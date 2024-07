Test Samsung Galaxy Z Fold6 : trop cher pour peu de nouveautés

Si la sixième version du grand smartphone pliant de Samsung profite de quelques améliorations, le Galaxy Z Fold6 manque de véritables innovations par rapport à son prédécesseur. Et il ne justifie pas son prix, plutôt dissuasif.

Le pionnier du smartphone pliable (avec Huawei, ne l'oublions pas), livre en cet été 2024 sa nouvelle vision de son Galaxy Z Fold. Enfin, nouvelle, ne vous emballez pas trop. Le Fold6 reprend et améliore ce que les modèles précédents ont étrenné avant lui. À croire que Samsung ne jette jamais un œil sur ce qui se passe chez la concurrence notamment chez Honor et OnePlus. Étrange de la part du Coréen qui donne de fait l'impression de se reposer sur ses lauriers.

Certes, le Z Fold conserve son aura et demeure un digne représentant du savoir-faire et de la maîtrise de Samsung sur le sujet des smartphones pliables. La patte du constructeur reste remarquable, tout comme les atouts indéniables de ce smartphone pour qui recherche un modèle capable de se muer en un mouvement en tablette. Mais pour ce Z Fold6, on en attendait un peu plus. Nous avons pu tester les Galaxy Z Fold6 pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Samsung Galaxy Z Fold6 : l'avis de CCM Design soigné

Affichages bien lumineux

OneUI et IA en bonne harmonie

Très bon suivi des mises à jour

Polyvalence en photo Prix bien trop élevé

Écran externe trop étroit

Épaisseur encore trop importante

Temps de recharge trop long

Pli de l'écran mal maîtrisé

Samsung Galaxy Z Fold6 : un design inscrit dans la continuité

Difficile de ne pas voir le lien de parenté qui unit le nouveau Z Fold6 à la famille S24 de Samsung. Le coréen a retravaillé le design de son produit pour renforcer son identité. Les tranches du smartphone sont ainsi, comme sur le S24 Ultra, bien plates et les coins bien marqués sur les angles. Un joli rectangle. Le résultat est très réussi et la robe d'aluminium qui au dos n'accroche pas les traces de doigts, produit son petit effet classe et élégant.

Ce que l'on regrette en revanche c'est l'absence (ou l'impossibilité ?) de prise de risque quant à l'épaisseur de l'appareil. Et l'on se rend compte que l'écart se creuse avec la concurrence chinoise. Le Z Fold demeure très épais. Plié, l'appareil affiche encore 12,1 mm d'épaisseur soit bien plus qu'un smartphone classique mais aussi que le Honor Magic V2 sorti l'an passé avec ses 9,9 mm ou encore le OnePlus Open et ses 11,7 mm. Ce qui rend ce Z Fold un brin trapus.

À gauche un Galaxy S24 Ultra (déjà bien épais), à droite, le Z Fold6 © CCM

Une impression renforcée par le choix de la taille de l'écran externe de 6,3 pouces et son ratio de 21:9. Même s'il a gagné en largeur par rapport à l'an passé, cet écran paraît toujours étroit. Et l'on s'en rend rapidement compte dès qu'il s'agit de rédiger un message ou, pire, un email. En passant d'un smartphone classique au Z Fold et son écran étriqué, les fautes de frappe sont légion tant les touches du clavier virtuel sont serrées les unes contre les autres. Là encore, Samsung campe sur ses positions par rapport à la concurrence qui dote ses smartphones pliables d'un écran externe d'une largeur plus standard et plus propice aux usages qu'on en attend.

À gauche, le Z Fod6, à droite, le S24 Ultra © CCM

Terminons le tour du propriétaire par quelques légers changements apportés à la conception de l'appareil. Il bénéficie maintenant d'une certification IP48 pour résister aux plongeons accidentels dans l'eau mais surtout un peu mieux à la poussière. Le Fold a également perdu quelques grammes (14 pour être précis) ce qui sur un smartphone de 239 g tout de même ne se ressent pratiquement pas.

