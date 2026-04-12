Cette fonction méconnue transforme votre smartphone en télécommande universelle

Vous l'ignorez sans doute, mais vous pouvez utiliser votre smartphone comme télécommande pour contrôler votre téléviseur ou tout autre appareil audio-vidéo. Une fonction méconnue qui peut vous rendre service au quotidien.

Bien installé dans votre canapé devant la télé, vous décidez de changer de chaîne. Sauf que la télécommande ne donne plus aucun signe de vie. Ses piles sont à plat. Et, après avoir retourné toute la maison à la recherche de piles de rechange, en vain, vous voilà en train de scruter tous les pourtours de votre téléviseur afin de dénicher des boutons de contrôle. Bonne chance : la plupart des modèles un peu récents en sont dépourvus !

Il vous reste toutefois encore quelques espoirs de reprendre le contrôle sur votre TV grâce à… votre smartphone. Il peut piloter en effet votre téléviseur, mais aussi votre lecteur DVD, votre box TV, votre ampli home cinema et de nombreux appareils audio-vidéo. Et vous pouvez ainsi l'utiliser au quotidien comme télécommande universelle pour piloter tous vos appareils, sans avoir à chercher la zapette cachée sous un coussin.

Depuis longtemps, plusieurs marques de smartphones proposent ainsi des modèles équipés d'un port infrarouge. Une technologie, certes ancienne, mais encore fréquemment utilisée sur les appareils électroniques audio et vidéo du salon. C'est par exemple le cas de Xiaomi, Poco (l'une de des marques de Xiaomi), Honor, Huawei, OnePlus, Vivo, Nubia ou encore Oppo. Certains constructeurs comme Samsung ont malheureusement abandonné ce dispositif.

Pour savoir si votre smartphone est doté d'un port infrarouge (aussi appelé simplement IR), observez attentivement sa tranche supérieure. Si un port infrarouge est bien présent, il se manifeste sous la forme d'un poinçon recouvert d'un revêtement noir plus ou moins brillant.

Ainsi équipé, le smartphone est tout à fait capable de remplacer la télécommande infrarouge défaillante de votre appareil. Sur les mobiles Xiaomi et Poco par exemple, une appli dédiée, baptisée Télécommande Mi, est installée par défaut. Elle dresse une liste de très nombreuses marques de matériels audio et vidéo classés par catégories. Après avoir défini le type d'appareil et la marque, quelques secondes suffisent pour qu'il soit identifié en effectuant plusieurs essais en pressant le bouton virtuel de mise en route sur l'écran du mobile. Vous disposez alors des contrôles de base pour piloter votre TV ou votre ampli. Pratique.

Seulement, tous les smartphones – à commencer par les iPhone - ne disposent pas d'un port infrarouge. Mais si votre téléviseur est assez récent, en particulier s'il s'agit d'une Smart TV connecté au réseau de la maison (en Wi-Fi ou en Ethernet), il est encore possible de le piloter à l'aide de votre smartphone grâce à des ondes radio, plus efficaces que l'infrarouge. Commencez par vérifier sur Internet si le constructeur du TV propose une appli (c'est très souvent le cas). Elle vous permettra d'en prendre le contrôle, après l'avoir associé à votre smartphone à travers le réseau Wi-Fi, .

Si le constructeur de votre TV ne propose pas d'application dédiée, il existe de nombreuses applis gratuites de télécommande universelle pour iOS et Android. L'une des plus populaires est Anymote, mais elle regorge de publicités, ce qui peut s'avérer agaçant à la longue. Nous lui préférons d'autres applis comme Télécommande Universelle de TV (de Hichhike Tech) sur Android et EZRemote Lite (de Zheng Fang) sur iOS. Avec ces outils, chaque membre du foyer peut ainsi utiliser son téléphone comme télécommande universelle : plus besoin de se battre pour savoir qui a la zapette !