OnePlus Nord 4, Pad 2 et Watch 2R : des tarifs agressifs pour faire bouger la concurrence

Dernier constructeur à faire ses annonces pour l'été, OnePlus ne fait pas dans la demi-mesure. Son nouveau smartphone de milieu de gamme, sa tablette et sa montre connectée jouent la carte du prix serré.

Après Oppo, Motorola et Samsung, les renouvellements de gammes de smartphones de ce début d'été se poursuivent. Cette fois-ci, c'est au tour du Chinois OnePlus de se plier à l'exercice. Au programme, le nouveau modèle de milieu de gamme de sa série Nord qui fête au passage ses 4 ans, le Nord 4, mais pas seulement. Le constructeur profite de son lancement moindial à Milan pour délivrer également une nouvelle tablette, la Pad 2, ainsi qu'une déclinaison plus abordable de sa montre connectée Watch 2, la Watch 2R.

OnePlus Nord 4 : un appareil conçu pour durer

Avec cette quatrième itération du Nord, OnePlus mise sur la durabilité. L'appareil est conçu autour d'un boîtier monocoque tout en aluminium. Ce qui, pour un smartphone de cette catégorie lui donne un certain cachet. Nous avons pu en apprécier le design et le prendre en main lors de sa présentation officielle ce 16 juillet. Notre exemplaire adopte une robe argentée au style industriel qui n'est pas désagréable à l'œil.

L'épaisseur reste maîtrisée, juste sous la barre des 8 mm. L'appareil respire la solidité et l'on apprécie toujours autant la présence du slider, le petit bouton à glissière sur la tranche gauche pour gérer le son, marque de fabrique de OnePlus. Par ailleurs, la connexion 5G reste de mise même avec ce boîtier monocoque. OnePlus a rusé pour placer les antennes différemment afin de maintenir une bonne réception du signal.

© OnePlus

En façade, le Nord 4 profite d'un écran Amoled de 6,7 pouces, rafraichi jusqu'à 120 Hz pour une luminosité indiquée à 2150 nits en pic. Sous le capot, un SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 est à l'animation associé à 12 ou 16 Go de RAM selon les configurations. De ce que nous avons pu constater, les applications, tout comme Android 14 tournent sans accroc. Ce que l'on apprécie surtout, c'est la volonté de OnePlus de faire durer son appareil également côté logiciel. La firme promet 4 ans de mises à jour majeures d'Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Une première et surtout un joli pas en avant pour les smartphones de milieu de gamme qui ne sont habituellement pas aussi bien lotis.

Côté photo, rien de spectaculaire. On y déniche un capteur principal de 50 Mpx et un module ultra grand-angle de 8 Mpx. Pas de quoi révolutionner le monde de la photo mais d'après nos premiers essais, cela paraît suffisant pour produire des clichés très acceptables.

Enfin, l'appareil embarque une batterie généreuse de 5500 mAh et propose une charge rapide jusqu'à 100 W. Le OnePlus Nord 4 sera prochainement proposé à partir de 499 euros en version 12-256 Go et 599 pour la version 16-512 Go (en promo à 549 euros pour le lancement).

OnePlus Pad 2 et Watch 2R : les familles s'agrandissent

En marge du Nord 4, OnePlus a également profité de son lancement mondial à Milan pour enrichir d'autres gammes de produits. Une nouvelle tablette Pad 2 fait ainsi son entrée. Une étonnante tablette de 12 pouces animée par un SoC Snapdragon 8 Gen 3, la puce la plus performante de Qualcomm actuellement et que l'on retrouve dans les smartphones haut de gamme. De quoi se frotter sans rougir aux Galaxy Tab S9 de Samsung, dont la S9+ sa principale rivale équipée d'un SoC de la génération précédente. Sachant que, contrairement à l'an dernier, Samsung n'a pas profité de son événement Unpacked pour présenter de nouvelles tablettes. Le prix de cette nouvelle Pad 2 est fixé à 549 euros, là encore un tarif bien inférieur à ce qui se pratique chez le Coréen (à partir de 800 euros pour la Tab S9+).

© OnePlus

Autre annonce, la nouvelle montrer connectée Watch 2R. Ici, peu de changement par rapport à la Watch 2 introduite au printemps dernier au prix de 329 euros. Ce nouveau modèle 2R conserve les spécificités de son aînée, en particulier la présence de deux processeurs, qui permettent à cette tocante animée par WearOS de tenir environ 4 jours sans passer par la case recharge. Un processeur se charge d'exécuter le système de Google et l'autre, un modèle basse consommation, s'attache à faire tourner RTOS pour les applis nécessitant peu de ressources.

© OnePlus

Une belle performance donc sachant que WearOS n'est vraiment pas un bon élève sur le terrain de l'autonomie. Les différences avec la Watch 2 se jouent ailleurs, notamment sur le boîtier. L'acier inoxydable cède sa place à l'aluminium, plus léger et aussi moins cher. La Watch 2R sera commercialisée au prix de 279 euros.