Samsung Galaxy Z Fold6 : deux écrans lumineux mais pas toujours confortables

Le principal avantage principal d'un smartphone pliable, c'est bien entendu de disposer de deux écrans. L'écran externe pour la plupart des usages et le grand écran interne pour les applis que nécessitent plus d'espace. Comme évoqué ci-dessus, l'écran externe de 6,3 pouces se révèle un poil étroit pour être vraiment confortable au quotidien. S'il s'agit de regarder des images, de prendre des photos ou de consulter un site Web, pas de problème. En revanche, dès que l'on doit saisir du texte sur le clavier virtuel, ça se complique. Dommage car cet écran se montre bien lumineux et agréable à l'œil. On regrette toutefois que pour un smartphone de cette trempe et à ce prix, Samsung n'ait pas adopté le même traitement antireflet que sur le S24 Ultra.

L'écran interne de 7,6 pouces avec sa définition de 2160 x 1856 pixels est de son côté une réussite. Lui aussi se révèle très lumineux… et réfléchissant. Cependant, on remarque que Samsung est à la peine avec la pliure. Contrairement à la concurrence qui fournit un travail remarquable dans ce domaine, le pli de l'écran du Z Fold6 demeure assez visible lorsqu'on le regarde un peu de côté. Gênant lorsqu'il s'agit de faire profiter son entourage d'un diaporama photo ou d'une vidéo. Ce pli est également bien présent sous les doigts. Encore une fois, Samsung devrait jeter un œil au savoir-faire de OnePlus qui maîtrise presque à la perfection la manière de faire disparaître ce pli disgracieux.

Samsung Galaxy Z Fold6 : des performances au top

Fiche technique

Taille écran externe 6,3 pouces Définition écran externe 968 x 2376 pixels Technologie écran externe Amoled Taux de rafraîchissement 120 Hz Taille écran interne 7,6 pouces Définition écran interne 2160 x 1856 pixels Technologie écran interne Amoled Taux de rafraîchissement 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Adreno 750 Mémoire vive 12 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 50 + 12 + 10 Mpx Capteur photo (selfie) 4 Mpx Vidéo Jusqu'à 8K 30 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte sur le côté Reconnaissance faciale Oui Batterie 4400 mAh Android 14 Dimensions plié 153,5 x 68,1 x 12,1 mm Dimensions déplié 153,5 x 132,6 x 5,6 mm Poids 239 g

Nous n'allons pas trop nous attarder sur les performances. Ce modèle haut de gamme de Samsung est évidemment propulsé par un SoC digne de cette catégorie, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm estampillé " For Galaxy " pour le coup. Les performances sont donc au rendez-vous avec des scores très honorables dans les différents benchmarks auxquels nous l'avons soumis.

En jeu, l'appareil s'en sort aussi haut la main. Nous avons pu faire tourner notre titre de référence Genshin Impact sur l'écran interne à 60 images par seconde en conservant un niveau de détails élevé. Néanmoins, l'appareil tend à chauffer assez rapidement lorsqu'il est soumis à des tâches gourmandes. Avec le test SolarBay de 3D Mark (qui met en avant le RayTracing) sa température est passée de 26° à 43°.

Samsung Galaxy Z Fold6 : une surcouche logicielle dopée à l'IA

Lors de notre test du Galaxy Z Flip6, nous avions beaucoup apprécié les avancées de Samsung pour saupoudrer ici et là quelques pincées d'intelligence artificielle. Le Z Fold6 est logé à la même enseigne. Il profite lui aussi des fonctions de retouches photo matinées d'IA génératives et de quelques fonctions pour l'édition et la génération de texte ou encore la traduction. Des éléments qui ne devraient d'ailleurs pas tarder à arriver sur la génération précédente du Fold. Nous vous invitons à lire notre test puisque les fonctions liées à l'IA (excepté le recadrage automatique lors de la prise de vue qui reste exclusif au Z Flip6) sont rigoureusement identiques.

Image originale © CCM

Image avec un élément ajouté par IA générative © CCM

Bon point également, Samsung s'engage sur un suivi de 7 ans de mises à jour majeures et de correctifs de sécurité pour ce Z Fold6.

