Test Realme 12+ 5G : un smartphone très endurant au design premium

Pour son grand retour en France, Realme fait fort avec son 12+ 5G, un smartphone à moins de 300 euros au design premium qui se distingue par son autonomie extraordinaire. Un modèle séduisant pour un usage classique.

Après un retour sur la pointe des pieds sur le marché français avec le C67, un mobile d'entrée de gamme, la marque chinoise Realme entame un parcours de séduction et monte d'un cran. Le Realme 12+ 5G que nous testons ici s'offre des allures de smartphone haut de gamme… qu'il n'est pourtant pas. Pour 359 euros au tarif officiel (on le trouve déjà sous la barre des 300 euros chez plusieurs commerçants en ligne), le 12+ 5G joue la carte de la polyvalence pour un prix abordable. Mais sur ce terrain, la marque doit faire face à une concurrence féroce, bien installée et disposant d'une belle force de frappe incarnée par Xiaomi et ses Redmi Note mais aussi Samsung avec ses Galaxy A. Nous avons pu tester ce Reame 12+ 5G pendant plusieurs semaines, voici notre verdict.

Realme 12+ 5G : l'avis de CCM Design élégant et soigné

Bon écran Amoled

Photos de jour très correctes

Excellente autonomie

Charge rapide

Prix abordable Performances un peu justes

Ultra grand-angle perfectible

Mode portrait pas toujours efficace

Photos de nuit correctes sans plus

Nombre d'applis préinstallées

Suivi de mises à jour trop court

Realme 12+ 5G : un design soigné à l'aspect premium

Ce n'est pas parce que ce n'est pas cher que ça doit être moche. C'est un peu la philosophie de Realme retenue pour ce modèle 12+ 5G. L'appareil arbore ainsi un design peu commun pour un modèle de milieu de gamme. Le dos de l'appareil profite d'un soin particulier. Il est recouvert de similicuir (appelé aujourd'hui cuir vegan). Notre modèle de test couleur crème (il existe également un coloris vert canard) se pare au centre d'un liseré doré assez élégant bien qu'un peu bling-bling.

Marque de fabrique de Realme, l'ilot photo un peu disproportionné prend place dans la partie centrale supérieure avec ses quatre modules agencés en carré. Il présente lui aussi un aspect soigné. Les tranches de l'appareil, elles aussi couleur or, demeurent bien plates et agréables en mains. À noter que la tranche supérieure héberge une prise jack pour connecter un casque filaire.

L'ensemble est très réussi, avec ce design inspiré des montres de luxe. Le smartphone tient bien en main et son gabarit demeure tout à fait correct. Son épaisseur, malgré la présence d'une prise jack, est même inférieure à certains modèles plus haut de gamme avec 7,87 mm. Bien joué. Attention toutefois. Le 12+ 5G bénéficie d'une certification IP54 seulement. Il résiste donc un peu à la poussière mais mal à l'humidité.

Realme 12+ 5G : un écran confortable

À ce tarif, Realme réussi à équiper son smartphone d'un bon écran. Il s'agit d'une dalle Amoled de 6,67 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels). Pas de technologie LTPO ici mais un rafraîchissement à 60 ou 120 Hz tout de même. Côté luminosité, c'est tout bon avec un pic à 2000 nits. L'écran reste bien lisible en extérieur sous le soleil. La calibration des couleurs nous a paru très correcte même dans le mode par défaut (Vive).

Realme 12+ 5G : des performances passables

Fiche technique

Taille écran 6,67 pouces Définition écran 2400 x 1080 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 60-120 Hz SoC MediaTek Dimensity 7050 Mémoire vive 8 Go Stockage 256 Go Capteurs photos (dos) 50 + 8 + 2 Mpx Capteur photo (selfie) 16 Mpx Vidéo Jusqu'au 4K à 30 fps WiFi / Bluetooth 6 / 5.2 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5000 mAh Système Android 14 Dimensions 162,9 x 75,4 x 7,8 mm Poids 190 g

Smartphone de milieu de gamme oblige, Realme s'est tourné vers un SoC à la hauteur du prix. Le 12+ 5G est ainsi animé par un MediaTek Dimensity 7050 épaulé sur notre version par 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. La puce de MediaTek n'est pas un bolide mais elle remplit bien son office au quotidien. Nous n'avons pas constaté de latence dans le maniement de l'interface ou lors de la prise de photos. Avec notre panoplie de benchmarks habituels en revanche, ce n'est pas la fête. Le Realme 12+ 5G montre vite ses limites, notamment en jeu. Le GPU Mali-G68 MC4 n'est pas le meilleur compagnon pour cette activité. Avec notre titre de référence Genshin Impact, il ne faut pas espérer grimper à plus de 30 images par seconde avec un niveau de détails réglé sur faible. Et encore, lorsque l'écran s'anime un peu trop, des ralentissements surviennent. Pas de problème en revanche avec les jeux occasionnels moins gourmands.

Realme 12+ 5G : une interface surchargée d'applis

C'est l'une des tares bien connues des smartphones abordables : l'intégration d'applis tierces. Le procédé permet au constructeur de vendre de l'espace à des éditeurs sur son smartphone pour faire baisser le coût du côté de l'utilisateur final. La pratique touche tous les constructeurs, même Samsung sur ses modèles d'entrée de gamme. Mais là, il faut reconnaître que Realme y va fort. Nous avons dénombré pas moins de 26 applications préinstallées (essentiellement des jeux mais aussi des boutiques en ligne ou des utilitaires) qui viennent s'ajouter aux applis maison et à celles de Google. Autant dire que vous allez passer un peu de temps à tout désinstaller. Sans compter que les sollicitations pour télécharger de nouveaux contenus à travers des notifications sont très fréquentes.

