBay. Plusieurs annonces ont fait leur apparition ces derniers jours, avec des prix fluctuants entre 1 110 € et 2 992 €, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Samsung Galaxy Z Flip 6 : plus de 2 000 euros l'édition limitée

Les fans de sport et de technologie peuvent donc trouver sur Internet plusieurs modèles, parfois encore sous scellés, vendus avec le mot d'accueil de Samsung et les différents goodies offerts. La plupart des annonces soulignent la rareté de l'appareil : "Téléphone en édition limitée uniquement délivré aux athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024", peut-on par exemple lire. Notons que sur le site officiel Samsung, le modèle Galaxy Z Flip 6 en édition non limitée est en vente à partir de 1 199 €.

D'après Le Parisien, Samsung a bien identifié le problème et en a informé le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs. Il a toutefois été convenu que les athlètes pouvaient disposer de leurs cadeaux comme ils le souhaitent. Seuls les appareils vendus après avoir été volés aux délégations olympiques seront désactivés à distance après concertation avec la police. Autant dire que pour certains, alors que de nombreux athlètes participant aux Jeux Olympiques ne sont pas payés par leur fédération ou le CIO, pouvoir récupérer plus de 2 000 euros par ce biais représente un gain financier plus qu'agréable.