Samsung Galaxy Z Fold6 : une amélioration en photo, sauf en basse lumière

Samsung semble toujours à la peine pour proposer un excellent volet photo sur son smartphone pliable, le plus cher de tous les modèles de son catalogue, rappelons-le. Le Z Fold6 affiche donc des prestations inférieures à celles du S24 Ultra sorti au début de l'année. Il faudra donc se contenter ici d'un trio de capteurs composé d'un grand-angle de 50 Mpx (f/1,8), d'un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et d'un téléobjectif 3x de 10 Mpx (f/2,4). Enfin, cachée derrière la dalle de l'écran interne, on retrouve une caméra selfie de 4 Mpx (f/1,8) dont l'utilité reste encore à prouver.

De jour, le module grand-angle délivre de bons résultats. Les clichés sont de bonne facture et bien détaillés mais restent en-dessous de ce que peut fournir le S24 Ultra.

Le module ultra grand-angle armé de son capteur de 12 Mpx délivre des résultats corrects, sans plus. Les images subissent une légère perte des couleurs et des déformations sur les côtés. Classique mais à ce tarif, ce n'est pas acceptable.

Le téléobjectif tire son épingle du jeu avec une bonne qualité et des détails bien présents. Au-delà de 3x (l'appareil peut grimper jusqu'à 30x), le bruit numérique s'installe et le lissage s'avère bien trop prononcé pour des images exploitables. Là encore, on attendait mieux.

X3 © CCM

X10 © CCM

X20 © CCM

X30 © CCM

C'est surtout lorsque la lumière baisse que le Z Fold6 rencontre des soucis. Les couleurs ont tendance à perdre de leur naturel. Si les résultats sont suffisants pour des publications sur les réseaux sociaux, ils restent en-dessous de ce que peuvent proposer certains smartphones bien moins chers.

Samsung Galaxy Z Fold6 : une bonne autonomie mais une recharge trop lente

Pour alimenter ce smartphone géant, Samsung s'appuie sur une batterie de 4400 mAh. C'est un peu court mais suffisant si l'on se contente d'utiliser l'appareil principalement fermé. Il a ainsi tenu un peu plus de 15 heures avec notre test PCMark. De quoi tenir largement une bonne journée et demie, ce qui est plutôt pas mal. Mais le propre d'un smartphone pliable est de recourir à son grand écran interne. Si vous souhaitez l'utiliser fréquemment, ne comptez pas sur plus d'une journée.

Et ne comptez pas non plus refaire le plein rapidement pour repartir en soirée. Cela fait maintenant des années que ça dure et Samsung persiste. La recharge de ce Z Fold6 est limitée à 25 W (et le chargeur n'est évidemment pas fourni même pour un smartphone à 2000 euros). Relié à notre chargeur Anker de 100 W, l'appareil a récupéré 100 % de charge en 1h20. C'est bien trop lent et il serait temps que Samsung se mette à la page.

Samsung Galaxy Z Fold6 : faut-il craquer pour le grand smartphone pliant de Samsung ?

Avec son Z Fold6, Samsung peine à surprendre. Le concept du smartphone pliant au format livre n'est plus une nouveauté et la concurrence a dépassé le pionnier. Honor, OnePlus, Google ou encore Xiaomi dont on espère l'arrivée en France de son nouveau Mix Fold, semblent bien plus tournés vers l'innovation que le Coréen.

Certes, le Z Fold6 n'est pas un mauvais smartphone. Il profite du savoir-faire de Samsung en la matière mais surtout de l'image de marque de son constructeur. Mais pour 2000 euros, on en attendait plus. Plus de finesse, plus de qualité en photo, plus d'autonomie, plus de vitesse dans la recharge… et moins de pli sur l'écran interne. Les efforts de Samsung semblent se concentrer pour le moment principalement sur le volet logiciel avec l'ajout de nombreuses fonctions IA. C'est une réussite mais il y a fort à parier qu'elles n'intéresseront qu'une mince frange des utilisateurs passés les premiers instants de découverte.

Le Z Fold6 peut toutefois trouver son intérêt auprès des professionnels qui souhaitent conserver à portée de main un smartphone géant dans la poche. Mais on regrette dans ce cas l'absence d'un stylet (facturé en option 60 euros ou 100 euros avec une coque capable de l'accueillir) qui aurait permis de prendre des notes facilement et de les retranscrire lisiblement grâce à la fonction présente dans le mobile. Encore une fois, pour 2000 euros, le compte n'y est pas.