Ce Realme 12+ 5G tourne avec Android 14 et la surcouche logicielle Realme UI en version 5. Celle-ci ressemble fortement à ce que l'on retrouve chez OnePlus (qui appartient à la même maison). Déception cependant : Realme ne prévoit que deux ans de mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. C'est bien trop court, même pour un smartphone à ce prix-là.

Realme 12+ 5G : des photos correctes mais pas sur tous les plans

L'aspect photo fait partie des critères décisifs pour l'achat d'un smartphone. Si les modèles de milieu de gamme profitent généralement d'une configuration juste correcte, Realme tente de pousser le bouchon un peu plus loin. La marque indique que son 12+ 5G est en effet le premier smartphone sur son segment à intégrer un système de stabilisation optique de l'image (OIS) et un capteur Sony LYT-600 de 50 Mpx (f/1,88). Il est épaulé par un module ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un anecdotique module macro de 2 Mpx (f/2,4). En façade, la caméra selfie profite d'un capteur de 16 Mpx (f/2,45).

De jour, le module principal grand angle donne satisfaction. Il délivre des clichés avec un bon piqué. Le niveau de détails n'est pas faramineux mais très correct. Lorsque la scène est bien éclairée, les résultats sont très propres et le Realme 12+ 5G n'a rien à envier à ses concurrents. Par ailleurs, la stabilisation optique fonctionne très bien.

Cependant, mieux vaut ne pas trop s'éloigner du sujet. Le zoom 2x sans perte est à la hauteur mais passé ce niveau de grossissement (l'appareil grimpe jusqu'à 20x), les clichés perdent fortement en détails.

L'ultra grand-angle de son côté délivre des clichés corrects dans l'ensemble mais les images souffrent d'une déformation prononcée sur les bords. Par ailleurs, c'est assez récurrent à ce niveau de prix, les couleurs subissent un effet délavé.

En portrait, le Realme 12+ 5G ne se débrouille pas trop mal. Pour peu que l'on parvienne à l'obtenir (ce qui n'est pas toujours simple), l'effet bokeh est plutôt bien rendu même si le détourage manque parfois de précision. La caméra selfie a la main un peu plus lourde sur le bokeh qui se met en place bien plus docilement.

Lorsque la lumière faiblit en revanche, les clichés perdent en netteté. La bascule automatique de l'appareil en mode nuit provoque évidemment des temps de pose plus long mais que la stabilisation optique peine à gérer. Les flous sont nombreux.

Realme 12+ 5G : un appareil très endurant et une charge rapide

C'est l'un des avantages du SoC Dimensity 7050 de MediaTek : s'il n'est pas une bête de course, il consomme en revanche très peu. Et cela se ressent. Armé d'une batterie de 5000 mAh, le Realme 12+ tient bien la longueur. Avec notre benchmark PC Mark, le smartphone s'est interrompu au bout de 16 heures avec encore 20 % de batterie en réserve. Il nous a fallu encore une bonne heure d'usage intensif pour mettre la batterie complètement à plat. Traduit en usage réel, vous pouvez compter sur une autonomie de deux jours. C'est très confortable. Et en le poussant un peu plus dans ses retranchements (streaming vidéo, jeu, photo), une journée et demie d'autonomie est presque assurée. Pas mal.

Côté recharge aussi c'est la bonne surprise. L'appareil est compatible avec la recharge rapide SuperVooc (que l'on trouve aussi chez Oppo) de 67 W. Et pas besoin de repasser à la caisse : le chargeur est fourni dans la boîte. Ainsi équipé, 30 minutes permettent de retrouver 77 % de batterie. Il nous a fallu 50 minutes pour parvenir à une charge complète (Samsung devrait prendre exemple). C'est très confortable.

Realme 12+ 5G : faut-il craquer pour l'élégant et endurant milieu de gamme de Realme ?

Avec le 12+ 5G, Realme ne court pas après la performance et laisse ce cheval de bataille à ses concurrents. Néanmoins, ce smartphone n'est pas affecté pas des ralentissements ou des temps de latence et son maniement au quotidien ne souffre aucune difficulté. L'appareil présente par ailleurs d'autres avantages non négligeables. Son look peu banal lui donne un aspect premium sans pour autant faire cheap. C'est une belle réussite. Nous avons également beaucoup apprécié son endurance. Capable de tenir deux jours sans passer par la case recharge n'est aujourd'hui pas donné à tout le monde. Et la recharge complète en moins d'une heure reste aussi un atout à ce niveau de prix. Ce qui pêche le plus ? La qualité photo. Mais là encore, pour les clichés du quotidien, le Realme 12+ 5G s'en sort facilement et même pour les images un peu plus techniques. Ce que l'on regrette, c'est la quantité astronomique d'applications tierces préinstallées. Certes, c'est un bon moyen de faire baisser les coûts mais tout de même. Le suivi des mises à jour est lui aussi à pointer du doigt puisqu'il se limite à deux ans seulement. Il n'empêche, à moins de 300 euros actuellement, ce Realme 12+ 5G présente un très bon rapport qualité prix.